ETV Bharat / state

জাতিৰ পিতাৰ স্মৃতি বিজড়িত এখন বিশেষ টেবুল, নৈশ যাপন কৰা গৃহ সংৰক্ষণ

গোলাঘাটত ভৰি দি মহাত্মা গান্ধীয়ে মহেন্দ্ৰ নাথ বৰুৱাৰ ঘৰত লৈছিল জিৰণি ।

memory of Mahatma Gandhi in Golaghat
জাতিৰ পিতাৰ স্মৃতি বিজড়িত এখন বিশেষ টেবুল, নৈশ যাপন কৰা গৃহ সংৰক্ষণ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 3, 2026 at 10:45 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট: সমাজৰ পৰা অস্পৃশ্য আঁতৰ কৰাৰ লগতে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ প্ৰচাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ১৯৩৪ চনৰ ১৫ এপ্ৰিলত মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী প্ৰথমবাৰৰ বাবে গোলাঘাটলৈ আহিছিল । মহাত্মা গান্ধী ফৰকাটিং জংচনত নামোতে সহস্ৰাধিক লোকে গোলাঘাট লৈ আদৰি আনিছিল ।

গোলাঘাটত ভৰি দি মহাত্মা গান্ধীয়ে সেই সময়ৰ নগৰখনৰ সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়াল মহেন্দ্ৰ নাথ বৰুৱাৰ ঘৰত জিৰণি লৈছিল । বৰ্তমান গোলাঘাটৰ জিমখানা ক্লাৱ হিচাপে পৰিচিত ঘৰটো মহেন্দ্ৰ নাথ বৰুৱাৰ গৃহ আছিল ।

জাতিৰ পিতাৰ স্মৃতি বিজড়িত এখন বিশেষ টেবুল, নৈশ যাপন কৰা গৃহ সংৰক্ষণ (ETV Bharat Assam)

তাৰ পাছত মহাত্মা গান্ধী গোলাঘাটৰ হৰিজন কলনীলৈ গৈছিল আৰু হৰিজন কুলিৰাম সিঙে তেওঁক আদৰণি জনাইছিল । মহাত্মা থকা বাসভৱনতে তিনিশ মহিলাই যঁতৰত সূতা কাটি গান্ধীজীক প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । এই সমস্ত অভ্যৰ্থনাৰ ব্যয়ৰ দায়িত্ব লৈছিল ৰাজেন্দ্ৰ নাথ বৰুৱা আৰু স্বৰ্ণলতা বৰুৱাই ।

memory of Mahatma Gandhi in Golaghat
জাতিৰ পিতাৰ স্মৃতি বিজড়িত এখন বিশেষ টেবুল, নৈশ যাপন কৰা গৃহ সংৰক্ষণ (ETV Bharat Assam)

বিয়লি বৰ্তমান গোলাঘাট ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয় থকা এই স্থানত গান্ধীজীয়ে এক বিশাল জনসভাত ভাষণ দিছিল । সেই স্থানত ৰাইজে গান্ধীজীক এহেজাৰ সাতশ পয়ত্ৰিশ টকা চৈধ্য অনা তিনি পাই হৰিজন কল্যাণৰ বাবে দান হিচাপে আগবঢ়াইছিল ।

সভাৰ অন্তত মহাত্মা গান্ধীয়ে গোলাঘাটৰ পুৰণা আমোলাপট্টিত গণকপুখুৰী হৈ দেৰগাঁও আৰু একেদিনাই যোৰহাটত উপস্থিত হৈছিল । গণকপুখুৰীত আদৰণি জনাই ৰাইজে তেৱন্ন টকা তেৰ অনা তিনি পাই দান আগবঢ়াইছিল আৰু দেৰগাঁও ধৰ্ম নাট্য মন্দিৰ প্ৰাঙ্গনত গান্ধীয়ে ভাষণ দিছিল

memory of Mahatma Gandhi in Golaghat
জাতিৰ পিতাৰ স্মৃতি বিজড়িত এখন বিশেষ টেবুল, নৈশ যাপন কৰা গৃহ সংৰক্ষণ (ETV Bharat Assam)

