গোলাঘাটৰ কোটোহাগুৰি দেৱালয়ত আহোম ৰাজত্বকালৰ পৰাই চলি আহিছে দুৰ্গা পূজা
গোলাঘাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত কোটোহাগুৰি দেৱালয়। আহোম ৰাজত্বকালৰ পৰাই ইয়াত চলি আহিছে দুৰ্গা পূজা। জাকজমকতাৰ পৰিৱৰ্তে আধ্যাত্মিক দিশত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে । চন্দন কৰ্মকাৰৰ এক প্ৰতিবেদন...
Published : October 16, 2026 at 6:14 PM IST
গোলাঘাট : কোটোহাগুৰি দেৱালয়, যাক শ্ৰীশ্ৰী কুটুহাগুৰি দেৱালয় বুলিও জনাযায় ৷ গোলাঘাট জিলাৰ অন্তৰ্গত মৌখোৱা মৌজাৰ গোলাঘাট নগৰৰ পৰা পাঁচ কিলোমিটাৰ নিলগত এই ঐতিহ্যমণ্ডিত কোটোহাগুৰি দেৱালয়খন অৱস্থিত । আহোম ৰাজত্ব কালত অৰ্থাৎ প্ৰায় ১৭৩৮ চনতে এই থানখন প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল বুলি মুখে মুখে প্ৰচলিত হৈ আহিছে ।
এই ঐতিহাসিক মন্দিৰ হিচাপে গণ্য কৰা হিন্দু পৰম্পৰা অনুসৰি ইয়াত পূজা পাতল কৰা হয় ৷ বছৰৰ অন্য সময়ৰ লগতে দুৰ্গা পূজাৰ সময়তো এই থানত অতি ধুমধামেৰে বৈদিক ৰীতি-নীতি অনুসৰি মা দুৰ্গাক পূজা কৰা হয় ৷ এই পূজাৰ সময়ছোৱাত এই থানলৈ বহু দূৰ-দূৰণিৰ পৰা ভক্ত আহে ৷
লোকবিশ্বাস অনুসৰি, এই দেৱালয়ত মূৰ দোঁৱালে মনোকামনা পূৰণ হয় ৷ যাৰ বাবে বিশেষকৈ দুৰ্গা পূজাৰ সময়ছোৱাত এই দেৱালয়ললৈ বহু দূৰ-দূৰণিৰ পৰা অহা ভক্তৰ সমাগম ঘটে ৷
- কোটোহাগুৰি দেৱালয়ৰ ইতিহাস
শ্ৰীশ্ৰী কোটোহাগুৰি থান প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ কালত সেই অঞ্চলত পাঁচ জোপা কোটোহা বাঁহ আছিল । কোটোহা বাঁহৰ আশে-পাশে সেই সময়ত যিবিলাক মুকলি পথাৰ আছিল, তাত স্থানীয় বহুতো গৰখীয়াই ল’ৰালি গৰু-ম’হ চৰাবলৈ আহি সেই কাঁইটীয়া কোটোহা বাঁহৰ তলতে সদায় ধেমালি কৰি থাকিছিল ।
গাঁৱৰ জ্য়েষ্ঠজনে উল্লেখ কৰা মতে, ল’ৰাবোৰে ধেমালিতে মাটিৰ মূৰ্তি সাজি ফুল, বেলপাত আদি অৰ্পন কৰাৰ উপৰিও ফৰিং, মাগুৰ, গৰৈ, কাৱৈ মাছ ধৰি বলি দি পূজা পাতল কৰিছিল । এই গৰখীয়া ল’ৰাবোৰৰ মাজতে মধু নামৰ জ্যেষ্ঠ ল’ৰা আছিল আৰু তেওঁ উক্ত পূজা-অৰ্চনাৰ বলিকটীয়া হৈছিল ।
গৰখীয়া ল’ৰা বিলাকে সদায় পালপাতি বলি বিধানৰ কাৰণে ফৰিং, মাছ আদি আনিব লাগে । এদিন এজন ল’ৰাই তাৰ পাল পৰাত বলি সামগ্ৰী হিচাপে একো আনিব নোৱাৰাত বলিকটীয়া মধুৱে তোকে বলি দিওঁ বুলি হেনো ইকৰাৰে তাৰ ডিঙিত ৰেপ দিয়াৰ লগে লগেই ল’ৰাটো গুৰুত্বৰভাৱে আহত হৈছিল আৰু বলিকটীয়া মধুৱে দেৱ উঠা মানুহৰ দৰে নাচিবলৈ ধৰিছিল ।
নাচি নাচি সেই কোটোহা বাঁহৰ তলত এজনী গোঁসানী থকাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছিল । উক্ত ঘটনাৰ কথা সকলোৱে বিয়পি পৰিছিল আৰু গোটেই গাঁৱত এক হুলস্থূল লাগিছিল । সকলো গাঁৱৰ মানুহ সেই ঠাইলৈ আহি গোট খালেহি আৰু নিয়ম-নীতিয়ে তাত চাকিৰ বন্তি জ্বলাই সকলোৰে প্ৰাৰ্থনা জনাইছিল । লগে লগে মধুৰ সেই দেৱ উঠা নাচ বন্ধ হৈছিল ।
