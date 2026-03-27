ETV Bharat / state

লখিমপুৰত সংৰক্ষিত হৈ আছে এখন বিশেষ শিশু আলোচনী : কি বিশেষত্ব এই আলোচনীখনৰ ?

নয়া পইচাৰে কিনিব পৰা, বৰেণ্য সাহিত্যিক নৱকান্ত বৰুৱাৰ সম্পাদনাত ষাঠিৰ দশকতে প্ৰকাশিত এখন আলোচনী সন্দৰ্ভত এই বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

Jonbai magazine
লখিমপুৰত সংৰক্ষিত হৈ আছে এখন বিশেষ শিশু আলোচনী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 27, 2026 at 5:24 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

লখিমপুৰ : গ্ৰন্থৰ এক সুকীয়া সুবাস আছে । কিতাপৰ প্ৰতিটো পৃষ্ঠাই পাঠকক সিঁচি দিয়ে এক অনাবিল সুবাস । আৰু যদি সেই গ্ৰন্থখন পুৰণি হয়, তেন্তে তাৰ মাদকতাই সুকীয়া । প্ৰতিগৰাকী গ্ৰন্থপ্ৰেমীৰ বাবে গ্ৰন্থৰ আদৰ আৰু কদৰ অতি বেছি ।

এনে বহু পাঠক আছে যিয়ে যিকোনো নতুন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে পঢ়িবলৈ যত্ন কৰে । আনহাতে, আন এচাম পাঠক আছে যিয়ে পুৰণি গ্ৰন্থ-সাহিত্য বিচাৰি তাৰ পৃষ্ঠা অধ্যয়নত বুৰ যাব বিচাৰে । আপুনি যদি দ্বিতীয় প্ৰকাৰৰ পাঠক, তেন্তে নিশ্চিতভাৱে এই প্ৰতিবেদনে আপোনাক ৰোমাঞ্চিত কৰিব ।

নয়া পইচাৰ আলোচনী

নয়া পইচাৰে কিনিব পৰা এখন আলোচনী । নৱকান্ত বৰুৱাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত ষাঠিৰ দশকৰ এই আলোচনীখন সংৰক্ষণ কৰিছে লখিমপুৰৰ এজন গ্ৰন্থপ্ৰেমী যুৱকে ।

নয়া পইচা । আজিৰ সময়ত অপ্ৰচলিত এটা মুদ্ৰা । কিন্তু তাহানিকালত নয়া পইচা, পাতি পইচা, আনা, ছৰতীয়া, সিকি, আধলি আদি আছিল মূল প্ৰচলিত মুদ্রা । কালক্ৰমত এই মুদ্রাসমূহ লোপ পালে । নৱপ্ৰজন্মই তাহানিৰ নয়া পইচা আদিৰ কাহিনী শুনিলে সাধু শুনা যেন লাগিব । বিশেষকৈ ষাঠিৰ দশকত কিতাপ-পত্রৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় সকলো সা-সামগ্রী ক্ৰয় কৰাৰ মুদ্রা আছিল নয়া পইচা, আনা, সিকি, আধলি আদি ।

নৱকান্ত বৰুৱাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশ হৈছিল আলোচনীখন

তেতিয়াৰ দিনত নয়া পইচাৰে কিনিব পৰা গৈছিল মাহেকীয়া আলোচনী । তেনে এখন আলোচনী আছিল 'জোনবাই' । ১৯৬১ চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা এই শিশু উপযোগী আলোচনীখন মাহেকীয়াকৈ প্ৰকাশ পাইছিল । সম্পাদক হিচাপে আছিল বৰেণ্য সাহিত্যিক নৱকান্ত বৰুৱা । আলোচনীখনৰ দাম আছিল ষাঠি নয়া পইচা । এই পুৰণি আলোচনীখন বৰ্তমান লখিমপুৰৰ এজন যুৱকে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে ।

এগৰাকী গ্ৰন্থপ্ৰেমী যুৱকৰ বিশেষ পদক্ষেপ

উল্লেখ্য, লখিমপুৰত যোৱা বছৰ জুবিন গাৰ্গৰ সোঁৱৰণত এখন বিনামূলীয়া গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত হৈছিল । তাৰবাবে সমগ্র অসমৰ সহৃদয় লোকৰ পৰা ন-পুৰণি গ্ৰন্থ সংগ্রহ কৰা হৈছিল । তেনেদৰে সংগ্রহ কৰা গ্ৰন্থৰ টোপোলাত এই পুৰণি আলোচনীখন পাই বিতৰণ নকৰি তেওঁলোকে নিজা পুথিভঁৰালত সংৰক্ষণ কৰে ।

এই সন্দৰ্ভত বিনামূলীয়া গ্ৰন্থমেলাৰ মূল উদ্যোক্তা জীৱন্ত শইকীয়াই কয়, "আমি প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সোঁৱৰণত অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে যোৱা ৭ ডিচেম্বৰত লখিমপুৰত এখন বিনামূলীয়া গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ । তাৰবাবে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা শুভেচ্ছামূলকভাৱে সহৃদয় লোকৰ পৰা ন-পুৰণি গ্ৰন্থ সংগ্রহ কৰিছিলোঁ । তেনে পুৰণি গ্ৰন্থৰ মাজতে আমি এই আলোচনীখন লাভ কৰোঁ । আলোচনীখন বৰেণ্য সাহিত্যিক নৱকান্ত বৰুৱাদেৱে সম্পাদনা কৰাৰ লগতে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচার্য, লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী, নন্দ তালুকদাৰ আদি বহু প্ৰথিতযশা সাহিত্যিকৰ লেখাৰে সমৃদ্ধ ।"

অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ অতীত মাধুৰী

জীৱন্ত শইকীয়াই লগতে কয়, "আলোচনীখনৰ দাম ষাঠি নয়া পইচা । বছৰত ছটকা । প্ৰতিমাহৰ ইংৰাজী তাৰিখ অনুসৰি মাজভাগত আলোচনীখন প্ৰকাশ পাইছিল । আলোচনীখন আমি অনাদৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ । আনৰ হাতত গতাই দিবলৈও মন নগ'ল । সেয়ে আমাৰ পুথিভঁৰালত আলোচনীখন আমি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছোঁ । কোনো ইচ্ছুক লোকক যদি এই আলোচনীখনৰ কিবা তথ্য লাগে বা পঢ়ি চাব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে ।"

উল্লেখ্য যে জীৱন্ত শইকীয়াৰ উদ্যোগতে এতিয়া অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য ক্ষেত্রৰ এক আপুৰুগীয়া সম্পদ স্বৰূপ, ষাঠিৰ দশকৰ নয়া পইচাৰে কিনিব পৰা এই আলোচনীখন সংৰক্ষিত হৈ আছে ৷ বহু সাহিত্যপ্ৰেমী তথা অনুসন্ধিৎসু লোকে এতিয়া পাত লুটিয়াই চাইছে অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ অতীত মাধুৰী । অৰ্ধশতিকাৰো পূৰ্বৰ ভাষা-সাহিত্যৰ ৰেহৰূপ অথবা মুদ্রা ব্যৱস্থাৰ এক ছবি কল্পনা কৰি সকলো অভিভূত হৈ পৰিছে ।

TAGGED:

অসমীয়া শিশু আলোচনী
নৱকান্ত বৰুৱা
লখিমপুৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
জোনবাই শিশু আলোচনী

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.