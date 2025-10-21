পূজা মণ্ডপত ভাৰতৰ সামৰিক শক্তিৰ প্ৰতীক অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ প্ৰতিফলন
শ্ৰীভূমিত ৰক্তমাব ক্লাবে কালী পূজা মণ্ডপত দেখুৱাইছে অপাৰেশ্য়ন সেন্দূৰৰ আঁৰৰ কাহিনী ।
Published : October 21, 2025 at 3:53 PM IST
শ্ৰীভূমি : চলিত বৰ্ষৰ ২২ এপ্ৰিলত জম্মু-কাশ্মীৰৰ পহলগামত সংঘটিত হৈছিল সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়াৱহ আক্ৰমণ । ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত এক কলা অধ্য়ায় হিচাপে চিহ্নিত এই ঘটনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ স্বৰূপে ভাৰতে ৭ মে’ ত আৰম্ভ কৰিছিল অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ ।
এইবাৰ পূজা মণ্ডপত ভাৰতৰ সামৰিক শক্তি আৰু জাতীয় ঐক্যৰ মনোভাৱৰ প্ৰতীক অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে । কাশ্মীৰৰ পহলগাম আক্ৰমণৰ প্ৰতি ভাৰতৰ কৌশলগত সঁহাৰিক কলাত্মকভাৱে চিত্ৰিত কৰা হৈছে এই মণ্ডপটোত । ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে অভিযান কেনেদৰে সম্পন্ন কৰিছিল সেয়া সুন্দৰ ৰূপত প্ৰদৰ্শন কৰাত সফল হৈছে আয়োজকসকল ।
কালী পূজাৰ মণ্ডপতো এইবাৰ অপাৰেশ্য়ন সেন্দূৰৰ বিষয়ে ভক্ত তথা দৰ্শনাৰ্থীসকলক অৱগত কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰা হয় এক ব্য়তিক্ৰমী পদক্ষেপ । শ্ৰীভূমিত ৰক্তমাব ক্লাবে মণ্ডপত দৃশ্য়-শ্ৰব্য় মাধ্য়মেৰে দেখুৱাইছে অপাৰেশ্য়ন সেন্দূৰৰ আঁৰৰ কাহিনীৰ লগতে ভাৰতীয় বীৰ সৈনিকৰ বীৰত্ব ।
এই সন্দৰ্ভত অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ৰাজীৱ মোহন পন্তে কয়, "কাশ্মীৰৰ পহলগাম আক্ৰমণ অতিকৈ দুখজনক কথা । অপাৰেশ্য়ন সেন্দূৰেৰে ইয়াৰ যোগ্য় প্ৰত্য়ুত্তৰ দিছে । ধৰ্মৰ কথা সুধি পহলগামত হত্য়া কৰা হৈছিল । এনে ধৰণৰ ঘটনা খুব কমহে সংঘটিত হয় ।"
উত্তৰ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুৰকায়স্থৰ নেতৃত্বত শ্ৰীভূমিত ৰক্তমাব ক্লাবে আয়োজন কৰা কালী পূজাত ক্লাবটোৱে অপাৰেশ্য়ন সেন্দূৰ বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনেৰে জনসাধাৰণক আকৰ্ষিত কৰিছে । এই ব্য়তিক্ৰমী অনুষ্ঠানটোৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ৰাজীৱ মোহন পন্ত, সেনা কৰ্ণেল বিশ্বজিৎ সিনহা, লোকসভাৰ সাংসদ কৃপানাথ মল্লাহ, ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ মিছন ৰঞ্জন দাস,বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুৰকায়স্থকে ধৰি কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে।
এই উপলক্ষে ভাষণ দি আয়োজকসকলে কয় যে এইবাৰৰ বিষয়বস্তুৰ লক্ষ্য হৈছে ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ শৌৰ্য্যক সন্মান জনোৱা আৰু দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ মাজত জাতীয় গৌৰৱৰ ভাৱ জগাই তোলা । উল্লেখ্য় যে যোৱা বছৰ ৰক্তমাব ক্লাবে পূজা মণ্ডপত অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰতিফলন ঘটাই প্ৰশংসা লাভ কৰিছিল ।