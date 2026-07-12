বাঁহেৰে প্ৰস্তুত কৰা এবিধ বিশেষ নিমখ; গোলাঘাটৰ যুৱকে দেখুৱাইছে আত্মসংস্থাপনৰ নিদৰ্শন
চৰকাৰী চাকৰিলৈ মন মেলাৰ পৰিৱৰ্তে ঘৰতেই উদ্যমী যুৱকে গঢ়িলে নিমখৰ উদ্য়োগ । এই সন্দৰ্ভত চন্দন কৰ্মকাৰৰ প্ৰতিবেদন...
Published : July 12, 2026 at 8:22 PM IST|
Updated : July 12, 2026 at 8:30 PM IST
গোলাঘাট : দৈনন্দিন জীৱনত খাদ্যসম্ভাৰ প্ৰস্তত কৰোতে যিবোৰ উপাদানৰ প্ৰয়োজন সেইবোৰৰ ভিতৰত অন্য়তম নিমখ । সকলোৱে বজাৰৰ পৰা বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ নিমখ ক্ৰয় কৰে । পিছে বহুতেই এই নিমখ কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় সেইবিষয়ে এবাৰো ভাবি নাচায় ।
সাগৰৰ পানীৰ পৰা নিমখ প্ৰস্তুত কৰা কথাটো সকলোৱেই জ্ঞাত । আজি আমি এই নিমখৰ বিষয়ে ক'ব খোজা নাই, বাঁহেৰে প্ৰস্তুত কৰা এবিধ বিশেষ নিমখৰ বিষয়েহে এই প্ৰতিবেদনত ব্য়াখ্য়া কৰিবলৈ ওলাইছো ।
বাঁহেৰে প্ৰস্তুত কৰা নিমখ প্ৰথমে কোৰিয়াৰ বৌদ্ধ ভীক্ষুসকলে এবিধ ঔষধ হিচাপে উদ্ভাৱন কৰিছিল । পিছলৈ ইয়াৰ উপকাৰিতাৰ বাবে ই সমগ্ৰ বিশ্বতে জনপ্ৰিয় হৈ পৰে । সমান্তৰালভাৱে এইবিধ নিমখৰ চাহিদাও বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ।
বাঁহৰ নিমখ কি ?
বাঁহেৰে প্ৰস্তুত কৰা নিমখ অতি মূল্যবান আৰু পুষ্টিকৰ । ই সাধাৰণ নিমখতকৈ বহুগুণ বেছি স্বাস্থ্যকৰ । অতি উচ্চ তাপমাত্ৰাত সাগৰৰ নিমখ বাঁহৰ চুঙাত পুৰি এইবিধ বিশেষ নিমখ প্ৰস্তুত কৰা কৰা হয় । সাগৰৰ নিমখ এটা বাঁহৰ চুঙাত সুমুৱাই চুঙাটোৰ মুখখন বিশেষ মাটি আৰু বাঁহৰ ছাইৰে বন্ধ কৰি জুইত পোৰা হয় ।
এই প্ৰক্ৰিয়াটো একেৰাহে ৮০০ ৰ পৰা ৯০০ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তাপমাত্ৰাত ৯ বাৰলৈকে কৰা হয় । শেষৰবাৰ পোৰাৰ পিছত নিমখখিনি গলি ৰঙা তৰল পদাৰ্থৰ দৰে হয় । পিছত সেয়া ঠাণ্ডা হৈ নিমখত পৰিণত হয় ।
উদ্যমী যুৱকৰ মনলৈ কেনেকৈ আহিল এই ধাৰণাটো ?
ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ লগতে অসমৰ গোলাঘাট জিলাৰ দৰে ঠাইতো কোনো কোনো লোকে পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰে এই নিমখ প্ৰস্তুত কৰি সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । জিলাখনৰ উদ্যমী যুৱক ভৈৰৱ গগৈয়ে এইদৰে নিমখ প্ৰস্তুত কৰি দেশ-বিদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন দহজনকো কৰ্মসংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
গোলাঘাটৰ বৰহোলাৰ বকলাই তিনিআলিৰ উদ্যমী যুৱক ভৈৰৱ গগৈয়ে বি-টেক উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিচত চৰকাৰী চাকৰিলৈ মন নেমেলিলে । কেইবছৰমান পূৰ্বে তেওঁ হায়দৰাবাদলৈ ফুৰিবলৈ যাওঁতে এইদৰে নিমখ প্ৰস্তত কৰা দেখা পোৱাত ঘৰলৈ উভতি আহি এই ব্য়ৱসায় কৰিবলৈ মন মেলে ।
সামাজিক মাধ্য়মত এই উদ্য়োগটোৰ বিষয়ে ভালদৰে অধ্য়য়ন কৰাৰ পিচত ২০২৪ চনত তেওঁ এই ব্যৱসায়টো ঘৰতেই আৰম্ভ কৰে । তেওঁ প্ৰস্তুত কৰা এই নিমখবিধৰ নাম '9XBamboo Salt'।
ভৈৰৱ গগৈয়ে এই সম্পৰ্কে কয়, "এই নিমখবিধক '9X Bamboo Salt' বুলি কোৱা হয় । এই নিমখ প্ৰথম অৱস্থাত কোৰিয়াত চৰ্চা হৈছিল। তাত যিটো পৰিৱেশত এই নিমখ প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল সেয়া অসমৰ লগত নিমিলে ।"
