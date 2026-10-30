এখন বিয়া, মঙলদৈৰ ৰাস আৰু দৰঙৰ সামাজিক সম্প্ৰীতি

এখন বিয়া, মঙলদৈৰ ৰাস আৰু দৰঙৰ সামাজিক সম্প্ৰীতি
এখন বিশেষ বিয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ৰাস মহোৎসৱতো ৷ মঙলদৈত এতিয়া এয়াই অন্যতম চৰ্চাৰ বিষয় ।
Published : October 30, 2026 at 3:00 PM IST
মঙলদৈ : বৰ্তমান সমগ্ৰ দৰং জিলাত এখন বিয়াক লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলি আছে । কেৱল চৰ্চাই নহয়, এই বিয়াখনে এতিয়া বিভিন্ন স্তৰত ক্ৰিয়া কৰিবলৈও আৰম্ভ কৰিছে । আনহাতে, বিয়াখনৰ বিষয়টোৱে সমগ্ৰ অসমৰ হিন্দু সমাজৰো দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।
লগতে ইয়াৰ সপক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তিৰ অৱতাৰণা হৈছে । কাৰণ এই বিয়াখন এখন সাধাৰণ বিয়া নহয়, এই বিয়াখনৰ লগত জড়িত পৰিয়ালটো দৰং তথা সমগ্ৰ অসমৰে এক সম্ভ্ৰান্ত তথা উল্লেখযোগ্য পৰিয়াল ।
অসম তথা দেশৰ এটা আগশাৰীৰ ব্যৱসায়ী পৰিয়ালৰ এই বহুল চৰ্চিত বিয়াখনৰ আলম লৈ বৰ্তমান বিভিন্ন ধৰণৰ মতানৈক্য আৰু সামাজিক বিভাজনৰ দৰে পৰিস্থিতিৰো উদ্ভৱ হৈছে । এই বিয়াখনৰ প্ৰভাৱ এতিয়া মঙলদৈৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰাস উৎসৱতো পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
এখন বিয়াই জোকাৰিছে সমগ্ৰ দৰং
যিখন বিয়া এতিয়া বিতৰ্কৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে সেই বিয়াখনৰ সৈতে জড়িত পৰিয়ালটো হৈছে দৰং, অসম তথা দেশৰ এটা আগশাৰীৰ ব্যৱসায়ী তথা উদ্যোগপতি পৰিয়াল । অৱশ্যে এই পৰিয়ালটোক কেৱল এটা পৰিয়াল বুলিলে ভুল হ'ব, এটা প্ৰতিষ্ঠান বুলিলে হয়তো সঠিক হ'ব ।
কিয়নো এই পৰিয়ালটোৰ তত্ত্বাৱধানতে মঙলদৈত স্থাপন হৈছে তিনিটাকৈ বহুজাতিক কোম্পানী । তাৰ উপৰি সমাজৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত পৰিয়ালটোৰ সদস্যসকল । সেইটোৱেই হৈছে বিখ্যাত এছআৰডি গ্ৰুপৰ পৰিয়াল ।
এতিয়া এই এছআৰডি গ্ৰুপৰ এগৰাকী সদস্য, বিশিষ্ট উদ্যোগপতি তথা 'অসম গৌৰৱ' বঁটাৰে সন্মানিত অনুপম ডেকাৰ কন্যাৰ বিবাহক লৈ এই বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে । কিয়নো অনুপম ডেকাৰ কন্যাক এগৰাকী মুছলমান যুৱকৰ সৈতে বিয়া দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে পৰিয়ালটোৱে ।
দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ পিছত অহা ডিচেম্বৰ মাহত এই বিয়াখনৰ তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰি নিমন্ত্ৰণীপত্ৰ প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ হিন্দুত্ববাদী দল-সংগঠনে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে ।
ৰাজহুৱা প্ৰতিক্ৰিয়া
