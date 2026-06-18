ETV Bharat / state

ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টত সত্ৰাধিকাৰ ড৹ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীৰ ভাষণ

পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত পৰিকল্পনা অনুসৰি ১৭ জুনৰ দিনা ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টত মাজুলী আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ড৹ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰে ৷

Sri Sri Pitambar Deva Goswami address the UK Parliament
ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টত সত্ৰাধিকাৰ ড৹ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী (শ্ৰীশ্ৰীআউনীআটী সত্ৰ Sri Sri Auniati Satra's FB page)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 18, 2026 at 11:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী : অসমৰ বাবে আন এক গৌৰৱৰ ক্ষণ । বিশ্ব দৰবাৰত পুনৰ জিলিকি উঠিল অসমৰ স্বাভিমান, অসমৰ বৈষ্ণৱ সংস্কৃতি । এইবাৰ লণ্ডনৰ ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টত গুঞ্জৰিত হ’ল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ মহান আদৰ্শ । ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টত ভাষণ প্ৰদান কৰিলে মাজুলী আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ড৹ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীয়ে ।

ভাৰতীয় সময় অনুসৰি, ১৭ জুনৰ নিশা প্ৰায় ১১ বজাত অসমৰ বৈষ্ণৱ সংস্কৃতি আৰু জনজীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত ভাষণ প্ৰদান কৰে আউনিআটি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে । ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ১৫ নম্বৰ গৃহত অনুষ্ঠিত এখন বিশেষ সভা অংশগ্ৰহণ কৰি সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে এই ভাষণ প্ৰদান কৰে ৷

সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰীশ্ৰী পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী ভাষণ দিয়াৰ পূৰ্বে কয়, "আমাৰ অসমখন এখন সমৃদ্ধ সংস্কৃতিৰ ৰাজ্য । বিশেষকৈ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, দামোদৰদেৱ, মাধৱদেৱ, হৰিদেৱ, বংশীগোপালদেৱ, অনিৰুদ্ধদেৱ আদি সন্তসকলে যি ধৰণে ইয়াক আগুৱাই লৈ গ’ল, পৃথিৱীৰ ক’তো এনেকুৱা সংস্কৃতি বিচাৰি পোৱা নাযায় ।’’

‘‘গুৰুজনাই আমাক যি ধাৰণা দিলে, সেয়া কেৱল অসমীয়া মানুহৰে নহয়, গোটেই বিশ্ববাসীৰ কাৰণে । কাৰণ তেৰাই কৈছিল - সমস্ত ভূততে ব্যাপি আছয় হৰি, সবাকো মানিবা বিষ্ণু বুদ্ধি কৰি' আৰু ওপৰলৈ গৈ কৈছে - 'কুকুৰ শৃগাল গদৰ্ভৰো আত্মা ৰাম, জানিয়া সবাকো পৰি কৰিবা প্ৰণাম । অৰ্থাৎ বিশ্বৰ সকলো প্ৰাণীকে সন্মান জনাব লাগিব । এয়াই হৈছে মানৱ প্ৰীতি, মানৱ প্ৰেম আৰু আদৰ্শ ।’’ তেওঁ কয় ৷

উল্লেখ্য যে, ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টত ভাষণ দিয়াৰ পূৰ্বে সোমবাৰে (স্থানীয় সময় মতে) সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামত উপস্থিত হৈ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অনন্য সৃষ্টি ‘বৃন্দাৱনী বস্ত্ৰ’ প্ৰত্যক্ষ কৰে ৷ লগতে ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামৰ সঞ্চালকগৰাকীসহ কেবাগৰাকীও শীৰ্ষ বিষয়ববীয়াই সত্ৰাধিকাগৰাকীয়ে বাৰ্তালাপ কৰে ।

Pitambar Dev Goswami in London
লণ্ডনত বাজিল অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ডংকা (ETV Bharat Assam)

লগতে পঢ়ক : ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামত সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে বৃন্দাৱনী বস্ত্ৰ

লগতে পঢ়ক : ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টত বাজিব অসমৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ জয়ধ্বনি

লগতে পঢ়ক : লণ্ডনৰ মাটিত খোপনি পুতিছে মাজুলীৰ সত্ৰীয়া পৰম্পৰাই; বিদেশত অস্থায়ীভাৱে স্থাপন মহাপ্ৰভুৰ আসন

TAGGED:

ড৹ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী
ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট
অসমৰ বৈষ্ণৱ সংস্কৃতি
বৃন্দাৱনী বস্ত্ৰ
PITAMBAR DEV GOSWAMI IN LONDON

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.