তেওঁ লগতে জনায়, "অসমত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে এনে নিমখ প্ৰস্তত কৰিবলৈ বাঁহ অতিকৈ উত্তম । বাঁহেৰে নিমখ তৈয়াৰ কৰিবলৈ উত্তৰ পুৰ্বাঞ্চল গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠাই হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । কাৰণ আমাৰ উত্তৰ পুৰ্বাঞ্চলত বাঁহৰ উৎপাদন বহু বেছি । তিনি বছৰীয়া পুৰণি বাহঁৰ চুঙাত নিমখ ভৰাই টুঙাটো পুৰি এই নিমখ প্ৰস্তুত কৰা হয় । এটা চুঙা মাত্ৰ এবাৰেই ব্য়ৱহাৰ কৰিব পাৰি ।"
প্ৰতি কেজিৰ দাম :
এই নিমখৰ চাহিদা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত বেছি বাবে ইয়াৰ মূল্যও অধিক বুলি কয় ভৈৰৱ গগৈয়ে । তেওঁ কয়, "এই নিমখ প্ৰস্তুত কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো । বৰ্তমান এই নিমখ অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষতো যথেষ্ট পৰিমাণে চাহিদা আছে আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত ইয়াৰ এক কেজি নিমখৰ মূল্য ৮১ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত হৈছে । বহিঃৰাজ্যত আমি প্ৰতি কেজি নিমখ বিক্ৰী কৰি ২০-৩০ হাজাৰ টকা লাভ কৰো আৰু অসমৰ বাবে ইয়াৰ এক বেলেগ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । অসমৰ মানুহে যাতে খাব পাৰে তাৰবাবে এটা বিশেষ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছো । বাহিৰলৈ প্ৰেৰণ কৰি লাভান্বিও হৈছো ।"
কোন ৰোগীয়ে খাব পাৰে ?
কোন ৰোগীয়ে খাব পাৰে বুলি প্ৰশ্ন কৰোতে তেওঁ কয়, "সাধাৰণতে উচ্চ ৰক্তচাপ, লিভাৰ সংৰোপন, কিডনী সংৰোপন কৰা লোকে সাধাৰণ নিমখ খাব নোৱাৰে; কিন্তু এই নিমখ ৯ বাৰ পোৰাৰ পাছত প্ৰস্তুত কৰা হয় বাবে ৰোগীয়ে খাব পাৰে । সকলোৱেই ব্য়ৱহাৰ কৰিব পাৰে । দাঁতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ৰোগৰ বাবে এই নিমখ উপযোগী ।"
কিমান লোক জড়িত ?
এই ব্য়ৱয়ায়টোৰ সৈতে কিমান লোক জড়িত আছে বুলি সোধাত তেওঁ কয়," আমাৰ এই নিমখ প্ৰস্তুত কৰাত প্ৰত্যক্ষ-পৰোক্ষভাৱে বহু মানুহ জড়িত হৈ আছে । বাঁহ কটাৰ পৰা ইয়ালৈকে অনা আৰু সেইবোৰত নিমখ ভৰাওতেও মানুহৰ প্ৰয়োজন । তদুপৰি খৰিৰ বাবেও মানুহ নিয়োগ কৰিবলগীয়া হয় । নিতৌ ২০-২৫ গৰাকী নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীয়ে আত্মসংস্থাপন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।"
বছৰি কিমান লাভ হয় ?
এই ব্য়ৱসায়েৰে বছৰি কিমান টকা উপাৰ্জন হয় বুলি কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ভৈৰৱ গগৈয়ে কয় যে তেওঁৰ বছৰি ৫ লাখ টকা পৰ্যন্ত লাভ হৈছে । অৱেশ্য় এই লাবৰ পৰিমান অৰ্ডাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে বুলি তেওঁ কয় ।
কি কি ৰোগৰ বাবে উপকাৰী ?
- বাঁহেৰে তৈয়াৰ কৰা নিমখ ৭০ বিধতকৈ অধিক খনিজ পদাৰ্থৰে ভৰপূৰ
- এইবিধ নিমখত শৰীৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কেলচিয়াম, মেগনেছিয়াম আৰু আইৰণ আদি পোৱা যায়
- শৰীৰৰ পৰা বিষাক্ত পদাৰ্থ বাহিৰ কৰাত সহায় কৰে
- এই নিমখে হজম শক্তি বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে গেছৰ সমস্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে
- দাঁতৰ বিষ, আলু ফুলা, পাইৰিয়া আদি ৰোগত ভুগি থকা সকলে এই নিমখ পানীত মিহলাই কুলকুলি কৰিলে যথেষ্ট সুফল পোৱা যায়
- চৰ্মৰোগ, তেজ পৰিষ্কাৰ কৰা, গাৰ বিষ, উচ্চ ৰক্তচাপ আদি ৰোগৰ বাবেও উপকাৰী
লগতে পঢ়ক:পানী মেটেকাই দেখুৱাইছে সপোন, স্বাৱলম্বিতাৰ বাটত অগ্ৰসৰ বোকাখাতৰ দুই বন্ধু
কুহি টি বাৰ; থলুৱা ব্যঞ্জনেৰে ৰেণু মহন্তই গ্ৰাহকক যোগান ধৰিছে লোভনীয় খাদ্যৰ জুতি