দৰঙৰ এক সম্ভ্রান্ত ঘৰৰ এগৰাকী যুৱতীৰ মুছলমান যুৱকৰে বিবাহক লৈ সমগ্ৰ জিলাখনত ব্যাপক প্রতিক্রিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । এই বিবাহক কেন্দ্ৰ কৰি ইতিমধ্যে ১২টাকৈ হিন্দু সংগঠনে ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰে ।
আনহাতে, উক্ত সভাত পিতৃ অনুপম ডেকাই আশ্বাস দিয়ে যে ল'ৰাই হিন্দু ধর্মত দীক্ষিত হোৱাৰ পাছতহে তেওঁৰ কন্যাৰ বিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব । কিন্তু ইয়াৰ পিছতো বিতৰ্কৰ শামকটা নাই । কাৰণ ৰাজহুৱা সভাই পৰিয়ালটো সন্দৰ্ভত গ্ৰহণ কৰিছে তিনিটাকৈ প্ৰস্তাৱ । এই প্ৰস্তাৱকেইটা মানি নল'লে এই বিয়াত সন্মতি প্ৰদান নকৰে বুলি স্পষ্টকৈ জনাইছে ।
বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণীপত্ৰ বিলোৱাৰ পিছতে আৰম্ভ হয় বিতৰ্ক
এছআৰডি গ্ৰুপৰ এগৰাকী সঞ্চালক, 'অসম গৌৰৱ' অনুপম ডেকাৰ এগৰাকী জীয়াৰীয়ে মুছলমান যুৱকৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে যো-জা চলিছে । ইতিমধ্যে বিবাহৰ নিমন্ত্ৰণীপত্ৰ বিলোৱাও আৰম্ভ হৈছে ।
ইয়াৰ পিছতে বিয়াখন সমগ্ৰ দৰং জিলাতে চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে । সৰ্বত্ৰে চৰ্চাৰ পিছত ২৪ অক্টোবৰ তাৰিখে জিলাখনৰ ১২টা হিন্দু সংগঠনৰ নেতৃত্বই মঙলদৈ জিলা পুথিভঁৰালত এখন ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰে । সভাত উপস্থিত সকলোৱে উক্ত বিয়াখনে সমাজত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ।
আনহাতে, উক্ত সভাত অনুপম ডেকাই নিজমুখে সভাক অৱগত কৰে যে তেওঁৰ হ'বলগীয়া জোঁৱায়েকে অহা ৫ ডিচেম্বৰত স্বধৰ্ম ত্যাগ কৰি আৰ্য সমাজৰ বিধিমতে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰ পাছতহে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব । অৱশ্যে সভাত উপস্থিত কিছুসংখ্যকে তেওঁৰ উক্ত মন্তব্য চৰ্তসাপেক্ষে গ্ৰহণ কৰে যদিও উপস্থিত অধিকাংশ লোকে তেওঁৰ বক্তব্যত আশ্বস্ত হ'ব নোৱাৰিলে ।
১৩ ডিচেম্বৰত বহুচৰ্চিত বিয়াৰ দিন নিৰ্ধাৰণ
উল্লেখ্য যে অহা ১৩ ডিচেম্বৰত মঙলদৈৰ এছআৰডি গ্ৰুপৰ মালিকানাধীন খাৰখোৱা ৰিজ'ৰ্টত পৰিয়ালবৰ্গই সামাজিকভাৱে বিবাহৰ আয়োজন কৰিছিল । এই বিয়াখনক লৈ এতিয়া উত্তাল হৈ পৰিছে দৰং জিলাৰ সৰ্বসাধাৰণ ।
সামাজিক মাধ্যমেই হওক বা মানুহৰ মুখে মুখে মঙলদৈৰ হিন্দু যুৱতীৰ মুছলিম যুৱকৰে আনুষ্ঠানিক বিয়া আয়োজনক লৈ তীব্ৰ চৰ্চা চলাৰ লগতে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
আনহাতে, মঙলদৈৰ জিলা পুথিভঁৰাল প্রেক্ষাগৃহত ২৪ অক্টোবৰ তাৰিখে ১২টাকৈ সংগঠনে অনুষ্ঠিত কৰা ৰাজহুৱা সভাক লৈও সর্বত্রে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । দৰঙৰ সনাতনী সমাজৰ আহ্বানত অনুষ্ঠিত সভাত যুৱতীগৰাকীৰ পিতৃ তথা এছআৰডি গ্ৰুপৰ অন্যতম সঞ্চালক অনুপম ডেকাসহ ২২৮ গৰাকী সনাতনী লোক উপস্থিত থাকে ।