পাছত ৰাইজে সোণাপাত তেওঁ আদ্যোপান্ত বিবৰি কোৱাৰ লগতে সেই কোটোহা বাঁহৰ তলতে গোঁসানী আছে বুলি জনাইছিল আৰু সেই গোঁসানী মূৰ্তি বাঁহগছৰ তলৰ পৰা উলিয়াই পূজা পাতল কৰিব লাগে, নহ’লে ৰাইজৰ অমংগল হ’ব বুলিও কৈছিল।
সেই মতে ৰাইজে কোটোহাগুৰি বাঁহৰ তলত থকা সেই ঠাই খান্দি তাৰ পৰা গোঁসানী উলিয়াই আনি বৰ্তমান থান থকা ঠাইতে উদ্ধাৰ হোৱা মূৰ্তি সিংহৰ ওপৰত দশভুজা পিতলৰ জগদ্ধাত্ৰী আৰু দক্ষিণা কালী মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ।
সেই সময়ত এই অঞ্চলত বাস কৰা ব্ৰহ্মদেশৰ নদীয়াল মূলৰ শূলপাণি দেৱ শৰ্মা নামৰ এজন বুঢ়া ব্ৰাহ্মণ আছিল । গাঁৱৰ বাহিৰে এই বুঢ়া ব্ৰাহ্মণজনকেই প্ৰতিষ্ঠিত গোঁসানীৰ পূজা কৰিবৰ বাবে গাঁৱৰ ৰাইজে দায়িত্ব দিছিল । গাঁৱৰ বাহিৰে থানৰ ওচৰতে ঘৰ দুৱাৰ সাজি উক্ত ব্ৰাহ্মণজনক থাকিবলৈ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল ।
থানৰ ওচৰতে বাহিৰে কেইবাটাও ডাঙৰ পুখুৰী খন্দাই তাৰ পাৰতে আহঁত, জৰি আৰু বৰগছ আদি পুলি ৰোৱা হৈছিল । লগতে তাতে এটা বৰ পুখুৰীত কেইবাটাও কাছ আৰু এটা শ’ল মাছ মেলি দিছিল । এটা কাছৰ ঠেঙত সোণৰ আঙুঠি পিন্ধোৱা হৈছিল ।
আজিৰ পৰা ৪০/৫০ বছৰ আগলৈকে এই আঙুঠি পিন্ধা কাছটো মানুহে দেখা পাইছিল বুলি কিছু লোকে কয় । এই কাছটো আজিৰে পৰা কিছু বছৰ আগতে মৃত্যু হয় । এই থানত মোহন নামৰ এটা অতি পুৰণি কাছ আছে, যাক সকলোৱে ভক্তি কৰে ৷
মোহন মোহন বুলি মাতিলে সেই কাছটো পুখুৰীৰ পাৰলৈ উঠি আহে । সেয়ে কোটোহগুৰি থানৰ বৰ পুখুৰীটো থান নামেৰে জনাজাত । এই পুখুৰীটোত থকা শ’ল মাছটো বৰ ডাঙৰ হৈছিল । মাছটো পুখুৰীৰ পানীৰ ওপৰ ভাগত প্ৰায়ে থকা মানুহে দেখা পাইছিল । কিন্তু আজিৰ পৰা প্ৰায় ৪০ বছৰ আগতে এই মাছটো নোহোৱা হ'ল ।
ওচৰৰ এঘৰ মানুহে এবাৰ সেই মাছটো ধৰি খালে বুলি কিছু লোকে উল্লেখ কৰিছিল ৷ সেই মাছ খোৱা মানুহ ঘৰত এটা সময়ত বহুত অঘটন ঘটিছিল বুলিও জনশ্ৰুতি আছে । সেই সময়ত কোটোহগুৰি থানৰ মাটি-বাৰীবিলাক দেৱোত্তৰ সম্পত্তি হিচাপে পৰিগণিত হৈ আছিল আৰু বাহিৰে থানখন চোৱাচিতা কৰিছিল ।
পূজাৰীসকলে পূজা পাতন কৰি চলাই আহিছিল । বিশ্বেশ্বৰ দেউৰী যোহাটৰ দুৰ্গাধৰ বৰকাকতি সম্ভৱতঃ ভূটাকৰ বুলি পৰিচয় দিয়ে । দুৰ্গাধৰ বৰকাকতি অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ড৹ চন্দ্ৰধৰ বৰকাকতিৰ দেউতাক । এই সূত্ৰে তেতিয়াৰ পৰা কোটোহগুৰি থানৰ লগত তেখেত সকলোৰ যোগাযোগ ঘটিছিল ।
