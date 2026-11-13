ডিজিটেল গেমছ, থলুৱা আখ্যান আৰু শিশু সাহিত্যৰ নতুন দিগন্তক লৈ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত বিশেষ আলোচনা
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনত প্ৰান্তীয় জনগোষ্ঠীৰ কণ্ঠস্বৰ, সাংস্কৃতিক পৰিচয় আৰু পাশ্চাত্য আখ্যানৰ পৰম্পৰাৰ বাহিৰলৈ গৈ নতুন সাধু কোৱাৰ ধাৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ...
Published : November 13, 2026 at 7:48 PM IST
তেজপুৰ : ডিজিটেল গেমছ, থলুৱা সাংস্কৃতিক পৰিচয় আৰু শিশু সাহিত্যত প্ৰান্তীয় জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিত্বৰ বিষয়সমূহে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত ‘Re-Storying India: Metamorphoses in 21st Century Storytelling’ শীৰ্ষক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনৰ বিভিন্ন পূৰ্ণাংগ অধিৱেশনত বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰে ।
একবিংশ শতিকাত ডিজিটেল মাধ্যম আৰু সাহিত্যৰ জৰিয়তে সাধু কোৱাৰ ধাৰা কেনেদৰে পৰিৱৰ্তিত হৈছে, সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰাৰ লগতে মূলসুঁতিৰ আখ্যানত প্ৰান্তীয় জনগোষ্ঠীৰ কণ্ঠস্বৰ, থলুৱা জ্ঞান আৰু বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতাক অধিক স্থান দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত বক্তাসকলে আলোকপাত কৰে ।
সন্মিলনৰ দ্বিতীয় পূৰ্ণাংগ অধিৱেশনত কলকাতাৰ Centre for Studies in Social Sciences-ৰ সহযোগী অধ্যাপক ডঃ শৌভিক মুখাৰ্জীয়ে ‘Othered Symmetries and Absences: Storytelling in Digital Games in India’ শীৰ্ষক এখন গৱেষণা-পত্ৰ উপস্থাপন কৰে । তেওঁৰ আলোচনাত ভাৰতত ডিজিটেল গেমছৰ বৰ্ধিত সাংস্কৃতিক প্ৰভাৱ আৰু ভাৰতীয় পৌৰাণিক কাহিনী, শিল্পকলা তথা থলুৱা আখ্যানৰ পৰম্পৰা কেনেদৰে আধুনিক ভিডিঅ’ গেমছৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে, সেই বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ কৰা হয় ।
এই প্ৰসংগত তেওঁ Nodding Heads Studio-ৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত Raji: The Forgotten Epic নামৰ গেমটোৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰে । ভাৰতীয় পৌৰাণিক কাহিনী, ৰাজস্থানী চিত্ৰকলা আৰু বালিনিজ পুতলা-নাট্যৰ পৰম্পৰাৰ আধাৰত নিৰ্মিত এই গেমটোৱে ভাৰতীয় সাংস্কৃতিক উপাদানক ডিজিটেল মাধ্যমত উপস্থাপন কৰাৰ এক উল্লেখযোগ্য প্ৰয়াস হিচাপে পৰিচিতি লাভ কৰিছে ।
ইয়াৰ উপৰি Oleomingus নামৰ গেম নিৰ্মাতা প্ৰতিষ্ঠানৰ Somewhere শীৰ্ষক গেমটোৰ বিষয়েও তেওঁ আলোচনা কৰে । এই গেমটোৱে প্ৰান্তীয় জনগোষ্ঠীৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা ভাৰতৰ ইতিহাস আৰু সমাজক উপস্থাপন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে । যিসকল লোকৰ কণ্ঠস্বৰ ইতিহাসৰ পৰম্পৰাগত আখ্যানত প্ৰায়ে উপেক্ষিত হৈ আহিছে, তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা আৰু পৰিচয়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ জটিলতাও ইয়াত প্ৰতিফলিত হৈছে ।
Venba আৰু Forgotten Fields-ৰ দৰে আন কেইবাটাও স্বতন্ত্ৰ ডিজিটেল গেমৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰি ডঃ মুখাৰ্জীয়ে ভিডিঅ’ গেমছক সাহিত্যৰ এক নতুন প্ৰকাশ মাধ্যম হিচাপে বিবেচনা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা উল্লেখ কৰে ।
তেওঁৰ মতে, এনে গেমসমূহে প্ৰচলিত সাধু কোৱাৰ পদ্ধতিক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ লগতে বিশ্বৰ উত্তৰ গোলাৰ্ধৰ দেশসমূহৰ আধিপত্যত গঢ় লৈ উঠা আখ্যানৰ পৰম্পৰাক নতুনকৈ পৰ্যালোচনা কৰাৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিছে ।
আনহাতে, তৃতীয় পূৰ্ণাংগ অধিৱেশনত কোহিমা কলেজৰ ইংৰাজী বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা ডঃ থেয়িছিনুও কেডিটছুৱে ‘Vernacularising Children’s Literature: Language, Image and the Making of New Narrative Centres’ শীৰ্ষক গৱেষণা-পত্ৰ উপস্থাপন কৰে ।
কেনিয়াৰ প্ৰখ্যাত লেখক তথা চিন্তাবিদ Ngugi wa Thiong’o-ৰ Moving the Centre গ্ৰন্থৰ ধাৰণাৰ আধাৰত তেওঁ শিশু সাহিত্যত ইউৰোপীয় সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভংগীৰ একাধিপত্যৰ পৰিৱৰ্তে থলুৱা সংস্কৃতি, পৰিচয় আৰু জ্ঞানৰ বৈচিত্ৰ্যক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ।
নিজৰ তিনিখন শিশু গ্ৰন্থ Ukepenuopfu (২০২২), The Boy Who Loved Food (২০২৩) আৰু Wrestling Day (২০২৪)ৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰি তেওঁ দেখুৱায় যে ঔপনিৱেশিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে উত্তৰাধিকাৰসূত্ৰে লাভ কৰা ইংৰাজী ভাষাকো থলুৱা পৰিচয়, সাংস্কৃতিক স্মৃতি আৰু জীৱন-অভিজ্ঞতা প্ৰকাশৰ এক শক্তিশালী মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ।
ইংৰাজী ভাষাৰ সৈতে থলুৱা শব্দ, অভিব্যক্তি আৰু সাংস্কৃতিক ধাৰণাৰ সংমিশ্ৰণৰ লগতে নাগালেণ্ডৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, উদ্ভিদ, জীৱ-জন্তু আৰু জনজীৱনৰ প্ৰতিফলন ঘটোৱা চিত্ৰৰ ব্যৱহাৰে শিশু সাহিত্যত এক নতুন আখ্যানৰ পৰিসৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে ।
ডঃ কেডিটছুৱে আমেৰিকান সাহিত্য সমালোচক Rudine Sims Bishop-ৰ প্ৰখ্যাত প্ৰবন্ধ Mirrors, Windows, and Sliding Glass Doors-ৰ প্ৰসংগও উল্লেখ কৰে । তেওঁৰ মতে, শিশু সাহিত্যই শিশুক নিজৰ পৰিচয় আৰু অভিজ্ঞতা চিনাক্ত কৰাৰ সুযোগ দিয়াৰ লগতে অন্য সংস্কৃতি আৰু জীৱনধাৰাৰ সৈতে পৰিচিত হোৱাৰো দুৱাৰ মুকলি কৰে ।
তেওঁ লগতে কয় যে ভাষা আৰু চিত্ৰৰ সমন্বয়ে এক নতুন আখ্যানৰ কেন্দ্ৰ গঢ়ি তুলিব পাৰে, য’ত নগা সমাজৰ শৈশৱ, সাংস্কৃতিক স্মৃতি আৰু থলুৱা জ্ঞানক তথাকথিত মূলসুঁতিৰ সাহিত্যৰ প্ৰান্তীয় স্থানৰ পৰা উলিয়াই আনি যথোচিত মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা সম্ভৱ ।
সন্মিলনৰ এই দুয়োটা অধিৱেশনতে পৰম্পৰাগত সাধু কোৱাৰ ধাৰাক নতুন দৃষ্টিৰে পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে উপেক্ষিত জনগোষ্ঠী, সংস্কৃতি আৰু অভিজ্ঞতাক আখ্যানৰ কেন্দ্ৰলৈ অনাৰ গুৰুত্ব প্ৰতিফলিত হয় । একবিংশ শতিকাৰ সাধু কোৱাৰ নতুন মাধ্যম আৰু পদ্ধতিয়ে সাংস্কৃতিক পৰিচয়, ইতিহাসৰ বোধ আৰু সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰৰ প্ৰতিনিধিত্বক কেনেদৰে নতুন ৰূপ প্ৰদান কৰিছে, সেই বিষয়ত এই আলোচনাসমূহে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰে ।
উল্লেখ্য যে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ উদ্যোগত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিষদীয় সভাগৃহত আৰম্ভ হোৱা দুদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনৰ শুকুৰবাৰে সামৰণি পৰে ।