অনুপম ডেকাৰ বক্তব্য
প্রায় ২৬ গৰাকী সনাতনী নেতা তথা সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াই আৱেগিক ভাষণ ৰখাৰ পাছত উক্ত সভাত অনুপম ডেকাই কয়, "দৰঙৰ সনাতনী ৰাইজে যে আমাৰ পৰিয়ালক ইমান ভালপায়, দায়িত্ব সহকাৰে ওলাই আহিছে তাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"
লগতে অহা ৫ ডিচেম্বৰত যুৱতীগৰাকীৰ "বিবাহপ্রার্থীয়ে হিন্দু ধর্মলৈ ধৰ্মান্তৰিত হোৱাৰ পাছতহে উক্ত বিবাহখন সম্পন্ন কৰা হ'ব" বুলি আশ্বাস প্রদান কৰে । কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ জ্যেষ্ঠ নেতা স্বৰূপজ্যোতি ডেকাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰি সভাৰ অন্যতম আহ্বায়ক কুমাৰেশ দত্তই কয় যে দৰং তথা অসমৰ এক সম্ভ্রান্ত পৰিয়াল এছআৰডি গ্ৰুপৰ এজন অন্যতম সঞ্চালক অনুপম ডেকাই জীয়াৰীৰ বিয়াৰ বাবে যো-জা চলাইছে । ইতিমধ্যে বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণীপত্ৰও বিলোৱা আৰম্ভ কৰা হৈছে ।
সাংবিধানিক নিয়ম মতে যদিও দুগৰাকী প্রাপ্তবয়স্ক লোকৰ বিয়াত কোনো আইনী বাধা নাই, তথাপিও এই বিবাহে দৰঙৰ সনাতনী সমাজত বিৰূপ প্রভাৱ পেলাব । তাকে লৈ সনাতনী সমাজ যথেষ্ট চিন্তিত ।
যদিও এই বিবাহত বাধা দিব নোৱাৰি, তথাপি সামাজিকভাৱে উক্ত বিয়াখনে বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব । সভাই মূলতঃ সমাজৰ ব্যক্তিসকলৰ মাজৰ পৰা এই সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি বক্তব্য গ্রহণ কৰে আৰু তিনিটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি পৰিয়াললৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
সভাৰ প্ৰস্তাৱ
সভাৰ প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত কুমাৰেশ দত্তই কয়, "হিন্দু সংগঠনৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত সভাই সর্বসন্মতিমর্মে প্রস্তাৱ গ্রহণ কৰে যে যিহেতু বিয়াৰ নির্দিষ্ট দিনটোলৈ এতিয়াও বহুত সময় আছে আৰু সাময়িকভাৱে ৰাইজ একো সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নাই, গতিকে বিয়াখন পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা বাতিল কৰা হওক । সভাই আন এক প্রস্তাৱ গ্রহণ কৰে যে যিহেতু পিতৃ অনুপম ডেকাদেৱে নিজমুখে সভাক অৱগত কৰিছে যে তেওঁৰ হ'বলগীয়া জোঁৱাইজনে ৫ ডিচেম্বৰ তাৰিখে আর্য সমাজৰ বিধিমতে গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰত নিজা ধর্ম ত্যাগ কৰি সনাতনী ধর্ম গ্রহণ কৰিহে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব, সভাই প্রস্তাৱ গ্রহণ কৰে যে কেৱল জোঁৱাইৰ পৰিৱৰ্তে সমগ্ৰ পৰিয়ালটো সনাতনী হিন্দু ধর্মত দীক্ষিত হওক আৰু পাণবজাৰৰ উপৰি মঙলদৈ সনাতন ধর্মসভা প্রাংগণত সমূহীয়াভাৱে ৰাইজৰ সন্মুখত এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হওক ।"
