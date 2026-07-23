তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিশেষ ডিগ্ৰী প্ৰদান অনুষ্ঠান
অনুষ্ঠানত বটছোৱানা, কেনিয়া, বাংলাদেশ, জাম্বিয়া, নাইজেৰিয়া, ছুডান আৰু নেপালৰ মুঠ ১০ গৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সম-উপাচাৰ্য অধ্যাপক অমৰেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসে ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰে ।
Published : July 23, 2026 at 6:43 PM IST
তেজপুৰ: তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন সমাপ্ত কৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে বুধবাৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাউন্সিল হলত এক বিশেষ ডিগ্ৰী প্ৰদান সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হয় । এই অনুষ্ঠানত বটছোৱানা, কেনিয়া, বাংলাদেশ, জাম্বিয়া, নাইজেৰিয়া, ছুডান আৰু নেপালৰ মুঠ ১০ গৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সম-উপাচাৰ্য অধ্যাপক অমৰেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসে ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰে ।
অনুষ্ঠানত ভাৰতীয় সাংস্কৃতিক সম্পৰ্ক পৰিষদৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল কাৰ্যালয়ৰ আঞ্চলিক সঞ্চালক এন মুনিশ সিং মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ।
স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্যি ভাষণ প্ৰদান কৰি অধ্যাপক অমৰেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসে তেওঁলোকক শৈক্ষিক সফলতাৰ বাবে অভিনন্দন জনায় আৰু জীৱনজুৰি জ্ঞান আহৰণৰ মনোভাব অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ কয় যে ভাৰত হৈছে বৈচিত্ৰ্যৰে সমৃদ্ধ এক ক্ষুদ্ৰ বিশ্ব আৰু আফ্ৰিকা, লেটিন আমেৰিকা আদি বহু দেশ ভাৰতৰ উন্নয়নৰ অংশীদাৰ । ভাৰত আৰু অংশীদাৰ দেশসমূহে বহু ক্ষেত্ৰত একে ধৰণৰ আশা-আকাংক্ষা আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হয় ।
মুখ্য অতিথি এন মুনিশ সিঙে তেওঁৰ ভাষণত কয় যে ভাৰতীয় সাংস্কৃতিক সম্পৰ্ক পৰিষদে সাংস্কৃতিক আৰু শৈক্ষিক আদান-প্ৰদানৰ জৰিয়তে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিষয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অধিক সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ অবিৰতভাৱে কাম কৰি আহিছে । তেওঁ স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ভাৰত আৰু নিজ নিজ দেশৰ সাংস্কৃতিক দূত হিচাপে কাম কৰি দুয়োখন দেশৰ জনসাধাৰণৰ মাজত সৌহাৰ্দ্য, পাৰস্পৰিক বুজাবুজি আৰু সম্পৰ্ক অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ আহ্বান জনায় ।
এই অনুষ্ঠানত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গুৰু, বিদ্যায়তনিক পৰিক্ৰমাৰ অধ্যাপক অসীম জ্যোতি ঠাকুৰ, পঞ্জীয়ক (ভাৰপ্ৰাপ্ত) অধ্যাপক চন্দন গোস্বামী, পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক ডঃ বীৰেন দাস আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰিক্ৰমা সঞ্চালকালয়ৰ সঞ্চালক অধ্যাপক শুভ্ৰাংশু শেখৰ সৰকাৰ উপস্থিত থাকে । ইয়াৰ উপৰি অনুষ্ঠানত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডীন আৰু বিভিন্ন শৈক্ষিক বিভাগৰ মুৰব্বীসকলো উপস্থিত থাকে ।