বিশ্বেশ্বৰ শৰ্মাৰ বৃদ্ধ বয়সত তেখেতৰ কোনো নথকাৰ বাবে থানখনি পূজা সেৱা চলোৱাত অসুবিধা হোৱাত দুৰ্গাধৰ বৰকাকতিৰ সুদ্ৰ চন্দ্ৰৱৰ্তীক এই থানৰ পূজাৰীৰ কাম-কাজ চলাবৰ বাবে দায়িত্ব ভাৰ দিয়ে । তেখেতে অস্থায়ীভাৱে থানৰ কাম-কাজ চলাই আছিল আৰু তেওঁৰ লগতে বেজেজোখা চাহ বাগিছাত মহৰি কৰিছিল । ইয়াৰ পাছত সুদ্ৰ চন্দ্ৰৱৰ্তী এই থানৰ পূজাৰী হয় আৰু থানৰ চৌহদতে অস্থায়ীভাৱে থাকিবলৈ লৈছিল ।
থানত লাচনি-পাচনি কৰিবৰ বাবে সুধনা নামৰ এজন ল'ৰা ল'ৰা ৰাখিছিল । তেওঁ এই থানৰ মাটিবাৰী চলোৱাৰ লগতে পৌৰোহিত্যক বলিকটীয়া আদি কামত সহায় কৰিছিল । তেওঁ থানৰ মাটিত খেতি পথাৰ কৰিছিল । সুধনৰ পুত্ৰ গজই দেওকন চন্দ্ৰৱৰ্তীৰ লগত থাকোতে মাটিবাৰীবোৰ চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ প্ৰভুত্ব ইমান খটুৱাইছিল যে নিজৰ ইচ্ছামতে গোপনে মাটিবাৰী বেচিছিল ধৰিছিল ।
সেই সময়ত গজ আৰু চন্দ্ৰধৰ বৰকাকতিৰ মাজত মোকৰ্দমা হৈছিল । তেতিয়া ১৯৪০ চনৰ পিছতে ড৹ চন্দ্ৰধৰ বৰকাকতিয়ে নামত মাটিবাৰী বিলাক নামজাৰি কৰি লৈছিল । তাৰ পাছত উক্ত থানখনত পূজা পাৰ্বন চলি আহিল যদিও পাছলৈ জৰাজীৰ্ণ ৰূপ লয় । এই সকলোবোৰ দিশ চাই ২০০৮ চনত স্থানীয় কেইজনমান লোকে এখন পৰিচালনা সমিতি গঠন কৰি থানখনৰ উন্নয়ন সাধন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল ।
বৰ্তমানেও দেৱালয়ত পলাশ চক্ৰৱৰ্তীয়ে দৈনিক পূজা-ভাগ কৰি আছে । এই স্থানত অতি ধুমধামেৰে দুৰ্গা পূজা, শিৱ পূজা, লক্ষ্মী পূজা, কালী পূজা ইত্যাদি বাৰ্ষিক ৰূপে পালন কৰা হয় । প্ৰতি বৃহস্পতিবাৰে গাখীৰৰ ভোগ দিয়া ব্যৱস্থা কৰি অহা হৈছে ।
কাৰ্বি আংলং জিলাৰ থকা দেওপানী দুৰ্গা দেৱালয়ৰ পৰা কোটোহাগুৰি দেৱালয় ১০০ বছৰ আগতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল বুলি পূৰ্ব পুৰুষসকলৰ মুখেৰে শুনা গৈছিল । উক্ত দেৱালয়ত ২০১৮ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এখন বিবাহ সম্পূৰ্ণ হৈ যায় । বৰ্তমানৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে এই দেৱালয়ক কেন্দ্ৰ কৰি এখন শিশু উদ্যান সমাজত অৱহেলিত অকলশৰীয়া হোৱা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাসকলৰ বাবে এটা বৃদ্ধাশ্ৰম নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে ।
- ঐতিহ্যমণ্ডিত কোটোহাগুৰি দেৱালয়লৈ যোৱাৰ দিশ
গোলাঘাট নগৰৰ পৰা প্ৰায় ছয় কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ মেৰাপানী দিশত গ'লে তেঁতেলীতল পাৰ হৈ বাওঁ হাতেৰে অনুমানিক তিনি কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ অৱস্থিত ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰীশ্ৰী কোটোহখগুৰী দেৱালয় ।
- কোন আহোম ৰাজত্বকালৰ ৰজাৰ ৰাজত্ব কালত স্থাপন কৰা হৈছিল ?