আনহাতে, সভাৰ তৃতীয় তথা অন্যতম প্রস্তাৱটো সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "যদিহে পূৰ্বৰ প্রস্তাৱসমূহ আখৰে আখৰে পালন কৰা নহয়, তেন্তে এই সনাতনী সমাজখনৰ পৰা পৰিয়ালটোৱে ভবিষ্যতলৈ কোনো ধৰণৰ সহযোগিতা লাভ নকৰিব আৰু বৰ্তমান পৰিয়ালে বিচৰা ধৰণে যদি সামাজিকভাৱে বিবাহ সম্পন্ন হয় তেন্তে যিবোৰ ধৰ্মীয়, সামাজিক অনুষ্ঠানৰ সৈতে এছআৰডি পৰিয়ালটোৰ লোকসকল জড়িত হৈ বিষয়বাবত অধিষ্ঠিত হৈ আছে, তেওঁলোকে সেই বিষয়বাব স্বেচ্ছাই ত্যাগ কৰক নাইবা অনুষ্ঠানসমূহে তেওঁলোকক দায়িত্বমুক্ত কৰক ।"
এতিয়া ১২টাকৈ হিন্দু সংগঠনে অনুষ্ঠিত কৰা ৰাজহুৱা সভাৰ প্ৰস্তাৱ এছআৰডি পৰিয়ালবৰ্গলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে যদিও পৰিয়ালটোৱে এই প্ৰস্তাৱক কিমান গুৰুত্ব দিব সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব । যদিহে পৰিয়ালটোৱে ভবামতেই এই বিবাহ অনুষ্ঠিত কৰে, তেন্তে হিন্দু সংগঠনসমূহে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব ।
ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ এই সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথাটোক লৈও সামাজিক মাধ্যমত তীব্ৰ বাক-বিতণ্ডা চলি আছে । সভাত বক্তব্য ৰখা দুই-এগৰাকী বক্তাৰ বক্তব্য সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰাৰ লগে লগে উক্ত বক্তাসকলক সামাজিক মাধ্যমতে ব্যক্তিগতভাৱে আক্ৰমণ-প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে ।
এছআৰডি পৰিয়ালৰ বিয়া বিতৰ্কৰ ছাঁ মঙলদৈৰ ৰাসত !
এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এছআৰডি গ্ৰুপৰ পৰিয়ালটোৰ এক সবল সামাজিক ভিত্তি আছে । আনহাতে, এই পৰিয়ালটোৰ ব্যৱসায়িক সাম্ৰাজ্যত নিয়োজিত হৈ আছে অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ যুৱক-যুৱতী ।
অসমৰ শিক্ষিত যুৱক-যুৱতীক কৰ্মসংস্থাপনৰ এক বৃহৎ মঞ্চ প্ৰদান কৰাই নহয়, শ শ পৰিয়ালক উপাৰ্জনৰ পথ দেখুৱাইছে । তাৰ উপৰি মঙলদৈ সনাতন ধৰ্মসভাৰ সৈতেও আছে এছআৰডি পৰিয়ালৰ এক নিবিড় সম্পৰ্ক ।
সনাতন ধৰ্মসভা আৰু মঙলদৈ ৰাসৰ অন্যতম ব্যক্তি অনুপম ডেকা তথা এছআৰডি পৰিয়াল । এতিয়া বিয়া বিতৰ্কৰ সমান্তৰালভাৱে মঙলদৈ ৰাসক লৈ আন এক বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছে । সেয়া হৈছে ৰাসত ব্যৱসায়ীৰ ধৰ্ম পৰিচয় ।
মঙলদৈ ৰাস আৰু ব্যৱসায়ী বিতৰ্ক
যোৱা ২৪ অক্টোবৰত জিলাখনৰ ১২টা হিন্দু সংগঠনৰ নেতৃত্বই মঙলদৈ জিলা পুথিভঁৰালত অনুষ্ঠিত ৰাজহুৱা সভাত কুশল কলিতা নামৰ এজন লোকে ৰখা বক্তব্যৰ এটি দুই মিনিটৰ ভিডিঅ'ই সৰ্বত্ৰে চৰ্চা লাভ কৰে । উক্ত সভাত বক্তাগৰাকীয়ে সনাতন ধৰ্মসভাৰ ৰাস মহোৎসৱত হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলক ব্যৱসায় কৰাত গুৰুত্ব দিব লাগে বুলি উল্লেখ কৰে । ইয়াৰ পিছতে সৃষ্টি হয় আন এক বিতৰ্কৰ ।
