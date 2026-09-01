ETV Bharat / state

পৰীক্ষাৰ বিশ্বাসযোগ্যতাৰ বাবে অংশীদাৰৰ প্ৰতি আস্থা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ: ড৹ ৰবি কোটা

কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিবৰ অধ্যক্ষতাত ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুখ্য সচিবসকলৰ সৈতে ৰাজহুৱা পৰীক্ষাৰ সংস্কাৰ সম্পৰ্কীয় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্ক ফ’ৰ্চৰ পৰামৰ্শমূলক বৈঠক ৷

Assam chief secretary
ৰাজহুৱা পৰীক্ষাৰ সংস্কাৰ সম্পৰ্কী পৰামৰ্শমূলক বৈঠক (X @CSAssam_)
author img

By PTI

Published : September 1, 2026 at 10:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসমৰ মুখ্য সচিব ড৹ ৰবি কোটাই মঙলবাৰে কয় যে পৰীক্ষাৰ বিশ্বাসযোগ্যতাৰ বাবে অংশীদাৰৰ ওপৰত আস্থা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু পৰীক্ষাৰ ধৰণ, শাসন আৰু লজিষ্টিক প্ৰতিটো পৰীক্ষাৰ প্ৰকৃতি আৰু পৰিসৰৰ লগত খাপ খুৱাই লোৱা উচিত ।

ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুখ্য সচিবসকলৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিবৰ অধ্যক্ষতাত ৰাজহুৱা পৰীক্ষাৰ সংস্কাৰ সম্পৰ্কীয় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্ক ফ’ৰ্চৰ পৰামৰ্শমূলক বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি কোটাই অসম প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি পৰীক্ষাকে (ADRE) ধৰি বৃহৎ পৰিসৰৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ অসমৰ অভিজ্ঞতা সম্পৰ্কে সদৰী কৰে ।

এক্সত এটা পোষ্টত তেওঁ কয় যে ২০২২ চনত প্ৰায় ১১ লাখ প্ৰাৰ্থীয়ে ২৬ হাজাৰৰো অধিক পদত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু ২০২৪ চনত অসমত প্ৰায় ৩৪ লাখ প্ৰাৰ্থীয়ে ১৬ হাজাৰৰো অধিক পদত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ।

কোটাই ৰাজ্যখনৰ কেন্দ্ৰীভূত পৰীক্ষাৰ কাঠামো, অ’এমআৰ শ্বীটৰ সুবিধা, উত্তৰ-কী প্ৰত্যাহ্বান ব্যৱস্থা, প্ৰতাৰণা বিৰোধী আইন, বিতৰণ কৰা প্ৰশাসনিক দায়িত্ব আৰু বিশদ এছঅ’পিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।

তেওঁ লগতে কয় যে পৰীক্ষাৰ বিশ্বাসযোগ্যতাৰ ক্ষেত্ৰত অংশীদাৰসকলৰ আস্থা কেন্দ্ৰীয় বুলি গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে, আৰু পৰীক্ষাৰ ধাৰণা, শাসন আৰু লজিষ্টিক প্ৰতিটো পৰীক্ষাৰ প্ৰকৃতি আৰু পৰিসৰৰ সৈতে মিল ৰাখিব লাগিব ।

মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান আৰু ব্যক্তিগত অংশগ্ৰহণৰ জৰিয়তে চিবিটিৰ সামৰ্থ্য সম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ প্ৰচেষ্টাৰ বিষয়েও ভাগ-বাটোৱাৰা কৰে ৷ একে সময়তে প্ৰাৰ্থীৰ মৰ্যাদা আৰু সুবিধা নিশ্চিত কৰাৰ সমান্তৰালকৈ পৰীক্ষাৰ অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰা শক্তিশালী কিন্তু সমানুপাতিক, অপ্ৰৱেশহীন নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

তেওঁ লগতে কয় যে এই আলোচনাত প্ৰশ্নকাকতৰ সুৰক্ষা, কেন্দ্ৰ পৰিচালনা, প্ৰাৰ্থীৰ পৰীক্ষণ, অসাধুতা প্ৰতিৰোধ, চাইবাৰ নিৰীক্ষণ, বিপদ ব্যৱস্থাপনা আৰু পৰিঘটনা পৰ্যালোচনাকে ধৰি শেষৰ পৰা শেষলৈ পৰীক্ষাৰ সুৰক্ষা, প্ৰতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা আৰু প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিল ।

কোটাই কয় যে আলোচনাত নিৰাপদ চিবিটি আন্তঃগাঁথনিৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু মেপিঙৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হৈছিল, বিশেষকৈ অসাধাৰণ জিলাসমূহত ইয়াৰ সম্ভাৱ্য দ্বৈত ব্যৱহাৰকে ধৰি দক্ষতা বিকাশ আৰু সামৰ্থ্য বিকাশৰ বাবে, লগতে সুলভতা, যুক্তিসংগত ভ্ৰমণৰ দূৰত্ব আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ বাবে সুবিধাসমূহ নিশ্চিত কৰা ।

তেওঁ লগতে কয় যে এই আলোচনাত স্বচ্ছতা, সুলভতা আৰু প্ৰাৰ্থীকেন্দ্ৰিক দৃষ্টিভংগীৰ সৈতে নিৰাপত্তা আৰু অখণ্ডতাৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাই ৰাজহুৱা পৰীক্ষা ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰ-ৰাজ্যৰ সহযোগিতামূলক প্ৰচেষ্টাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক: প্ৰযুক্তিৰে ৰূপান্তৰ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক নেতৃত্ব দিবলৈ আইআইটি গুৱাহাটীক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

ড৹ ৰবি কোটা
নিযুক্তি পৰীক্ষা
প্ৰশ্নকাকত
ASSAM CHIEF SECRETARY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.