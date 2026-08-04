ETV Bharat / state

বানৰ পিছত ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ সম্ভাৱনা : ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনৰ উদ্যোগত বিশেষ স্বাস্থ‍্য শিবিৰ

এই স্বাস্থ্য শিবিৰসমূহত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হ’ব । শিবিৰত উপলব্ধ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰু ঔষধ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বাবে হ’ব সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া ৷

ASSAM FLOODS 2026
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (X@himantabiswasarma & ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 4, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: উজনি অসমৰ চাৰি জিলা ক্ৰমে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাটত সামান্য় পৰিমাণে উন্নত বান পৰিস্থিতি ৷ কিন্তু এইবাৰৰ বান, বান নহয় যেন জলপ্ৰলয়হে আছিল ৷ আকস্মিকভাৱে অহা এই বানে সকলো ধুই নিছিল ৷

বানৰ প্ৰকোপত অধিকাংশ লোকৰে ঘৰৰ এপদো সামগ্ৰী নাবাচিল ৷ অৱশ্যে তেওঁলোকক এই বিপদৰ পৰা সহায় কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰতো বাদেই বহিঃৰাজ্যৰ পৰাও ঢাপলি মেলি মানুহ অহা দেখা গ’ল ৷ ৰাজ্য চৰকাৰৰ উপৰিও এই সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত বানপীড়িত লোকসকলে কিছু সকাহ পোৱা দেখা গ’ল ৷

ASSAM FLOODS 2026
বানাক্ৰান্তৰ বাবে বিশেষ স্বাস্থ‍্য শিবিৰৰ সুবিধা (ETV Bharat Assam)

এই জিলাকেইখনত বানৰ প্ৰকোপ কমাৰ পিছতো আতংকই পিছ এৰা নাই স্থানীয় লোকসকলক ৷ বানৰ পিছত অঞ্চলসমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগে দেখা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৷ ইতিমধ্যে বানৰ পিছত হোৱাৰ জ্বৰত আক্ৰান্ত দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ৷

ASSAM FLOODS 2026
কোন তাৰিখে কোন জিলাত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব (ETV Bharat Assam)

এই সকলোবোৰৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখি উজনিৰ বানপীড়িত ৰাইজৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনে আয়োজন কৰিব বিশেষ স্বাস্থ‍্য শিবিৰ । শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বানপীড়িত অঞ্চলসমূহৰ লোকসকলৰ সহায় হোৱাকৈ জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।

কাৰ্যসূচী অনুসৰিয়েই ৫ আগষ্টৰ পৰা চৰাইদেউ জিলাৰ বিভিন্ন স্থানৰ অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰসমূহত এই বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত হ’ব । ৫ আগষ্টত মাহমৰা সমষ্টিৰ পিএমশ্ৰী ডবা তিনিআলি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত, ৬ আগষ্টত সোণাৰি সমষ্টিৰ সোণাৰি মহাবিদ্যালয়ত, ৭ আগষ্টত টেঙাপুখুৰী ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত, ৮ আগষ্টত ভজো উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এই স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত হ’ব ।

আনহাতে, শিৱসাগৰত ৬-৯ আগষ্টলৈ স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ সেই মতে, ৬ আগষ্টত ভাধৰা বিএড কলেজ আৰু লোনপুৰীয়া গদাপাণি হাইস্কুলত, ৭ আগষ্টত শিৱসাগৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়ত, ডিচি গগৈ জকাইচুক হাইস্কুলত, ৮ আগষ্টত জোৰাবাৰী এলপিএছ চিন্তামণি গড় আৰু নাজিৰা এমচি ক্লাবত, ৯ আগষ্টত চকীমুখ এমপিএইচচি ভৱন আৰু বিহুবৰ শিৱ মন্দিৰত স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত হ'ব ।

এই স্বাস্থ্য শিবিৰসমূহত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হ’ব । স্বাস্থ্য শিবিৰসমূহত শিশুৰোগ, স্ত্ৰী আৰু প্ৰসূতি ৰোগ, মেডিচিন, চৰ্মৰোগ, চকুৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন ৰোগ, হাড়ৰ ৰোগ, নাক-কাণ আৰু ডিঙিৰ ৰোগ আৰু মনোৰোগৰ চিকিৎসা কৰা হ'ব । শিবিৰত উপলব্ধ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰু ঔষধ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বাবে হ’ব সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া ৷ তদুপৰি গৰ্ভৱতী মহিলা, শিশু আৰু বৃদ্ধসকলৰ বাবে বিশেষ স্বাস্থ্য সেৱা আৰু স্বাস্থ্যজনিত পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰা হ'ব ।

লগতে পঢ়ক: আমি কাকো এৰি অহা নাছিলোঁ: বান বিভীষিকাৰ মাজত এনডিআৰএফৰ ৩০ ঘণ্টীয়া জীৱন-মৃত্যুৰ সংগ্ৰাম

TAGGED:

ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছন
অসমৰ বান পৰিস্থিতি
বান শিবিৰত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM FLOODS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.