গজাল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ প্ৰস্তুত কৰা টেবুল

মহাত্মা গান্ধীয়ে গোলাঘাটলৈ আহোতে এখন বিশেষ টেবুল লগত আনিছিল যিখন টেবুলত বহি গোলাঘাটত ভাষণ দিছিল । এই টেবুলখন বিশেষভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । একেটা কাঠৰ টুকুৰাৰে নিৰ্মাণ কৰা এই বিশেষ টেবুলখন য'ত কোনোধৰণৰ গজাল ব্যৱহাৰ কৰা নাই । আজিও এই বিশেষ টেবুলখন প্ৰয়াত সাংবাদিক অপূৰ্ব কুমাৰ বৰুৱাৰ ঘৰত সংৰক্ষণ কৰা আছে ।

memory of Mahatma Gandhi in Golaghat
জাতিৰ পিতাৰ স্মৃতি বিজড়িত এখন বিশেষ টেবুল, নৈশ যাপন কৰা গৃহ সংৰক্ষণ (ETV Bharat Assam)

এই সম্পৰ্কে গোলাঘাটৰ বিশিষ্ট বোলছবি পৰিচালক তথা দেৱৰাজ ৰয় মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক দীনেশ গগৈয়ে কয়, "মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী ১৯৩০ চনত অসমলৈ আহোতে প্ৰথমে গোলোকগঞ্জ, তাৰ পাছত গৌৰীপুৰ, ধুবুৰীলৈ গৈছিল । তাৰ পাছত ১৯৩৪ চনৰ ১৫ এপ্ৰিলত তেওঁ গোলাঘাটলৈ আহিছিল । সেই সময়ত অহাৰ উদ্দেশ্য আছিল সমাজৰ পৰা অস্পৃশ্য নোহোৱা কৰা আৰু হৰিজনসকলৰ উন্নয়ন সাধন । তেওঁৰ লগত ভাৰতীয় হৰিজন সেৱক সংঘৰ সম্পাদক অমৃত লাল ঠক্কৰ আৰু অসমৰ সভাপতি শ্ৰী শ্ৰী পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী আহিছিল ।"

তেওঁ পুনৰ কয়,"গোলাঘাট নগৰৰ প্ৰমোদাভিৰাম দাস উদ্যানত এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাত মহাত্মা গান্ধীয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল । তদুপৰি ১৯২১ চনত মহাত্মা গান্ধী গুৱাহাটীত অহি ভৰলুমুখত তৰুণ ৰাম ফুকনৰ ঘৰত থাকিছিল । সেই সময়ত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ দেশৰ প্ৰথম শ্বহীদ গোলাঘাটৰ সন্তান কুশল কোঁৱৰ, ভদ্ৰ ফুকনে মহাত্মা গান্ধীক লগ পাইছিল । গোলাঘাটত অনুষ্ঠিত কৰা জনসভাৰ পাছত গোলাঘাট নগৰৰ আমোলাপট্টিৰ সেই সময়ৰ বিখ্যাত সাংবাদিক অপূৰ্ব কুমাৰ বৰুৱাৰ ঘৰলৈ গৈছিল । তাৰ পাছত তেওঁ যোৰহাটলৈ ৰাওনা হৈছিল ।"

memory of Mahatma Gandhi in Golaghat
জাতিৰ পিতাৰ স্মৃতি বিজড়িত এখন বিশেষ টেবুল, নৈশ যাপন কৰা গৃহ সংৰক্ষণ (ETV Bharat Assam)

লগতে পঢ়ক:১৫৭ সংখ‍্যক জয়ন্তী আৰু কলিয়াবৰত মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰসংগ

গান্ধী জয়ন্তী ২০২৬: ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ জন্মদিনত জাতিৰ পিতালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি বিভিন্নজনৰ

TAGGED:

মহাত্মা গান্ধী
গোলাঘাট
ইটিভি ভাৰত অসম
INDIAN HARIJAN SEVAK SANGH
MAHATMA GANDHI IN GOLAGHAT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.