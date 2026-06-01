বাঁহৰ-বেৰৰ কোঠাতেই শিক্ষাৰ্থীৰ আলোক সন্ধানী যাত্ৰা; এখন বিদ্যালয়ে দেখুৱাইছে শৈক্ষিক বিপ্লৱৰ আদৰ্শ

বাঁহৰ-বেৰৰ কোঠাতেই শিক্ষাৰ্থীৰ আলোক সন্ধানী যাত্ৰা; এখন বিদ্যালয়ে দেখুৱাইছে শৈক্ষিক বিপ্লৱৰ আদৰ্শ
বিদ্যালয়খনত নাই কোনো অত্যাধুনিক কোঠা । বাঁহৰ বেৰৰ কোঠাতেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে চলাই গৈছে আলোক সন্ধানী যাত্ৰা ।
Published : June 1, 2026 at 7:30 PM IST
সৰুপথাৰ: ২০১৫ বৰ্ষৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ১০০ শতাংশ উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে জিলিকি ৰোৱা এখন ব্যতিক্ৰমী বিদ্যালয় । জ্ঞানৰ বটবৃক্ষ হৈ সৰুপথাৰত জিলিকিছে গন্ধকৰৈ জাতীয় বিদ্যালয় ।
২০০৩ চনতেই সৰুপথাৰ সমজিলাৰ গন্ধকৰৈত জ্ঞানৰ বন্তি জ্বলাবলৈ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল গন্ধকৰৈ জাতীয় বিদ্যালয়খন । অঞ্চলটোৰ বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এইখন বিদ্যালয়ৰ পৰাই শিক্ষাৰ আদিপাঠ গ্ৰহণ কৰে । বিদ্যালয়খনত নাই কোনো অত্যাধুনিক কোঠা । বাঁহৰ বেৰৰ কোঠাতেই আলোক সন্ধানী যাত্ৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ।
অৱশ্যে এইক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ আছে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টা । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক লৈ দেখা সপোনবোৰ দিঠক কৰাৰ হাবিয়াস ।
উল্লেখ্য যে ২০১৫ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ১০০ শতাংশ উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে সৰুপথাৰ সমজিলাত জিলিকিছে এই বিদ্যালয়খন । এই উপলক্ষে দেওবাৰে সৰুপথাৰৰ গন্ধকৰৈ জাতীয় বিদ্যালয়ত বিশেষ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় । উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীর্ণ হোৱা ২৬ গৰাকী ছাত্র-ছাত্রীক বিশেষ সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় । সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যিক ভিত্তিক বৃত্তি পৰীক্ষাত গন্ধকৰৈ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা ছাত্ৰ-ছাত্রীসকলকো সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় । আনহাতে, ২২ গৰাকীকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকয়ে লাভ কৰিছে জলপানি । তেওঁলোকক বৃত্তি পৰীক্ষাত লাভ কৰা মানপত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় ।
সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে জীৱনৰ পথ প্ৰদৰ্শনৰ উদ্দেশ্যৰে দুগৰাকীকৈ বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ দ্বাৰা বক্তৃতা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় । সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ বুৰঞ্জী বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক সত্যব্ৰত দত্তই সমল ব্যক্তি হিচাপে ভাষণ প্ৰদান কৰে । সমান্তৰালকৈ তিনিচুকীয়া জিলাৰ শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ জ্যেষ্ঠ প্ৰবক্তা দুৰ্গেশ্বৰ শইকীয়াই নতুন শিক্ষা নীতি সন্দৰ্ভত ভাষণ প্ৰদান কৰে ।
ইয়াৰ উপৰি উপস্থিত থাকে গোলাঘাট জিলা জাতীয় বিদ্যালয় সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ সম্পাদক সঞ্জীৱ চাৰিঙ্গীয়া, পৰীক্ষা নিয়ন্ত্রক চৈয়দ মছলেশুজ জামান, গোলাঘাট জিলা জাতীয় বিদালয়ৰ উপদেষ্টা প্ৰশান্ত পূজাৰী, গন্ধকৰৈ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মালা বৰা, উপাধ্যক্ষ অনামিকা শইকীয়া । পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি ধৰ্মেশ্বৰ শইকীয়াসহ অভিভাৱক তথা বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল উপস্থিত থাকে ।