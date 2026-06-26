ETV Bharat / state

লক্ষাধিক শিশুক প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ লক্ষ্য স্বাস্থ্য বিভাগৰ

২৮ জুনত পালন কৰা হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষেধক দিৱস । এই দিৱস উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰজুৰি শিশুক পলিঅ' প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হ'ব ।

Special measures by Lakhimpur Health Department on the occasion of National Vaccination Day
লক্ষ্যাধিক শিশুক প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ লক্ষ্য স্বাস্থ্য বিভাগৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 26, 2026 at 7:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

লখিমপুৰ: ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষেধক দিৱস উপলক্ষে লখিমপুৰত লক্ষাধিক শিশুক প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ লক্ষ্য স্বাস্থ্য বিভাগৰ । অহা ২৮ জুন দিনটো ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষেধক দিৱস । এই দিৱস উপলক্ষে শূন্যৰ পৰা পাঁচ বছৰ বয়সৰ শিশুসকলক পলিঅ প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে ।

লখিমপুৰত জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে ২ লাখ ৩৬ হেজাৰ ৬১৯ টা পৰিয়ালৰ ১১ লাখ ৯৯ হেজাৰ ৪১৯ জনসংখ্যা সামৰি ১ লাখ ৩৫ হেজাৰ ৯৬ টা এনে শিশুক এই প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ লক্ষ্য লৈছে । জিলাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে শুকুৰবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই তথ্য সদৰী কৰে ।

স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়ববীয়াই কয়,"ভাৰত বৰ্ষত পলিঅ'ৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখন ১৯৭৮ চনৰ পৰা আৰম্ভ হয় । ফলত ২০১১ৰৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা ভাৰতত পলিঅ' ধৰা পৰা নাই । যাৰ বাবে তাৰ তিনি বছৰৰ পাছত ২০১৪ চনত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই ভাৰতক পলিঅ' মুক্ত বুলি ঘোষণা কৰে । পিছে ভাৰত পলিঅ' মুক্ত হ'লেও চুবুৰীয়া পাকিস্তান, আফগানিস্তান আদি দেশসমূহ পলিঅ' মুক্ত নহয় । তেনে দেশৰ পৰা ভাৰতলৈ পলিঅ' সোঁচৰিব পাৰে ।"

তেওঁ পুনৰ কয়,"সেয়ে ভাৰত চৰকাৰে পলিঅ'ৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখন এতিয়াও চলাই থাকিবলগীয়া হৈছে । ১৯৯৫ চনৰ পৰা ভাৰতত ২৮ জুন দিনটো বিশেষ প্ৰতিষেধক দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে ।"

তেওঁলোকে লখিমপুৰত এই বিশেষ পলিঅ' প্ৰতিষেধক দিৱস উপলক্ষে গ্ৰহণ কৰা আঁচনিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয়,"এই প্ৰতিষেধক প্ৰথম দিনা বুথসমূহত প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী দুটা দিনত স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰদান কৰিব । কোনোধৰণৰ পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়াহীন এই প্ৰতিষেধক । জিলাখনত প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ বাবে ৬৩৮ টা সাধাৰণ বুথ, ৯৪ টা জটিল ভৌগোলিক পৰিবেশৰ বুথ আৰু ২৯ টা বুথ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ চৌহদত স্থাপন কৰা হৈছে । তাৰোপৰি থাকিব ৬টা ম'বাইল ইউনিট ।"

ম'বাইল ইউনিটৰ কামৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়,"তেওঁলোকে বাছ আস্থান, ৰে'লৱে ষ্টেচন, বিমান বন্দৰ আদিত প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰিব । এনেদৰে মুঠ ৭৮২ টা বুথত প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হব ।" নিজৰ শিশুটিক এই প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰি তেওঁলোকক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ জিলাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়া বৰ্গই সকলোকে আহ্বান জনায় ।

সংবাদমেলখনত উপস্থিত থাকে জিলা অতিৰিক্ত মুখ্য চিকিৎসা বিষয়া ডাঃ বিমান হাজৰিকা, জিলা প্ৰতিষেধক বিষয়া ডাঃ ভাৰতী গগৈ, ক'ল ছাইন বিষয়া গৌতম ভৰালী,জিলা সম্প্ৰসাৰণ প্ৰচাৰ মাধ্যম বিষয়া অতুল কুমাৰ সোণোৱাল আদি ।

লগতে পঢ়ক: নগাৰ ওচৰত সেও মানিলে অসম প্ৰশাসন? ভাঙি দিয়া হ'ল ফলক

ঐতিহ্যমণ্ডিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে পাঁচখন চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানলৈ এনএবিএইছৰ স্বীকৃতি

TAGGED:

ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষেধক দিৱস
শিশুক প্ৰতিষেধক প্ৰদান
লখিমপুৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
NATIONAL VACCINATION DAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.