বিসর্জন ঘাটৰ কাষলৈ যাব নোৱাৰিব ছাউণ্ড চিষ্টেম-ডিজে কঢ়িওৱা বাহন; গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশনা
দেৱী বিসর্জনস্থলী সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা ৷ ডিজে, শব্দবর্ধক যন্ত্র অথবা সংগীত ব্যৱস্থা কঢ়িওৱা কোনো বাহনকে বিসর্জন ঘাটৰ কাষলৈ যোৱাত বাধা ৷
Published : October 19, 2026 at 8:27 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যত অতি ধুমধামেৰে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছে ৷ পূজাস্থলীত নানা ৰূপত মা দুৰ্গাক উপস্থাপন কৰাৰ লগতে নানা ৰঙীন লাইটৰ সমাহাৰো দেখা গৈছে ৷ জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰাৰ লগতে পথত চলাচল কৰা শিশু, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, মহিলা, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিসকলৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গুৱাহাটী মহানগৰ যান-বাহন আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে ।
অহা ২১ আৰু ২২ অক্টোবৰত দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ দিনা মহানগৰীৰ যান-বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে । প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ সময়ত যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহনসমূহ সুকলমে চলাচল কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে যান-বাহন আৰক্ষীয়ে এই বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ।
সেই অনুসৰি -
- কাছমাৰী আই ডব্লিউ টি ঘাট, ফাঁচীবজাৰত যান-বাহন চলাচলৰ ব্যৱস্থা
২১ আৰু ২২ অক্টোবৰৰ পুৱা ১০ বজাৰ পৰা প্ৰতিমা বিসর্জন সম্পূর্ণ নোহোৱালৈকে তলত উল্লেখ কৰা নিয়ন্ত্রণসমূহ বলবৎ থাকিব -
দশমীৰ দিনা লাচিত ঘাটত প্রতিমা কঢ়িওৱা বাহনৰ চলাচলৰ ব্যৱস্থা
১। চান্দমাৰীৰ ফালৰ পৰা মহাৰাজ পৃথু উৰণ সেতুৰ তলেৰে অহা প্রতিমা কঢ়িওৱা বাহনসমূহ জিলা পুথিভঁৰাল পইণ্টৰে কে এল বি ৰোড ছেছন কার্ট পইণ্ট এম জি ৰোড হৈ লাচিত ঘাটলৈ যাব লাগিব ।
২। টকৌবাৰী, পল্টনবজাৰ, উলুবাৰী, ৰিহাবাৰী, বিৰুবাৰী, ছাত্রীবাৰী, বিষ্ণুপুৰ, আঠগাঁও আৰু ফটাশিল অঞ্চলৰ পৰা অহা প্রতিমা কঢ়িওৱা বাহনসমূহ আৰ্যনগৰ এ কে আজাদ ৰোড নেপালী মন্দিৰ গধূলি বজাৰ বিশাল পইণ্ট-পানবজাৰ ৰে'লৱে অভাৰব্রিজ (নিউ অ'ভাৰব্রিজ) পানী টেংকী এম জি ৰোড হৈ লাচিত ঘাটলৈ যাব লাগিব ।