গোলাঘাট জিলাৰ অন্তৰ্গত মৌ খোৱা মৌজাৰ বৰফুকনঘাট গাঁৱত আহোম ৰাজত্বকালত স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ দিনত অনুমানিক ১৭৩৮ চনত কোটোহাগুৰি দেৱালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ।
- উক্ত দেৱালয় উপাস্য দেৱ-দেৱী
কোটোহাগুৰি দেৱালয়ত অতীজৰে পৰা দেৱী দুৰ্গা, কালী দেৱী, শিৱ পূজা আৰু শালে গ্ৰামৰ পূজা অৰ্চনা কৰা হয় । উক্ত দেৱালয়ত প্ৰতিদিনে পুৱা পুৰুহিতৰ দ্বাৰা ধূপ, চাকি নৈবেদ্য আগবঢ়োৱাৰ উপৰিও বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তসকলে শৰাই আগবঢ়ায় ।
ইয়াৰ উপৰিও পৌৰাণিক পৰম্পৰা মতে, হাঁহ, পাৰ, ছাগলী আদি উৰ্চগা কৰাৰ উপৰিও বলি প্ৰথা প্ৰচলিত । প্ৰতি বছৰে এই দেৱালয়ত দুৰ্গা পূজা অতি উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰাৰ লগতে শিৱৰাত্ৰি, লক্ষ্মী পূজা উদযাপন কৰা হয় ।
- দেৱালয়ত থকা ঐতিহাসিক সমল
কোটোহাগুৰি দেৱালয়ত বৰ্তমান এখন প্ৰতিষ্ঠা কালৰ কাঁহ কাঁহীৰ দৰে ঘণ্টা আৰু এখন পিতলৰ দবা আছে ৷ কিন্তু বৰ্তমান দবাটো কিছু ক্ষতি সাধন হোৱাৰ অসংৰক্ষিত অৱস্থাত দেৱালয়ৰ পাছফালে পৰিত্যক্ত অৱস্থাত পৰি আছে ।
এই সম্পৰ্কে এজন স্থানীয় লোক নুমল গগৈয়ে কয়, ‘‘কোটোহাগুৰি দেৱালয় ১৭৩৮ চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল । এসময়ত কেইজনমান গৰখীয়া ল'ৰাৰ ইয়াত গৰু চৰাই থাকোঁতে তেওঁলোকে ধেমালিতে বিভিন্ন কীট পতংগ বলি দিছিল, তাৰ মাজত এজন গৰখীয়াৰ জক উঠিছিল আৰু পাছত তেওঁ ক’লে ইয়াত গোসানী আছে ৷ তাৰ পাছত গাঁৱৰ ৰাইজে খান্দি উলিয়াই গোসানীৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ৷ সেই তেতিয়াৰে পৰা ইয়াত নৈমিত্তিক পূজাৰ লগতে দূৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।’’
গগৈয়ে কয়, ‘‘পূৰ্বৰ পূজা আৰু বৰ্তমান পূজাৰ কিছু তাৰতম্য আছে ৷ পূৰ্বে শাস্ত্ৰ ধৰ্মৰ লোকসকল ইয়ালৈ আহিছিল, কিন্তু বৰ্তমান বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ লোকসকলে আহি ইয়াত শৰাই আগবঢ়ায় । পৌৰাণিক পৰম্পৰা অনুসৰি ইয়াত বলি প্ৰথা প্ৰচলিত হৈ আছে । উক্ত দেৱালয়ত গোলাঘাট জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা ভক্ত সকল আহে ।’’
নুমল গগৈয়ে কয়, ‘‘পূৰ্বে ইয়াৰ ভূমি দেৱোত্তৰ আছিল ৷ কিন্তু ২০১২ চনত এই ভূমি পৰিচালনা সমিতিৰ নামত নামকৰণ কৰা হৈছে । বৰ্তমান ইয়াত ২০ বিঘা ভূমি আছে । এই দেৱালয়ক কেন্দ্ৰ কৰি আমি বহু পৰিকল্পনা কৰিছোঁ ৷ চৰকাৰে সহযোগ কৰিলে, সেয়া সম্ভৱ হৈ উঠিব ।’’