ETV Bharat / state

এগ্ৰিষ্টেক প’ৰ্টেল আৰু ডিজিটেল শস্য জৰীপৰ বিশেষ কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ সম্পন্ন

প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত ভাৰত চৰকাৰৰ কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰামৰ্শদাতা ৰূপক সিং আৰু প্ৰসন্ন শইকীয়া সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকে ।

SPECIAL TECHNICAL TRAINING
এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত কৃষিৰ বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হয় (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 14, 2026 at 8:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: মৰিগাঁও জিলা কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত মঙলবাৰে জিলা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত ‘এগ্ৰিষ্টেক’(AgriStack) প’ৰ্টেল আৰু ডিজিটেল শস্য জৰীপ সম্পৰ্কীয় এক বিশেষ কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী সফলতাৰে অনুষ্ঠিত হৈ যায় ।

জিলা কৃষি বিষয়া দিলীপ কুমাৰ বৰাৰ সঞ্চালনাত অনুষ্ঠিত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত ভাৰত চৰকাৰৰ কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰামৰ্শদাতা ৰূপক সিং আৰু প্ৰসন্ন শইকীয়া সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকে । সমল ব্যক্তিদ্বয়ে প্ৰশিক্ষণত বিষয়ভিত্তিক কাৰিকৰী দিশসমূহৰ ওপৰত বহুলভাৱে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে ।

SPECIAL TECHNICAL TRAINING
জিলা কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত এই প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠিত (ETV Bharat Assam)

এই প্ৰশিক্ষণত মূলতঃ এগ্ৰিষ্টেক প’ৰ্টেলৰ ফলপ্ৰসূ ব্যৱহাৰ, প’ৰ্টেলৰ জৰিয়তে ডিজিটেল শস্য জৰীপ কৰাৰ আধুনিক প্ৰক্ৰিয়া, জৰীপৰ সময়ত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া আৱশ্যকীয় সাৱধানতা আৰু কৃষক পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া আদিৰ ওপৰত বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হয় । ইয়াৰোপৰি সাৰ‌‌ বিক্ৰীৰ সঠিক প্ৰণালী, সাৰৰ সুষম প্ৰয়োগ নিশ্চিতকৰণ, কাৰিকৰী সমস্যা আৰু সেইসমূহৰ সমাধানৰ উপায় আদি বিষয়সমূহো প্ৰশিক্ষণত স্থান পায় । প্ৰশিক্ষণৰ শেষৰফালে অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন আৰু প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি ব্যৱহাৰিক দিশসমূহ স্পষ্ট কৰা হয় ।

SPECIAL TECHNICAL TRAINING
প্ৰশিক্ষণত উপস্থিত থকা ব্যক্তিসকলৰ একাংশ (ETV Bharat Assam)

সভাৰ সামৰণি ভাষণত জিলা কৃষি বিষয়া দিলীপ কুমাৰ বৰাই কয় যে, এগ্ৰিষ্টেক প’ৰ্টেলৰ সঠিক ব্যৱহাৰ আৰু ডিজিটেল শস্য জৰীপৰ সফল ৰূপায়ণে কৃষকসকললৈ চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধাসমূহ অধিক স্বচ্ছ, দ্ৰুত আৰু ফলপ্ৰসূভাৱে আগবঢ়োৱাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব । ইয়াৰ লগতে তেখেতে সকলো বিষয়া-কৰ্মচাৰীক প্ৰশিক্ষণত লাভ কৰা জ্ঞান ক্ষেত্ৰ পৰ্যায়ত দক্ষতাৰে প্ৰয়োগ কৰি কৃষকসকলক উন্নত সেৱা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনায় ।

মঙলবাৰৰ এই কাৰ্যসূচীত মহকুমা কৃষি বিষয়া মুছাহীদ ফাৰুকী, মহকুমা কৃষি তথ্য বিষয়া গৌতম নাথ, জ্যেষ্ঠ কৃষি উন্নয়ন বিষয়া কিশোৰ কলিতা, জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কৃষি উন্নয়ন বিষয়াসকল, কৃষি সম্প্ৰসাৰণ সহায়কসকলৰ লগতে জিলা কৃষি বিভাগৰ সংশ্লিষ্ট বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকল উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক: ভেনিলা খেতিয়ে গাঁওসমূহক সমৃদ্ধিশালী গ্ৰাম্য উদ্যোগলৈ পৰিণত কৰিছে: জয়ন্ত মল্লবৰুৱা

TAGGED:

ডিজিটেল শস্য জৰীপ
মৰিগাঁও জিলা কৃষি বিভাগ
AGRISTACK PORTAL
কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ
SPECIAL TECHNICAL TRAINING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.