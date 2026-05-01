পুনৰ বিতৰ্কত শংকৰদেৱ সংঘ: গাহৰি পালনেৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ বাবেই এবছৰে এঘৰীয়া এটা পৰিয়ালক

পুনৰ বিতৰ্কত শংকৰদেৱ সংঘ: গাহৰি পালনেৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ বাবেই এবছৰে এঘৰীয়া এটা পৰিয়ালক
যি সময়ত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত মানুহৰ বসতি স্থাপনৰ বাবে গৱেষণা চলিছে তেনে সময়তে এইখন অসমত এনে কাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি ৷
Published : May 1, 2026 at 4:19 PM IST
মঙলদৈ: ধৰ্মীয় কুসংস্কাৰ, অন্ধবিশ্বাস আঁতৰাই সমাজত প্ৰেম, ভ্ৰাতৃত্ববোধ আৰু অহিংসাৰে জাতি-ভেদ প্ৰথা পৰিহাৰ কৰি সকলোকে একত্ৰিত কৰা এটা সুস্থ সৱল অসমীয়া জাতি গঠন চেষ্টাৰে নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ আৰম্ভ কৰিছিল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ৷ "এক দেৱ, এক সেৱ, এক বিনে নাই কেৱ..." বাণীৰে গুৰুজনাই ১৫-১৬ শতিকাত প্ৰচাৰিত অসমৰ এক বৈষ্ণৱ ধৰ্মীয় আন্দোলন আছিল একশৰণ নাম ধৰ্ম ।
গুৰুজনাই প্ৰচাৰ কৰা সেই একশৰণ নাম ধৰ্ম একাংশ লোকৰ বাবে বৰ্তমান সোমাই পৰিছে বিতৰ্কত ৷ গুৰুজনাৰ বাণী আৰু ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ নামত অসমত গঢ় লোৱা শংকৰদেৱ সংঘৰ একাংশ বাপ গুৰুজনাৰ বাণীকে অপমান কৰি বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে ৷ বিগত এবছৰ দিন ধৰি এটা পৰিয়ালক সংঘ সমাজৰ পৰা এঘৰীয়া কৰি বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে শংকৰদেৱ সংঘৰ দৰং জিলা সমিতি ৷
ঘটনা অনুসৰি, জীৱন-জীৱিকাৰ বাবে দৰং জিলাৰ নগাঁও হাতীমাৰা গাঁৱৰ শশীন্দ্র কলিতাৰ পুত্ৰ ৰিণ্টু কলিতাই গাহৰি পালনেৰে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ বাচি লৈছিল ৷ নিবনুৱা যুুৱকজনৰ এই প্ৰচেষ্টাক যিসময়ত প্ৰশংসা বা উদগনি যোগাব লাগিছিল সেই সময়তে ২০২৫ বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহত পৰিয়ালটোক সংঘৰ পৰা এঘৰীয়া কৰা হ'ল বুলি ঘোষণা কৰিছিল সংঘৰ দৰং জিলা সমিতিয়ে ৷ সেই ঘটনাৰ এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতো সংঘ সমাজে আদৰি লোৱা নাই শশীন্দ্র কলিতাৰ পৰিয়ালটোক ৷ যাৰ বাবে বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে শ্রীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ দৰং জিলা সমিতি ৷
