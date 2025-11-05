মাজুলীৰ টুনী নদীৰ বুকুত ঐতিহাসিক নৌকাযাত্ৰা; মুখৰিত হ'ল 'বৈকুণ্ঠৰ হৰিনাম, টুনীয়েদি উজাই যাম'

মাজুলীৰ টুনী নদীৰ বুকুত ঐতিহাসিক নৌকাযাত্ৰা; মুখৰিত হ'ল 'বৈকুণ্ঠৰ হৰিনাম, টুনীয়েদি উজাই যাম'
মাজুলীৰ সভ্যতা-সংস্কৃতিৰ প্ৰাণ টুনী নদীৰ বুকুত 'বৈকুণ্ঠৰ হৰিনাম, টুনীয়েদি উজাই যাম' শীৰ্ষক নৌকাযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ ।
Published : November 5, 2025 at 9:43 PM IST
মাজুলী : মঙলবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে মাজুলীৰ গৌৰৱপূৰ্ণ ৰাস মহোৎসৱ । ৰাস মহোৎসৱৰ এই মধুময় সময় মাজুলীত উপভোগ কৰিবলৈ মাজুলীলৈ ইতিমধ্যে আগমন ঘটিছে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ । মাজুলীৰ ১২ খন সত্ৰৰ লগতে মাজুলীৰ প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক ৰংগমঞ্চত অনুষ্ঠিত হৈছে এই ৰাস মহোৎসৱ ।
ইফালে ৰাসৰ সমান্তৰালকৈ বুধবাৰে ভূপেন হাজৰিকাক মৃত্যুবাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ উদ্দেশ্য মাজুলী জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত নদী পৰ্যটনক প্ৰাণ প্ৰদানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি টুনী নদীত ৰাধা-কৃষ্ণৰ যুগল বন্দীৰে ৫০ খন নৌকাৰে হৰিনামৰ নৌকাযাত্ৰাৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ।
'বৈকুণ্ঠৰ হৰিনাম, টুনীয়েদি উজাই যাম' শীৰ্ষক অনুষ্ঠানেৰে আৰম্ভ হয় নৌকা বিহাৰ । উক্ত কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে মাজুলী জিলাৰ আয়ুক্ত ৰাতুল চন্দ্র পাঠক আৰু মাজুলীৰ বিধায়ক ভুৱন গাম । মাজুলীত ৰাস উপভোগ কৰিবলৈ অহা দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ লগতে স্থানীয় লোকসকল অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি এই অনুষ্ঠান উপভোগ কৰে ।
সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মাজুলীৰ আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "বৈকুণ্ঠৰ হৰিনাম, টুনীয়েদি উজাই যাম শীৰ্ষক নৌকাযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি মাজুলীখন দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠধামলৈ পৰিণত কৰিব পাৰিলোঁ । এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে অকল মাজুলীবাসীকে নহয়, সমগ্র অসমক কৃপা কৰিব ।"
আয়ুক্তগৰাকীয়ে লগতে কয়, "টুনী নৈখন মাজুলীবাসীৰ জীৱন আৰু জীৱিকাৰ উৎস হোৱাৰ মানসেৰে আৰু মাজুলীৰ নদী পৰ্যটনক বিশ্বমুখী কৰি তোলাৰ লগতে টুনী নৈখনক সদায় জীয়াই ৰখাৰ উদ্দেশ্যৰে এই কাৰ্যসূচী কৰা হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "কাইলৈ সন্ধিয়াৰ সময়ত এই টুনী নদীৰ ওপৰতে মহাৰাস অনুষ্ঠিত কৰিম, যাতে সন্ধিয়াৰ টুনী নৈৰ সৌন্দৰ্য সকলোৱে উপভোগ কৰিব পাৰে ।"