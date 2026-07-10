ETV Bharat / state

সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন : খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ

লখিমপুৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰকাশ কৰা হয় সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা ।

sonowal kachari autonomous council election 2026
সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন : খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 10, 2026 at 6:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

লখিমপুৰ : লখিমপুৰত সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে । ইতিমধ্যে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্রকাশৰ নিৰ্দেশনা দিছে । সেই অনুসৰি শুকুৰবাৰে লখিমপুৰত পৰিষদৰ তিনিটা সমষ্টিৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্রকাশ কৰা হয় ।

জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত আয়ুক্ত প্ৰণৱজিৎ কাকতিৰ অধ্যক্ষতাত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধি আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ উপস্থিতিত খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হয় । জিলা আয়ুক্তই জনোৱা মতে লখিমপুৰ জিলাত পৰিষদৰ তিনিটা সমষ্টি আছে ।

সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন : খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ (ETV Bharat)

সমষ্টি কেইটা হ'ল ২৫ নং বিহপুৰীয়া, ২৬ নং তেলাহী কেকুৰী আৰু ২৭ নং বগীনদী সমষ্টি । তিনিটা সমষ্টিত সৰ্বমুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হ'ল ১২ হাজাৰ ৯৫৭ গৰাকী ।

সমষ্টি অনুসৰি ভোটাৰ-

  • ২৫ নং বিহপুৰীয়া সমষ্টি :

মুঠ ভোটাৰ- ৪২৬৯ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ- ২০৭৯ জন

মহিলা ভোটাৰ - ২১৯০ গৰাকী

  • ২৬ নং তেলাহী কেকুৰী সমষ্টি :

মুঠ ভোটাৰ - ৪২৩৮ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ- ২১৫৪ জন

মহিলা ভোটাৰ - ২০৮৪ গৰাকী

  • ২৭ নং বগীনদী সমষ্টি :

মুঠ ভোটাৰ - ৪৪৫০ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ- ২২১০ জন

মহিলা ভোটাৰ- ২২৪০ গৰাকী

ইফালে শুকুৰবাৰে প্ৰকাশিত খচৰা ভোটাৰ তালিকাখন নিৰ্বাচনী পঞ্জীয়ক বিষয়া, ৰাজহ চক্র কাৰ্যালয়, গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় আৰু জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত ৰাইজে চাব পাৰিব । আনহাতে কিবা ওজৰ আপত্তি থাকিলে অহা ২৫ জুলাই পর্যন্ত দাখিল কৰিব পাৰিব ।

এই সন্দৰ্ভত জিলা আয়ুক্তই কয়, "ভোটাৰ খচৰাসমূহ আমাৰ পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়, ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়, গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত চাব পাৰিব । লগতে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিও চাব পাৰিব । নামৰ যদি কিবা বিসংগতি আছে, নাম উঠা নাই তেনেহ'লে চাই আবেদন কৰিব পাৰিব ।"

লগতে পঢ়ক :

নিৰ্বাচনত পৰাজয় বৰণ কৰিছো যদিও মানসিকভাৱে হাৰ মনা নাই : গৌৰৱ গগৈ

TAGGED:

SKAC ELECTION 2026
সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ
লখিমপুৰ জিলা আয়ুক্ত
ইটিভি ভাৰত অসম
SONOWAL KACHARI AUTONOMOUS COUNCIL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.