৩। কুমাৰপাৰা আৰু লালগণেশ অঞ্চলৰ পৰা অহা প্রতিমা কঢ়িওৱা বাহনসমূহ বিষ্ণুপুৰ ৰোড চাবিপুল আৰ্যনগৰ - এ কে আজাদ ৰোড নেপালী মন্দিৰ গধূলি বজাৰ বিশাল পইণ্ট পানবজাৰ ৰে'লৱে অভাৰব্রিজ পানী টেংকী এম জি ৰোড হৈ লাচিত ঘাটলৈ যাব লাগিব ।
৪। উলুবাৰী আৰু দক্ষিণ শৰণীয়া অঞ্চলৰ পৰা অহা প্রতিমা কঢ়িওৱা বাহনসমূহ জি এছ ৰোড অপ্সৰা জনতা পইণ্ট নেপালী মন্দিৰ গধূলি বজাৰ বিশাল পইণ্ট পানবজাৰ ৰে'লৱে অভাৰব্রিজ পানী টেংকী এম জি ৰোড হৈ লাচিত ঘাটলৈ যাব লাগিব ।
৫। ৰাজগড় আৰু ভঙাগড় অঞ্চলৰ পৰা অহা প্রতিমা কঢ়িওৱা বাহনসমূহ ৰাজগড় ৰোড কমার্চ কলেজ পইণ্ট মহাৰাজ পৃথু উৰণ সেতু জিলা পুথিভঁৰাল পইণ্ট কে এল বি ৰোড ছেছন ক'ৰ্ট পইণ্ট এম জি ৰোড হৈ লাচিত ঘাটলৈ যাব লাগিব ।
৬। গণেশগুৰি, খ্রীষ্টানবস্তি, দিছপুৰ আৰু কাহিলীপাৰা অঞ্চলৰ পৰা প্ৰতিমা কঢ়িওৱা বাহনসমূহ গণেশগুৰিৰ পৰা আৰ জি বৰুৱা ৰোড (জু ৰোড) শ্রদ্ধাঞ্জলি উৰণ সেতু মহাৰাজ পৃথু উৰণ সেতু জিলা পুথিভঁৰাল পইণ্ট কে এল বি ৰোড- ছেছন ক'ৰ্ট পইণ্ট এম জি ৰোড হৈ লাচিত ঘাটলৈ যাব লাগিব ।
৭। পানবজাৰ অঞ্চলৰ পৰা প্ৰতিমা কঢ়িওৱা বাহনসমূহ এইচ বি ৰোড মহামায়া পইণ্ট পানী টেংকী এম জি ৰোড হৈ লাচিত ঘাটলৈ যাব লাগিব ।
৮। ভৰলুমুখ আৰু শান্তিপুৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিমা কঢ়িওৱা বাহনসমূহ ডি জি ৰোড ভৰলুমুখ পইণ্ট-এ টি ৰোড - পানবজাৰ ৰে'লৱে অভাৰব্রিজ (নিউ অ'ভাৰব্রিজ) পানী টেংকী এম জি ৰোড হৈ লাচিত ঘাটলৈ যাব লাগিব ।
৯। উলুবাৰীৰ পৰা টি চি পইণ্টলৈ বি বৰুৱা ৰোডেৰে কোনো প্রতিমা কঢ়িওৱা বাহন চলাচল কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব ।
১০। মহেন্দ্র মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয়ৰ ফালৰ পৰা এম জি ৰোডেৰে লাচিত ঘাটৰ দিশে কেৱল প্রতিমা কঢ়িওৱা বাহনসমূহকহে যাবলৈ অনুমতি দিয়া হ'ব । এই স্থানত উক্ত বাহনসমূহক সোঁফালৰ লেনেৰে (গেটৱে অৱ গুৱাহাটীৰ ফালে) লাচিত ঘাটলৈ যাবলৈ নির্দেশ দিয়া হ'ব ।
১১। লাচিত ঘাটত প্রতিমা বিসর্জন সম্পূর্ণ হোৱাৰ পাছত প্রতিমা কঢ়িওৱা বাহনসমূহ এম জি ৰোডৰ পৰা ডি জি ৰোড অথবা এ টি ৰোডেৰে ওলাই যাব লাগিব ।
- সাধাৰণ যাতায়াতৰ বাহনৰ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা
১। নুনমাটীৰ ফালৰ পৰা মহাৰাজ পৃথু উৰণ সেতুৰে অহা বাহনসমূহ যান-জঁট এৰাই চলাৰ উদ্দেশ্যে উৰণ সেতুৰ ওপৰত গণেশগুৰিৰ দিশে ঘূৰাই দিয়া হ'ব ।
২। চান্দমাৰীৰ ফালৰ পৰা মহাৰাজ পৃথু উৰণ সেতুৰ তলৰ পথেৰে জালুকবাৰীৰ দিশে অহা বাহনসমূহ টি চি পইণ্টত উলুবাৰী চাৰিআলিৰ দিশে ঘূৰাই দিয়া হ'ব ।
৩। জালুকবাৰী আৰু ভৰলুমুখৰ ফালৰ পৰা চান্দমাৰী আৰু দিছপুৰৰ দিশে অহা সকলো বাহনৰ চলাচল মাছখোৱা আৰক্ষী পইণ্টত উৰণ সেতুৰ ওপৰৰ পথত নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হ'ব আৰু বি আৰ পি ৰোড তথা এ টি ৰোডৰ পথেৰে ঘূৰাই দিয়া হ'ব ।
৪। উজান বজাৰ, খাৰধূলি আৰু নুনমাটিৰ ফালৰ পৰা অহা সকলো বাহনৰ চলাচল প্লেনেটেৰিয়াম পইণ্টত নিয়ন্ত্রণ কৰা হ'ব আৰু লেম্ব ৰোড জি এন বি ৰোড টি চি পইণ্টৰ পথেৰে ঘূৰাই দিয়া হ'ব ।
- পাণ্ডু বন্দৰত প্ৰতিমা বিসর্জনৰ দিনা যান-বাহন চলাচলৰ ব্যৱস্থা
প্রতিমা কঢ়িওৱা বাহনৰ চলাচলৰ নিয়ম :
১। প্রতিমা কঢ়িওৱা বাহনসমূহ আদাবাৰী তিনিআলিৰ পথেৰে পাণ্ডু বন্দৰৰ বিসর্জন ঘাটলৈ যাব লাগিব ।
২। প্রতিমা বিসর্জনৰ পাছত বাহনসমূহক কেৱল শদিলাপুৰ ৬ নং কলনীৰ পথেৰে জালুকবাৰীৰ দিশে ওলাই যাবলৈ দিয়া হ'ব ।
৩। ভৰলুমুখ আৰু ফটাশিল অঞ্চলৰ পৰা অহা প্রতিমা কঢ়িওৱা বাহনসমূহ এ টি ৰোড আৰু ডি জি ৰোডৰ পথেৰে পাণ্ডুলৈ যাব লাগিব ।
৪। মালিগাঁও চাৰিআলিৰ পৰা পাণ্ডুৰ দিশে কোনো প্রতিমা কঢ়িওৱা বাহন প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব ।
- সাধাৰণ পৰামৰ্শ
১। জনসাধাৰণক এম জি ৰোড, জি এন বি ৰোড আৰু ডি জি ৰোড, বিশেষকৈ টি চি পইণ্টৰ পৰা জালুকবাৰী উৰণ সেতুৰ তলৰ অংশলৈ যোৱা পথছোৱা পৰাপক্ষত এৰাই চলিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।
২। লোকপ্রিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ আৰু শৰাইঘাট দলঙৰ দিশে যাবলগীয়া যাত্রীসকলে এন এইচ-২৭ৰ পথেৰে যাতায়াত কৰিব পাৰিব ।
৩। ডিজে, শব্দবর্ধক যন্ত্র অথবা সংগীত ব্যৱস্থা কঢ়িওৱা কোনো বাহনকে বিসর্জন ঘাটৰ ওচৰলৈ যাবলৈ দিয়া নহ'ব । এনে বাহনসমূহক বিসর্জন ঘাটৰ পৰা উপযুক্ত দূৰত্বত নিৰ্ধাৰিত স্থানত ৰখোৱা হ'ব আৰু তাৰ পৰাই বিকল্প পথেৰে ঘূৰাই দিয়া হ'ব ।
৪। অৱশ্যে, ওপৰত উল্লেখ কৰা নিয়ন্ত্রণসমূহৰ ফলত জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহন আৰু স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ বাহনৰ চলাচল কোনো ধৰণে ব্যাহত নহ'ব ৷