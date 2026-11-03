৩০ নৱেম্বৰত সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন
সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ৩২টা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা । ৩০ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ ।
Published : November 3, 2026 at 6:57 PM IST
গুৱাহাটী: অসম ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ২০২৬ বৰ্ষৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিছে । সেই অনুসৰি পৰিষদখনৰ ৩২টা সমষ্টিত অহা ৩০ নৱেম্বৰত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব ।
নিৰ্বাচনী সময়সূচী অনুসৰি, ৩ নৱেম্বৰত নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা জাৰি কৰা হৈছে । মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন ১০ নৱেম্বৰ । ১২ নৱেম্বৰত মনোনয়ন-পত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে বৈধভাৱে মনোনীত প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ’ব । প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন ১৬ নৱেম্বৰ আৰু একেদিনাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ’ব ।
৩০ নৱেম্বৰত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বিপৰীতে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ১ ডিচেম্বৰত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ কৰা হ’ব । ৩ ডিচেম্বৰত ভোটগণনা আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰা হ’ব । ৫ ডিচেম্বৰত নিৰ্বাচন সম্পূৰ্ণ কৰাৰ অন্তিম দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে ।
মনোনয়ন-পত্ৰ ৰাজহুৱা বন্ধৰ দিনৰ বাহিৰে আন সকলো কৰ্মদিনত পুৱা ১১ বজাৰ পৰা বিয়লি ৩ বজালৈ গ্ৰহণ কৰা হ’ব । ভোটগ্ৰহণৰ সময় পুৱা ৭:৩০ বজাৰ পৰা বিয়লি ৪ বজালৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । পুনৰ ভোটগ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰতো একে সময়সূচী প্ৰযোজ্য হ’ব । ভোটগণনাৰ দিনা পুৱা ৮ বজাৰ পৰা ভোটগণনা আৰম্ভ হ’ব আৰু গণনা সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে অব্যাহত থাকিব ।
সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,৬৩,৯৬৬ গৰাকী । ইয়াৰে ৭৯,২৯৫ গৰাকী পুৰুষ, ৮৪,৬৬৭ গৰাকী মহিলা আৰু চাৰি গৰাকী অনন্য ভোটাৰ । পৰিষদখনৰ ৩২টা সমষ্টিৰ বিপৰীতে মুঠ ৩৩৭টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে । নতুন ভোটাৰৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিনলৈকে অব্যাহত থাকিব ।
সমষ্টিসমূহৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত ২৫টা অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে, ৬টা মহিলাৰ বাবে আৰু এটা সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰা হৈছে । উল্লেখ্য যে প্ৰাৰ্থীৰ নিৰ্বাচনী ব্যয়ৰ সীমা আয়োগে প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নিৰ্বাচনী ব্যয়ৰ সৰ্বোচ্চ সীমা দুই লাখ টকা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ।