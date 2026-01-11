ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াত আইনগত প্ৰত্যাহ্বান নেওচিবলৈ সাজু বিশেষ পাব্লিক প্ৰচিকিউটৰ জীয়াউল কামাৰ

জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়া কেনেদৰে আগুৱাই নিব বিশেষ পাব্লিক প্ৰচিকিউটৰ টীমে ?

Special Public Prosecutor Ziaul Kamar
বিশেষ পাব্লিক প্ৰচিকিউটৰ জীয়াউল কামাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 11, 2026 at 9:15 PM IST

গুৱাহাটী: সংগীতৰ মহানায়ক অসমবাসীৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াত চৰকাৰৰ পক্ষ যুক্তি সহকাৰে আদালতত ৰাখিবলৈ গঠন কৰা হৈছে বিশেষ পাব্লিক প্ৰচিকিউটৰ টীম । গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা জীয়াউল কামাৰে এই টীমটোৰ বিশেষ পাব্লিক প্ৰচিকিউটৰৰ দায়িত্ব পালন কৰিব । ন্য়ায় প্ৰক্ৰিয়াটো এই টীমটোৱে কেনেদৰে আগুৱাই নিব সেই বিষয়ে সবিশেষ জনালে জীয়াউল কামাৰে ।

এই প্ৰসংগত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু গোচৰৰ অধিবক্তাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা জীয়াউল কামাৰে কয়, "জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যেনেদৰে কাম কৰিব লাগে আমাৰ দলটোৱে আগবঢ়াই নিব ।"

বিশেষ পাব্লিক প্ৰচিকিউটৰ জীয়াউল কামাৰ (ETV Bharat Assam)

দেওবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ন্য়ায় প্ৰক্ৰিয়া আগুৱাই নিয়াৰ সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কামাৰে কয়, "মোৰ ওপৰত চৰকাৰে গধুৰ দায়িত্ব দিছে । তাৰ বাবে চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছো । আইনগত প্ৰত্যাহ্বান আদালতত থাকিবই, আমি সকলোৱে বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব । অভিযোগনামাত কি আছে মই এতিয়ালৈ পোৱা নাই । অভিযোগনামা পালেই গভীৰলৈ গোচৰটোত সোমাব পাৰিম ।"

"অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে যিসমূহ ধাৰা লগোৱা হৈছে, তাৰ বিপৰীতে কি কি তথ্য আছে সেয়াই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব গোচৰটোত । ৩ জানুৱাৰীত সমগ্ৰ গোচৰটো লৈ ৫খনকৈ পিটিচন পৰিছিল আদালতত । বৰ্তমানৰ লোক অধিবক্তাগৰাকীয়ে সকলোখিনিৰ বাবে সময় বিচাৰিছিল, যাৰ বাবে ১৭ জানুৱাৰীত পৰৱৰ্তী শুনানি হ'ব । ১৭ জানুৱাৰীত মই আদালতত হাজিৰ হৈ কি পৰ্যায়ত আছে সেইখিনি অধ্যয়ন কৰিম । এজন অভিযুক্তৰ নথি বিচাৰিছে আদালতে । গতিকে ১৭ তাৰিখে চাৰ্জফ্ৰেম হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই"- এইদৰে কয় অধিবক্তা কামাৰে ।

তেওঁ লগতে কয়, "জামিন আবেদন কৰিছে অমৃতপ্ৰভা মহন্তই । ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে শুনানি চলাই নিয়াৰ আবেদন কৰিছে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই । শ্যামকানু মহন্তৰ বেংক একাউণ্ট খুলি দিয়াৰ বাবে আবেদন কৰিছে ।"

উল্লেখ্য যে, জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াত চৰকাৰৰ পক্ষত যুক্তি সহকাৰে আদালতত উত্থাপন কৰিবলৈ বিশেষ পাব্লিক প্ৰচিকিউটৰৰ টীম এটা গঠন কৰিছে । গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা জীয়াউল কামাৰৰ লগত আছে ব্ৰজেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী, কিশোৰ দত্ত, প্ৰাঞ্জল দত্ত আৰু বিকাশ জামাৰ । পাঁচগৰাকী অধিবক্তাৰে গঠিত এই ন্যায়িক টীমটোৱে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই নিব ।

