বানৰ পিছত ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ সম্ভাৱনা : ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনৰ উদ্যোগত বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিৰ
এই স্বাস্থ্য শিবিৰসমূহত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হ’ব । শিবিৰত উপলব্ধ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰু ঔষধ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বাবে হ’ব সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া ৷
Published : August 4, 2026 at 5:20 PM IST
গুৱাহাটী: উজনি অসমৰ চাৰি জিলা ক্ৰমে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাটত সামান্য় পৰিমাণে উন্নত বান পৰিস্থিতি ৷ কিন্তু এইবাৰৰ বান, বান নহয় যেন জলপ্ৰলয়হে আছিল ৷ আকস্মিকভাৱে অহা এই বানে সকলো ধুই নিছিল ৷
বানৰ প্ৰকোপত অধিকাংশ লোকৰে ঘৰৰ এপদো সামগ্ৰী নাবাচিল ৷ অৱশ্যে তেওঁলোকক এই বিপদৰ পৰা সহায় কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰতো বাদেই বহিঃৰাজ্যৰ পৰাও ঢাপলি মেলি মানুহ অহা দেখা গ’ল ৷ ৰাজ্য চৰকাৰৰ উপৰিও এই সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত বানপীড়িত লোকসকলে কিছু সকাহ পোৱা দেখা গ’ল ৷
এই জিলাকেইখনত বানৰ প্ৰকোপ কমাৰ পিছতো আতংকই পিছ এৰা নাই স্থানীয় লোকসকলক ৷ বানৰ পিছত অঞ্চলসমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগে দেখা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৷ ইতিমধ্যে বানৰ পিছত হোৱাৰ জ্বৰত আক্ৰান্ত দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ৷
এই সকলোবোৰৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখি উজনিৰ বানপীড়িত ৰাইজৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনে আয়োজন কৰিব বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিৰ । শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বানপীড়িত অঞ্চলসমূহৰ লোকসকলৰ সহায় হোৱাকৈ জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।
কাৰ্যসূচী অনুসৰিয়েই ৫ আগষ্টৰ পৰা চৰাইদেউ জিলাৰ বিভিন্ন স্থানৰ অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰসমূহত এই বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত হ’ব । ৫ আগষ্টত মাহমৰা সমষ্টিৰ পিএমশ্ৰী ডবা তিনিআলি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত, ৬ আগষ্টত সোণাৰি সমষ্টিৰ সোণাৰি মহাবিদ্যালয়ত, ৭ আগষ্টত টেঙাপুখুৰী ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত, ৮ আগষ্টত ভজো উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এই স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত হ’ব ।
আনহাতে, শিৱসাগৰত ৬-৯ আগষ্টলৈ স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ সেই মতে, ৬ আগষ্টত ভাধৰা বিএড কলেজ আৰু লোনপুৰীয়া গদাপাণি হাইস্কুলত, ৭ আগষ্টত শিৱসাগৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়ত, ডিচি গগৈ জকাইচুক হাইস্কুলত, ৮ আগষ্টত জোৰাবাৰী এলপিএছ চিন্তামণি গড় আৰু নাজিৰা এমচি ক্লাবত, ৯ আগষ্টত চকীমুখ এমপিএইচচি ভৱন আৰু বিহুবৰ শিৱ মন্দিৰত স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত হ'ব ।
এই স্বাস্থ্য শিবিৰসমূহত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হ’ব । স্বাস্থ্য শিবিৰসমূহত শিশুৰোগ, স্ত্ৰী আৰু প্ৰসূতি ৰোগ, মেডিচিন, চৰ্মৰোগ, চকুৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন ৰোগ, হাড়ৰ ৰোগ, নাক-কাণ আৰু ডিঙিৰ ৰোগ আৰু মনোৰোগৰ চিকিৎসা কৰা হ'ব । শিবিৰত উপলব্ধ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰু ঔষধ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বাবে হ’ব সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া ৷ তদুপৰি গৰ্ভৱতী মহিলা, শিশু আৰু বৃদ্ধসকলৰ বাবে বিশেষ স্বাস্থ্য সেৱা আৰু স্বাস্থ্যজনিত পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰা হ'ব ।
লগতে পঢ়ক: আমি কাকো এৰি অহা নাছিলোঁ: বান বিভীষিকাৰ মাজত এনডিআৰএফৰ ৩০ ঘণ্টীয়া জীৱন-মৃত্যুৰ সংগ্ৰাম