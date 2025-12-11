ETV Bharat / state

এছ আৰ সন্দৰ্ভত উৰাবাতৰিক বিশ্বাস নকৰিবলৈ আহ্বান জিলা আয়ুক্তৰ

এছ আৰ সন্দৰ্ভত উত্থাপন হোৱা বিভিন্ন অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে শ্ৰীভূমিৰ জিলা আয়ুক্তই । ভোটাৰৰ নাম কাটি দিয়াৰ ক্ষমতা নাই বি এল অ'ৰ ।

Sribhumi DC
এছ আৰ সন্দৰ্ভত উৰাবাতৰিক বিশ্বাস নকৰিবলৈ আহ্বান শ্ৰীভূমি জিলা আয়ুক্তৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 11, 2025 at 10:42 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

শ্ৰীভূমি : অসমত ইতিমধ্যে এছ আৰৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে একাংশ স্থানত বি এল অ'য়ে ইচ্ছাকৃতভাৱে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম কাটিছে বুলি অভিযোগ উঠিছে । এনে ধৰণৰ অভিযোগৰ পিছতে শ্ৰীভূমিৰ জিলা আয়ুক্তই ৰাইজক উদ্দেশ্যি বিশেষ আহ্বান জনাইছে । বি এল অ'ই নাম কাটি দিয়া বুলি উঠা অভিযোগবোৰ উৰাবাতৰি বুলি দাবী কৰিলে জিলা আয়ুক্ত প্রদীপ কুমাৰ দ্বিবেদীয়ে । যাৰ বাবে ইয়াক বিশ্বাস নকৰিবলৈ আহ্বান জনাই জিলা আয়ুক্তই ।

জিলা আয়ুক্তই কয়, "এছ আৰ প্ৰক্ৰিয়াত কোনো ব্যক্তিৰ নাম কাটা নহয়; কেৱল মৃত ভোটাৰ আৰু একাধিক স্থানত নাম থকা ভোটাৰক চিহ্নিত কৰিবলৈহে বি এল অ'সকল ঘৰে ঘৰে গৈ তথ্য সংগ্ৰহ কৰি আছে । নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি শুদ্ধ আৰু সম্পূৰ্ণ ভোটাৰ তালিকা প্রস্তুত কৰাই এছ আৰৰ মূল লক্ষ্য । ইয়াৰ বাবে শ্ৰীভূমি জিলা প্ৰশাসনে ভোটাৰসকলৰ সক্ৰিয় সহযোগিতা আশা কৰিছে ।" তেওঁ লগতে কয়, "অসমত এতিয়া চলি থকা এছ আৰ নিয়মিত এছ এছ আৰ বা এছ আই আৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৃথক । এই এছ আৰত বি এল অ'সকলে ঘৰে ঘৰে গৈ মৃত ভোটাৰ বা অন্য ঠাইলৈ স্থানান্তৰিত হোৱা ব্যক্তিসকলক চিহ্নিতহে কৰি আছে । পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা সকলো তথ্য বি এল অ'সকলে নথিভুক্ত কৰি উচ্চ পদস্থ বিষয়াৰ ওচৰত জমা দিব ।"

এছ আৰ সন্দৰ্ভত উৰাবাতৰিক বিশ্বাস নকৰিবলৈ আহ্বান শ্ৰীভূমি জিলা আয়ুক্তৰ (ETV Bharat)

জনসাধাৰণৰ মাজত বি এল অ'ই নাম কাটিছে বুলি যি বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি হৈছে, সেই বিষয়টোক জিলা আয়ুক্ত দ্বিবেদীয়ে পোনপটীয়াকৈ নাকচ কৰে । তেওঁ কয়, "ইটো নিৰ্বাচনৰ আগৰ এছ আৰ, ইয়াত বি এল অ'ৰ কোনো নাম কটাৰ ক্ষমতা নাই ।" মৃত ব্যক্তিৰ নাম তালিকা পৰা বাদ দিবলৈ ফৰ্ম-৭ পূৰণ কৰি আবেদন কৰিব লাগিব আৰু সেই আবেদন ই আৰ অ'—অর্থাৎ অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্তই পৰ্যালোচনা কৰিব । তেওঁ বৰ্ণনা কৰে, "ফৰ্ম-৭ দাখিল হোৱাৰ পিছত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হ'ব; বি এল অ'সকলে তাৰ পিছত ৩ বাৰকৈ ঘৰলৈ যাব । পৰিয়ালৰ সদস্যসকল উপস্থিত নাথাকিলে ঘৰৰ দুৱাৰত জাননী লগাই দিয়া হ'ব আৰু জিঅ'-টেগ ফটো তোলা হ'ব । জাননীৰ উত্তৰ দিয়াৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সময়ো দিয়া হ'ব । ই আৰ অ'য়ে সকলো তথ্য-অভিযোগ পৰ্যালোচনা কৰি নাম কটা যুক্তিসংগত হয় নে নহয় তাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব । মৃত ভোটাৰ হ'লে ই আৰ অ'য়ে নাম কাটি দিব; কিন্তু স্থানান্তৰিত হোৱা বা একাধিক ঠাইত নাম থকা ক্ষেত্ৰত অনুসন্ধান কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।"

ইফালে ই আৰ অ'ৰ সিদ্ধান্তত আপত্তি থাকিলে ৭ দিনৰ ভিতৰত জিলা দণ্ডাধীশৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব । জিলা দণ্ডাধীশৰ সিদ্ধান্ততো যদি সন্তুষ্ট নহয়, তেন্তে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ ওচৰতো অভিযোগ দাখিল কৰিব পৰা যায় । নির্বাচন আয়োগৰ সিদ্ধান্তত আপত্তি থাকিলে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হ'ব পৰা যায় । জিলা আয়ুক্তগৰাকী স্পষ্টভাৱে কয়, "বি এল অ'সকলে যি প্ৰত্যক্ষ তথ্য পাইছে, সেই ভিত্তিতহে প্ৰতিবেদন প্রস্তুত কৰি বি এল অ' ছুপাৰভাইজাৰক প্ৰেৰণ কৰিব । বি এল অ'ৰ কামত বাধা সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে; একেদৰে কোনো ব্যক্তি ইচ্ছামতে নাম যোগ-আঁতৰাবও নোৱাৰে ।"

সেয়ে এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজক বিভ্ৰান্তিকৰ খবৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আৰু এছ আৰ প্ৰক্ৰিয়াত সহযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

লগতে পঢ়ক :দুবাৰকৈ কৰ্কটৰ চিকাৰ হৈও হাৰ নমনা মহিলাগৰাকী: বহুতে তেওঁৰ পৰা লৈছে জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা

TAGGED:

SR IN ASSAM
SRIBHUMI
PRADEEP KUMAR DWIVEDI
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM SR CONTROVERSY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.