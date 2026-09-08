এইবাৰ পলমকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব দশম-দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা
শেহতীয়া বানে কেইখনমান জিলাত সংহাৰ চলোৱাত আৰু চলি থকা লোকপিয়লৰ কাম-কাজৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷
Published : September 8, 2026 at 1:38 PM IST
হায়দৰাবাদ : অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে চলিত বৰ্ষত দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদানৰ দিন বৃদ্ধি কৰিছে ৷ দশম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰম ২২ ফেব্ৰুৱাৰী ২০২৭ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰম ৮ মাৰ্চ ২০২৭ পৰ্যন্ত অব্যাহত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
যাৰ বাবে দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ দিন পিছুওৱাৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ৷ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে সামাজিক মাধ্যমত অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদৰ এখন জাননী জাৰি কৰি এই তথ্য সদৰী কৰে ৷
Considering the disruption caused by recent floods in some districts and the ongoing Census activities, regular classes for Class X will continue until 22 February 2027 and for Class XII until 8 March 2027.— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) September 8, 2026
The HSLC and HS Final Examination schedules will be decided accordingly.… pic.twitter.com/hSA6sXnqcq
শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত বিশেষকৈ উজনি অসমৰ চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাটত হোৱা ভয়াৱহ আকস্মিক বান আৰু চলি থকা লোকপিয়লৰ কাম-কাজৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ পেগুৱে তেওঁ পোষ্টটোত উল্লেখ কৰে ৷
সামাজিক মাধ্যম এক্সত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে কয়, "শেহতীয়া বানপানীয়ে কেইখনমান জিলাত সৃষ্টি কৰা ব্যাঘাত আৰু চলি থকা লোকপিয়লৰ কাম-কাজৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দশম শ্ৰেণীৰ নিয়মীয়া পাঠদান ২২ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৭লৈ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদান ৮ মাৰ্চ, ২০২৭লৈ অব্যাহত থাকিব । সেই অনুসৰি হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ সময়সূচী নিৰ্ধাৰণ কৰা হ’ব ।"
ইফালে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে জাৰি কৰা জাননীত কোৱা কয়, "সংশ্লিষ্ট সকলোকে অৱগত কৰা হৈছে যে শেহতীয়াকৈ কিছুমান জিলাত হোৱা ভয়াৱহ বানপানী আৰু ৰাজ্যখনত চলি থকা লোকপিয়লৰ কাম-কাজৰ বাবে ২০২৭ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰত (দশম শ্ৰেণীৰ ক্ষেত্ৰত) আৰু ২৮ ফেব্ৰুৱাৰী (দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ক্ষেত্ৰত)ৰ ভিতৰত ক্ৰমে দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা অতিশয় বেছি ।
সেয়ে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে নিয়মীয়াকৈ দশম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰম ২২ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৭ পৰ্যন্ত আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰম ৮ মাৰ্চ, ২০২৭ পৰ্যন্ত চলি থাকিব পাৰে । সেই অনুসৰি হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ সময়সূচী নিৰ্ধাৰণ কৰা হ’ব ।"
লগতে পঢ়ক : অসম ৰাজ্যিক শিক্ষক বঁটা ২০২৬ৰ অনলাইন আবেদন তথা স্ব-মনোনয়নৰ সময়সীমা বৃদ্ধি