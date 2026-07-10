সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন : খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ

সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন : খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ
লখিমপুৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰকাশ কৰা হয় সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা ।
Published : July 10, 2026 at 6:09 PM IST
লখিমপুৰ : লখিমপুৰত সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে । ইতিমধ্যে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্রকাশৰ নিৰ্দেশনা দিছে । সেই অনুসৰি শুকুৰবাৰে লখিমপুৰত পৰিষদৰ তিনিটা সমষ্টিৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্রকাশ কৰা হয় ।
জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত আয়ুক্ত প্ৰণৱজিৎ কাকতিৰ অধ্যক্ষতাত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধি আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ উপস্থিতিত খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হয় । জিলা আয়ুক্তই জনোৱা মতে লখিমপুৰ জিলাত পৰিষদৰ তিনিটা সমষ্টি আছে ।
সমষ্টি কেইটা হ'ল ২৫ নং বিহপুৰীয়া, ২৬ নং তেলাহী কেকুৰী আৰু ২৭ নং বগীনদী সমষ্টি । তিনিটা সমষ্টিত সৰ্বমুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হ'ল ১২ হাজাৰ ৯৫৭ গৰাকী ।
সমষ্টি অনুসৰি ভোটাৰ-
- ২৫ নং বিহপুৰীয়া সমষ্টি :
মুঠ ভোটাৰ- ৪২৬৯ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ- ২০৭৯ জন
মহিলা ভোটাৰ - ২১৯০ গৰাকী
- ২৬ নং তেলাহী কেকুৰী সমষ্টি :
মুঠ ভোটাৰ - ৪২৩৮ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ- ২১৫৪ জন
মহিলা ভোটাৰ - ২০৮৪ গৰাকী
- ২৭ নং বগীনদী সমষ্টি :
মুঠ ভোটাৰ - ৪৪৫০ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ- ২২১০ জন
মহিলা ভোটাৰ- ২২৪০ গৰাকী
ইফালে শুকুৰবাৰে প্ৰকাশিত খচৰা ভোটাৰ তালিকাখন নিৰ্বাচনী পঞ্জীয়ক বিষয়া, ৰাজহ চক্র কাৰ্যালয়, গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় আৰু জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত ৰাইজে চাব পাৰিব । আনহাতে কিবা ওজৰ আপত্তি থাকিলে অহা ২৫ জুলাই পর্যন্ত দাখিল কৰিব পাৰিব ।
এই সন্দৰ্ভত জিলা আয়ুক্তই কয়, "ভোটাৰ খচৰাসমূহ আমাৰ পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়, ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়, গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত চাব পাৰিব । লগতে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিও চাব পাৰিব । নামৰ যদি কিবা বিসংগতি আছে, নাম উঠা নাই তেনেহ'লে চাই আবেদন কৰিব পাৰিব ।"
লগতে পঢ়ক :
নিৰ্বাচনত পৰাজয় বৰণ কৰিছো যদিও মানসিকভাৱে হাৰ মনা নাই : গৌৰৱ গগৈ