দেশৰ হিতৰ বাবে কৰা প্ৰতিটো কামৰ বিৰোধিতা কৰে কংগ্ৰেছে : দিলীপ শইকীয়া

দেশৰ হিতৰ বাবে কৰা প্ৰতিটো কামৰ বিৰোধিতা কৰে কংগ্ৰেছে : দিলীপ শইকীয়া
৪ মে'ৰ পিছত কংগ্ৰেছে আইএনচিৰ কাষত 'এম' লিখিব লাগিব বুলি কটাক্ষ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ ।
Published : April 19, 2026 at 11:07 PM IST
গুৱাহাটী : "মহিলাই ৩৩ শতাংশ অধিকাৰ পোৱাটো নিবিচাৰে কংগ্ৰেছকে ধৰি বিৰোধী মিত্ৰজোঁটে । সংবিধানৰ ১৩১ সংখ্যক সংশোধনৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিফল হ’লো । আমি নাৰী শক্তিক মৰ্যাদা দিবলৈ উঠি-পৰি লাগিছিলো । দেশৰ হিতৰ বাবে কৰা প্ৰতিটো কামৰ বিৰোধিতা কৰে কংগ্ৰেছে । কংগ্ৰেছে নাৰী ন্যায় নিবিচাৰে ।" এই মন্তব্য বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ ।
দেওবাৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয়ত এনডিএই ‘মহিলা আক্ৰোশ’ শীৰ্ষক এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে । কংগ্ৰেছসহ বিৰোধী শিবিৰে নাৰী শক্তি বন্দনা সংশোধনী বিধেয়ক ২০২৬ৰ বিৰুদ্ধে লোৱা নীতি আৰু স্থিতি সন্দৰ্ভত এনডিএৰ হৈ সংবাদমেল সম্বোধন কৰা হয় । সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই কংগ্ৰেছৰ বিৰোধিতাক তীব্ৰভাৱে সমালোচনা কৰে ।
বিৰোধীয়ে মহিলা শক্তিৰ উত্তৰণ নিবিচাৰে :
বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি শইকীয়াই কয়,"ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ বাবে মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰিছে কংগ্ৰেছকে ধৰি বিৰোধী মিত্রদলে । তেওঁলোকে মহিলা শক্তিৰ উত্তৰণ নিবিচাৰে । বিৰোধীৰ বাবে দেশৰ আই-মাতৃসকল শ্ৰদ্ধাৰ পাত্ৰ নহয় । সংসদৰ ভিতৰত নাৰীৰ প্ৰতি ন্যূনতম শ্ৰদ্ধা আৰু সন্মানো নেদেখুৱালে বিৰোধীয়ে । ৬০ বছৰে কংগ্রেছে নাৰী শক্তিৰ উত্তৰণৰ বাবে একো নকৰিলে । অনুচ্ছেদ ৩৭০ৰ পৰা তিনি তালাকলৈকে সকলোতে কংগ্ৰেছে বিৰোধিতা কৰে । ২০২৯ত বিজেপিয়ে লোকসভাত ৩৩ শতাংশ সংৰক্ষণেৰে আই-মাতৃক সন্মান দিব ।"
নাৰীক অপমানৰ ইতিহাস আছে কংগ্রেছৰ :
বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে লগতে কয়,"দেশৰ বিকাশ আৰু নাৰী শক্তিৰ শত্ৰু কংগ্রেছ আৰু সহযোগী দলসমূহ । কংগ্ৰেছ আৰু বিৰোধী শিবিৰৰ এনে স্থিতিৰ বিৰুদ্ধে ২৩ এপ্রিলত গুৱাহাটীত 'মহিলা আক্ৰোশ' শীৰ্ষক বিশাল প্রতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব । কংগ্ৰেছে ভুৱা আৰু অবাস্তৱ নেৰেটিভ ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰে । কংগ্রেছৰ ইতিহাস নাৰীক অপমানৰ ইতিহাস । কংগ্রেছে অ'বিচিৰ বাবে ঘঁৰিয়ালৰ চকুপানী টুকিলে । দ্রৌপদী মুৰ্মুৰ দৰে আদিবাসী মহিলাক আমি ৰাষ্ট্রপতি নিৰ্বাচিত কৰিছো ।" তেওঁ কয়,"৪ মে'ৰ পিছত কংগ্ৰেছে আইএনচিৰ কাষত 'এম'লিখিব লাগিব। 'এম'শব্দটো কি আপোনালোকে বুজি লওক ।"
বিৰোধীৰ বিকৃত মুখাখন নাৰী সমাজে মনত ৰাখিব : বিজুলী কলিতা মেধি
সংবাদমেলত সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধিয়ে কয়, "ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত কংগ্ৰেছসহ বিৰোধীৰ মহিলা বিৰোধী স্থিতি ক’লা আখৰৰে লিপিবদ্ধ হৈ থাকিব । মহিলাই সমমৰ্যাদা বিচাৰে, সেই দিশেৰেই আমাৰ চৰকাৰ আগবাঢ়িছিল; কিন্তু এয়া বিৰোধীয়ে হ’বলৈ নিদিলে । বিৰোধীৰ বিকৃত মুখাখন আমাৰ নাৰী সমাজে মনত ৰাখিব ।"
আমি এই অপমান নাপাহৰো : অজন্তা নেওগ
আনহাতে মন্ত্রী অজন্তা নেওগে কয়, "১৭ এপ্ৰিল আমাৰ বাবে ক’লা দিন । আমি আমাৰ সপোন বাস্তৱ হ’ব বুলি ৰৈ আছিলো; কিন্তু বিৰোধীয়ে হ'বলৈ নিদিলে । মহিলা হিচাপে কালি অপমানবোধ কৰিলো । দ্ৰৌপদীৰ প্ৰতি কৰা অপমানে কৌৰৱৰ ধ্বংস আনিছিল । আমি মহিলাই এই অপমান নাপাহৰো । মৰ্মাহত হৈছো যদিও আমি ভাগি পৰা নাই ।"
সংবাদমেলত বিজেপি,অসম প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী সহঃ প্ৰভাৰী দৰ্শনা জাৰ্দোচ,অসম গণ পৰিষদৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী, বিপিএফৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা মন্ত্ৰী চৰণ বড়ো, ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য টংকেশ্বৰ ৰাভা, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ উপ-সভানেত্ৰী ৰেখাৰাণী দাস বড়ো, মহিলা মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভানেত্ৰী নীলিমা দেৱী উপস্থিত থাকে ।
