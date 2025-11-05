ETV Bharat / state

মাজুলীৰ টুনী নদীৰ বুকুত ঐতিহাসিক নৌকাযাত্ৰা; মুখৰিত হ'ল 'বৈকুণ্ঠৰ হৰিনাম, টুনীয়েদি উজাই যাম'

মাজুলীৰ সভ্যতা-সংস্কৃতিৰ প্ৰাণ টুনী নদীৰ বুকুত 'বৈকুণ্ঠৰ হৰিনাম, টুনীয়েদি উজাই যাম' শীৰ্ষক নৌকাযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ ।

Tuni river boat safari Majuli
মাজুলীৰ টুনী নদীৰ বুকুত ঐতিহাসিক নৌকাযাত্ৰা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 5, 2025 at 9:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী : মঙলবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে মাজুলীৰ গৌৰৱপূৰ্ণ ৰাস মহোৎসৱ । ৰাস মহোৎসৱৰ এই মধুময় সময় মাজুলীত উপভোগ কৰিবলৈ মাজুলীলৈ ইতিমধ্যে আগমন ঘটিছে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ । মাজুলীৰ ১২ খন সত্ৰৰ লগতে মাজুলীৰ প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক ৰংগমঞ্চত অনুষ্ঠিত হৈছে এই ৰাস মহোৎসৱ ।

ইফালে ৰাসৰ সমান্তৰালকৈ বুধবাৰে ভূপেন হাজৰিকাক মৃত্যুবাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ উদ্দেশ্য মাজুলী জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত নদী পৰ্যটনক প্ৰাণ প্ৰদানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি টুনী নদীত ৰাধা-কৃষ্ণৰ যুগল বন্দীৰে ৫০ খন নৌকাৰে হৰিনামৰ নৌকাযাত্ৰাৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ।

'বৈকুণ্ঠৰ হৰিনাম, টুনীয়েদি উজাই যাম' শীৰ্ষক অনুষ্ঠানেৰে আৰম্ভ হয় নৌকা বিহাৰ । উক্ত কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে মাজুলী জিলাৰ আয়ুক্ত ৰাতুল চন্দ্র পাঠক আৰু মাজুলীৰ বিধায়ক ভুৱন গাম । মাজুলীত ৰাস উপভোগ কৰিবলৈ অহা দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ লগতে স্থানীয় লোকসকল অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি এই অনুষ্ঠান উপভোগ কৰে ।

সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মাজুলীৰ আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "বৈকুণ্ঠৰ হৰিনাম, টুনীয়েদি উজাই যাম শীৰ্ষক নৌকাযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি মাজুলীখন দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠধামলৈ পৰিণত কৰিব পাৰিলোঁ । এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে অকল মাজুলীবাসীকে নহয়, সমগ্র অসমক কৃপা কৰিব ।"

আয়ুক্তগৰাকীয়ে লগতে কয়, "টুনী নৈখন মাজুলীবাসীৰ জীৱন আৰু জীৱিকাৰ উৎস হোৱাৰ মানসেৰে আৰু মাজুলীৰ নদী পৰ্যটনক বিশ্বমুখী কৰি তোলাৰ লগতে টুনী নৈখনক সদায় জীয়াই ৰখাৰ উদ্দেশ্যৰে এই কাৰ্যসূচী কৰা হৈছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "কাইলৈ সন্ধিয়াৰ সময়ত এই টুনী নদীৰ ওপৰতে মহাৰাস অনুষ্ঠিত কৰিম, যাতে সন্ধিয়াৰ টুনী নৈৰ সৌন্দৰ্য সকলোৱে উপভোগ কৰিব পাৰে ।"

লগতে পঢ়ক :উজনিৰ পৰা নামনিলৈ উল্লাস ম্লান পৰিছে ভূপেন-জুবিনবিহীন ৰাসৰ
লগতে পঢ়ক :অসমৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যত আপ্লুত বিদেশী পৰ্যটক: এপাক নাচিলে আনন্দতে

TAGGED:

MAJULI
TUNI RIVER BOAT SAFARI MAJULI
মাজুলী
ইটিভি ভাৰত অসম
MAJULI RAAS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.