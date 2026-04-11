শাৰীৰিক বাধা নেওচি সফলতা শীৰ্ষত নগাঁৱৰ জনৰূপ শইকীয়া

শাৰীৰিক বাধা নেওচি সফলতা শীৰ্ষত নগাঁৱৰ জনৰূপ শইকীয়া
প্ৰৱল প্ৰত্যাহ্বনাৰ মাজত উজলিবলৈ সক্ষম হৈছে জনৰূপ শইকীয়াই ৷ সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ৭০ শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ হৈছে শইকীয়াই ৷
Published : April 11, 2026 at 8:39 PM IST
নগাঁও : মনত আশা, বুকুত অদম্য সাহস আৰু চকুত সফলতাৰ সপোন লৈ হাজাৰ বাধা নেওচি সফলতাৰ বাটৰ প্ৰথমটো খোজ জনৰূপ শইকীয়াৰ । শাৰীৰিক বাধাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সফলতা লাভ কৰা জনৰূপ শইকীয়া দেখুৱালে নিদৰ্শন ৷ সপোন তেওঁৰ কলেজ অধ্যক্ষ হোৱাৰ। মন তেওঁৰ আকাশ চুৱাৰ ।
অদম্য হেঁপাহ, অযুত সপোন বুকুত লৈ কাঁইটীয়া বাটেৰে আগবঢ়া নগাঁও জিলাৰ পুৰণিগুদাম চলচলিৰ জনৰূপ শইকীয়াই সদৌ ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে মনৰ একাগ্ৰতাই সকলো বাধা নেওচি সফলতা অৰ্জন কৰাত সম্ভৱ বুলি । পুৰণিগুদাম চলচলিৰ বলিন্দ্ৰ শইকীয়া আৰু ৰূপালী শইকীয়াৰ দ্বিতীয় পুত্ৰ বিশেভাৱে সক্ষম জনৰূপ শইকীয়াই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ৭০ শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ হোৱাত আনন্দময় পৰিৱেশ পৰিয়ালটোত ।
দৈনিক স্কুলৰ পাঠ গ্ৰহণৰ পৰা বঞ্চিত হৈয়ো পিতৃ মাতৃৰ সহযোগিতাৰ বাবেই কৃতজ্ঞতা লাভ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে জনৰূপ শইকীয়াই । অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট বাধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰি ই টি ভি ভাৰতৰ সন্মুখত জনৰূপ শইকীয়াই কয়, “মোৰ ফলাফলত যথেষ্ট আনন্দিত হৈছো । পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ বিছনাত বহি পঢ়িবলগীয়া হৈছিল । দৈনিক স্কুল যাব পৰা নাছিলো । আগতে মাকৰ বুকুচাত উঠি স্কুল যাও । কিন্তু এতিয়া মাজে মাজে দেউতাই গাড়ী দি লৈ যায় । ঘৰত কেতিয়াবা টিউচন কৰিছিলো । কিন্তু নিজে খোজকাঢ়িব অথৱা ঘূৰা ফুৰা কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে জীৱনত বহু বাধাৰ সন্মুখীন হৈছো । পঢ়া শুনাতো কষ্ট হয়। তথাপিও আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো । শ্ৰেণীকোঠাত হ'লেও মোৰ বিশেষ চকীখন লৈ যাব লাগে । ঘৰত দৈনিক চাৰি পাঁচ ঘণ্টা অধ্যয়ন কৰিছিলো ।”
ভৱিষ্যতে এগৰাকী কলেজ শিক্ষক হোৱাৰ মন আছে বুলিও উল্লেখ কৰে জনৰূপ শইকীয়াই । কবিতা লিখি ভালপোৱা বিশেষভাৱে সক্ষম জনৰূপ শইকীয়াই নিজৰ জীৱন, সপোনক লৈয়েই লিখা মন যায় কবিতা আবৃত্তি কৰিলে ই টি ভি ভাৰতৰ সন্মুখত । আনহাতে, জনৰূপৰ সফলতাই পৰিয়ালটোলৈ আনন্দৰ জোৱাৰ আনিছে যদিও ইয়াৰ মাজতে পুত্ৰৰ সফলতাত আৱেগিক হৈ পৰে জনৰূপৰ মাতৃ ৰূপালী শইকীয়া ।
জনৰূপৰ সফলতাৰ আঁৰৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰি আৱেগিক হৈ পৰে মাতৃ ৰূপালী শইকীয়া । লগতে পৰিয়ালটোৰ বিশেভাৱে সক্ষম দুয়োটা সন্তানৰেই ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তিত বুলি উল্লেখ কৰি ৰূপালী শইকীয়াই কয়, “মোৰ দ্বিতীয় সন্তান জনৰূপ জন্মৰ পৰাই বিশেষভাবে সক্ষম যদিও তেওঁক সৰুৰে পৰাই পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহ দেখি মই বিশেষভাৱে গাইড দিছিলো । পিতৃ এগৰাকী শিক্ষক হিচাপে যিমান সম্ভৱ চেষ্টা কৰিছে । তেওঁৰ সপোন পূৰ কৰিব পাৰো নে নাই নাজানো তথাপিও চেষ্টা এটা চলাইছো । ডাঙৰ ল’ৰা দৰ্পন শইকীয়াও বিশেষভাৱে সক্ষম হৈয়ো পলিটেকনিক সম্পূৰ্ণ কৰি স্নাতক ডিগ্ৰী কৰি আছে । দুয়োটা সন্তানৰ ভৱিষ্যতৰ চিন্তা কৰি প্ৰায়েই হতাশ হৈ যাওঁ যদিও ভাগি নপৰাকৈ দুয়োটা ল’ৰাকে আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো । তেওঁলোকক ডাঙৰ মানুহ হিচাপে গঢ়ি নিজৰ ওপৰত যাতে নিৰ্ভৰশীল হয় তাৰ চেষ্টাহে কৰি থাকো ।"
দুটাকৈ সন্তানেই বিশেষভাৱে সক্ষম হোৱা পৰিয়ালটোক প্ৰায়েই সাহস দি আহিছে এগৰাকী সমাজকৰ্মী তথা সৰ্বশিক্ষা মিছনৰ ৰূপহীহাট প্ৰাথমিক শিক্ষাখণ্ডৰ সমল ব্যক্তি দুৰ্লভ পৱন বৰুৱাই। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সফলতা লাভ কৰা জনৰূপ শইকীয়াক অভিনন্দন জনায় দুৰ্লভ পৱন বৰুৱাই ৷
তেওঁ কয়, “২০০৫ চনতে দৰ্পন শইকীয়াক মোৰ চাকৰি সূত্ৰে সাক্ষাৎ পোৱাৰ পাছৰ পৰাই বিশেষভাৱে সক্ষম দুয়োটা ল’ৰাৰ পৰিয়ালটোৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছো । দুয়োটা সন্তানৰ সফলতাৰ বাবে জনৰূপৰ পিতৃ মাতৃয়ে কৰা সহযোগিতাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জনাও ।”