এই বক্তব্যৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মঙলদৈ শ্ৰীশ্ৰী ৰাসোৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে এক সাংবাদমেল সম্বোধন কৰি কুশল কলিতাৰ শ্ৰীশ্ৰী ৰাসোৎসৱৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে ।
সমান্তৰালভাৱে কুশল কলিতায়ো সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ২০২৫ চনৰ শ্ৰীশ্ৰী ৰাসোৎসৱৰ স্মৰণিকা, চিঠি আৰু সম্পাদকীয় প্ৰতিবেদন দেখুৱাই তেওঁ যে মঙলদৈ সনাতন ধৰ্মসভাৰ সদস্য হোৱাৰ লগতে বিগত ৰাসোৎসৱৰ যে মূৰ্তি বিভাগৰ সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল তাৰ প্ৰমাণ দাঙি ধৰে ।
কিন্তু বিতৰ্কৰ ইমানতেই অন্ত পৰা নাই । একাংশই মঙলদৈ ৰাসত মুছলিম ব্যৱসায়ীক অংশগ্ৰহণত বাধা আৰোপ কৰাৰ পোষকতা কৰাৰ বিপৰীতে একাংশই আকৌ এই ক্ষেত্ৰত ধৰ্মীয়কৰণৰ বিৰোধিতা কৰিছে ।
ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি অনুসৰি নিৰ্দিষ্ট ক্ষেত্ৰৰ বাহিৰত যিকোনো ধৰ্মৰ লোকে ব্যৱসায় কৰাত কোনো আপত্তি নাই বুলিও বহুতে মত ব্যক্ত কৰিছে । কিন্তু তাৰ মাজতো সম্প্ৰীতিৰ এক অনন্য নিদৰ্শন হিচাপে বিগত বছৰবোৰত প্ৰতিপন্ন হৈ অহা মঙলদৈ ৰাসত উত্তৰ প্ৰদেশৰ দৰে একাংশ ঠাইত উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদ, বিশেষকৈ হিন্দুধৰ্মীয় উৎসৱত মুছলিম ব্যৱসায়ীক নিষিদ্ধ কৰাৰ দৰে পৰম্পৰা অসমতো গঢ় লৈ উঠিব নেকি তাক লৈ উদ্বেগৰ সৃষ্টি হৈছে ।
ৰাস সমিতিৰ স্থিতি কি হ'ব
অৱশ্যে এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰাস সমিতি তথা মঙলদৈ সনাতন ধৰ্মসভাৰ স্থিতি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব । ইতিমধ্যে ৰাস সমিতিয়ে নিৰ্দিষ্ট নীতি-নিয়ম অনুসৰি পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰৰ ৰাসো অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে । ৰাসৰ মূল স্থলী, ৰাস মন্দিৰৰ প্ৰাংগণ তথা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলৰ ভিতৰত কোনো বেলেগ ধৰ্মৰ ব্যৱসায়ীয়ে ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰিব বুলি স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে ।
এখন সম্ভ্রান্ত ঘৰৰ যুৱতীৰ বিবাহ প্ৰসংগৰ পৰা মঙলদৈ সনাতন ধৰ্মসভাৰ শ্ৰীশ্ৰী ৰাসোৎসৱৰ বিষয়ে বৰ্তমান সামাজিক মাধ্যমত তীব্ৰ বাক-বিতণ্ডা চলি আছে । লগতে সামাজিক মাধ্যমত ব্যক্তিগতভাৱে আক্ৰমণ-প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে ।
ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে শ্ৰীশ্ৰী ৰাসোৎসৱত মন্দিৰ চৌহদত মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ লোকক ব্যৱসায়ৰ অনুমতি প্ৰদান নকৰিবলৈ ৰাস মহোৎসৱ সমিতিক স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰদান কৰে ।