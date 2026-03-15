ETV Bharat / state

ধোঁৱা চাঙত জনজাতিকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, চৰকাৰৰ ওপৰত ক্ষোভ মৰাণ সংগঠনৰ

জনজাতিকৰণৰ প্ৰতিবেদন দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ নকৰা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক লগ কৰাই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পালন নকৰাত মৰাণ জনজাতিৰ সংগঠনৰ ক্ষোভ ৷

চৰকাৰৰ ওপৰত ক্ষোভ মৰাণ সংগঠনৰ
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 15, 2026 at 12:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া: নিৰ্বাচন আহিলেই অসমত চৰ্চা লাভ কৰা এটা অন্যতম বিষয় হৈছে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ ৷ মৰাণ, মটক, চুতীয়া, টাই আহোম, চাহ জনগোষ্ঠী আৰু কোচ ৰাজবংশী এই ছয়টা জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবী দীৰ্ঘদিনীয়া ৷ ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে এই বিষয়ত অনুমোদন জনাইছে যদিও এতিয়াও জনজাতিকৰণ হৈ উঠা নাই ৷ যোৱা সময়ছোৱাত এই জনগোষ্ঠী কেইটাই বিভিন্ন ধৰণে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে জনজাতিকৰণৰ দাবীৰে ৷

শেহতীয়াকৈ আদিম ভূমিপুত্ৰ মৰাণসকলৰ লগতে কেইবাটাও জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জনজাতিকৰণৰ দাবীৰে ৰাজ্যত শক্তিশালী ৰূপত আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ তৎপৰতাত দল-সংগঠনৰ সৈতে কেইবালানিও বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পাছত আন্দোলন স্তিমিত হয় ।

পৰৱৰ্তী সময়ত আন্দোলনৰ ফলশ্ৰুতি সাধাৰণ জনতাই প্ৰত্যক্ষ নকৰাক লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে শনিবাৰে মৰাণ জনগোষ্ঠীয় সংগঠন ক্ৰমে অসম মৰাণ সভা, সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা, মৰাণ জাতীয় মহিলা পৰিষদ, মৰাণ জাতীয় শৈক্ষিক বিকাশ মঞ্চ, মৰাণ ক’লা-সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্ৰ, মৰাণ সাহিত্য সভাই এক প্ৰেছ বিবৃতি প্ৰেৰণ কৰি চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ।

বিবৃতিটোত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰে যে চলিত বৰ্ষৰ ২৫ জানুৱাৰীত ডিব্ৰুগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে মৰাণ জনজাতিৰ আটাইকেইটা সংগঠনৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়৷ সেই বৈঠকত মৰাণসকলৰ লগতে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী গোটৰ প্ৰতিবেদন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ ফ্ৰেব্ৰুৱাৰী মাহৰ মাজভাগত পঠিওৱা আৰু মৰাণ জনজাতিৰ আটাইকেইটা সংগঠনক কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰাই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

কিন্তু আজি মাৰ্চ মাহৰ আধা পাৰ হ’ল আৰু কিছুদিনৰ পাছত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা জাৰি হ'ব, এই সময়লৈ মৰাণসকলৰ জনজাতিকৰণ প্ৰতিবেদন দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ নকৰাত মৰাণ জনজাতিৰ আটাইকেইটা সংগঠনে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে বিবৃতিটোত। লগতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পাছতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি পালন নকৰাত জনগোষ্ঠীটোক বঞ্চনা কৰা বুলি সৰৱ হৈ পৰিছে ।

গতিকে মৰাণ জনজাতিৰ আটাইকেইটা সংগঠনে পুনৰবাৰ অতিশীঘ্ৰে ১৬ মাৰ্চৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ আৰু গৃহমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰাই দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক অনুৰোধ জনায় ৷ অন্যথা ভূমিপুত্ৰ জনগোষ্ঠীসমূহে আগন্তুক সময়ত চৰকাৰৰ ওপৰত বিশ্বাস আৰু আস্থা হেৰুৱাব বুলি উল্লেখ কৰে বিবৃতিটোত ।

TAGGED:

মৰাণ জনগোষ্ঠী
অসম চৰকাৰ
জনজাতিকৰণ
ইটিভি ভাৰত অসম
ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.