যি সময়ত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বসতি স্থাপনৰ বাবে গৱেষণা চলিছে, যি সময়ত বিজ্ঞানৰ ন ন আৱিষ্কাৰে মানৱ জীৱন সহজ কৰি তুলিছে, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ দ্বাৰা অসম্ভৱো সম্ভৱ হৈ পৰিছে তেনে সময়তে পশুপালন দৰে এটি বৃত্তি অৱলম্বন কৰি জীৱন-জীৱিকাৰ চেষ্টা কৰাৰ বাবেই এঘৰীয়া হ'ব লগা হ'ল দৰং জিলাৰ নগাঁও হাতীমাৰা গাঁৱৰ শশীন্দ্র কলিতাৰ পৰিয়ালটো ৷ ফলত বিগত এবছৰ ধৰি এঘৰীয়া হৈ থকাত এই পৰিয়ালটিৰ জীৱনলৈ সংকট নামি আহে ৷
এই সন্দৰ্ভত পৰিয়ালটোৰ মুৰব্বী শশীন্দ্র কলিতাৰ কয়, "আমি বৰ ডাঙৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছো । আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ দৰং জিলা শাখাৰ অন্তৰ্গত শ্ৰীশ্ৰী গোবিন্দ আতা আঞ্চলিক শাখাৰ অচুতানন্দ প্ৰাথমিক শাখাই আমাক এবছৰ ধৰি এঘৰীয়া কৰি ৰাখিছে ৷ ১৯৭২ চনতে শংকৰ সংঘত শৰণ-ভজন লোৱা পৰিয়ালৰ আমি । এই পৰিয়ালটিক লৈয়েই এই অঞ্চলত বৰ্তমান কেইবাটাও শাখা গঠন কৰা হৈছে । তেওঁলোকেও আমাক অসহযোগ কৰাৰ বাবে কষ্টত আছো । আমি আজি এবছৰে বহু কষ্টত থাকিলো ৷"
ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ মুৰব্বী কলিতাই কয়, "বহু আবেদন-নিবেদন কৰিলো আঞ্চলিক শাখা, প্ৰাথমিক শাখা আৰু জিলাতো । জিলাৰ ফালৰ পৰা কোনো নিৰ্দেশনা নাই ৷ আনকি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিৰ ঘৰতো আমি গৈছিলো ৷ তেতিয়া আঞ্চলিক শাখালৈ লিখিম আশ্বাস দিয়ে ৷ গাহৰিখিনি আঁতৰাই দিয়ক তেতিয়া হ'লে শংকৰ সংঘত আপোনালোকৰ কোনো সমস্যা নাথাকিব বুলি তেওঁলোকে কয় ৷"
তেওঁ আক্ষেপ কৰি পুনৰ কয়,"আমাৰ পুত্ৰই গাহৰি পালনেৰে স্বাৱলম্বী হ'ব বিচাৰিছে ৷ কাৰণ কোনো চাকৰি নাই, বহু টকা-পইচা খৰচ কৰিলো চাকৰিৰ নামত । এতিয়া সেই চাকৰি বাকৰি কথা বাদ দি, গাহৰি পালনেৰে পৰিয়ালটোক পোহপাল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৷ কিন্তু গাহৰি পালনৰ বাবে প্ৰাথমিক শাখাৰ পাবত গজা তিনিজন বাপে এই ব্যৱস্থাটো কৰিলে । কোনো সভাত এই সিদ্ধান্ত লোৱা নাই । মোৰ দোষ হৈছে মই এইখন আঞ্চলিকৰ দুবছৰ সভাপতি আছিলো । সেই ক্ষেত্ৰত মই গাহৰি লালন পালন কৰা বুলি তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱটি দিয়া বুলি আঞ্চলিক শাখাই কৈছে ।"
এবছৰ ধৰি পৰিয়ালটিক সংঘ সমাজৰ পৰা এৰাই চলাত মানসিকভাৱে ভাগি পৰা বুলি উল্লেখ কৰে শশীন্দ্র কলিতাৰ পৰিয়ালৰ আন সদস্যই ৷ ইপিনে পৰিয়ালটিক এঘৰীয়া কৰি থোৱাৰ কথা জানিব বিচৰাত আঞ্চলিক শাখাৰ সভাপতি বাবুল ৰাজবংশীয়ে বিষয়টোৰ পৰা আঁতৰি কেৱল প্রাথমিকলৈহে বিষয়টো ঠেলি দিয়ে ৷ বিষটোৰ সন্দৰ্ভত প্রাথমিক শাখাৰ সম্পাদিকা ভোগেশ্বৰী ভূঞাই আওপকীয়াকৈ স্বীকাৰ কৰিছে পৰিয়ালটিক এঘৰীয়া কৰি থোৱাৰ কথা ।
উচ্চ-নীচৰ ভেদাভেদ পৰিহাৰ কৰি একতাৰ ডোলেৰে বান্ধি সমাজ আগুৱাই নিয়াৰ লক্ষ্যৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ৰক্ষকসকলৰ এনে নিকৃষ্ট কাম-কাজত জিলাখনত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৷
