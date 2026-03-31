নদুৱাৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰত সঁচাকৈয়ে আক্ৰমণ চলিছিল নেকি ! চালি-জাৰি চাই আছে আৰক্ষীয়ে

বৰ্তমানলৈকে উপলব্ধ প্ৰাথমিক ভিডিঅ’ ফুটেজৰ ভিত্তিত প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰত আক্ৰমণ নিশ্চিতভাৱে প্ৰমাণিত হোৱা নাই ।

Naduar constituency
জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক বৰুণ পুৰকায়স্থ (ETV Bharat Assam)
Published : March 31, 2026 at 7:22 PM IST

তেজপুৰ : শোণিতপুৰ জিলাৰ নদুৱাৰ বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী সুনীল চেত্ৰীৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি উঠা অভিযোগক লৈ আৰক্ষীয়ে ব্যাপক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে তেজপুৰত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক বৰুণ পুৰকায়স্থই কয় যে ঘটনাটো অত্যন্ত গুৰুত্বসহকাৰে লোৱা হৈছে আৰু সকলো দিশত অনুসন্ধান চলি আছে ।

সংবাদমেলত তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে, "যোৱা ৩০ তাৰিখে সংঘটিত ঘটনাটোৰ পিছত এটা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল । ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত সকলো দিশ— মেডিকেল ৰিপ'ৰ্ট, ভিডিঅ’ ফুটেজ আৰু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ বক্তব্য আৰক্ষীয়ে পৰীক্ষা কৰি আছে । ইতিমধ্যে এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে ।"

জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক বৰুণ পুৰকায়স্থৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)

আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি কয়, "বৰ্তমানলৈকে উপলব্ধ প্ৰাথমিক ভিডিঅ’ ফুটেজৰ ভিত্তিত প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰত আক্ৰমণ নিশ্চিতভাৱে প্ৰমাণিত হোৱা নাই । ঘটনাৰ পূৰ্বে কি হৈছিল আৰু কেনেকৈ পৰিস্থিতি গঢ় লৈ উঠিছিল, সেই বিষয়তো গভীৰভাৱে তদন্ত চলি আছে ।"

ইফালে, কংগ্ৰেছ দলে নদুৱাৰ সমষ্টিত আইন-শৃংখলা অৱনতি হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি মুকলিকৈ মাৰপিট হোৱা ভিডিঅ’ ভাইৰেল হোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে । এই অভিযোগৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয় যে যিসকল লোক জড়িত থকাৰ সন্দেহ আছে, তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলি আছে আৰু আইনগতভাৱে যি ব্যৱস্থা ল’ব লাগে, সেই সকলো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।

আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে লগতে জনায় যে ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত সকলো তথ্য-প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰি নিৰপেক্ষ তদন্তৰ জৰিয়তে সত্য উন্মোচন কৰা হ’ব আৰু দোষীসকলক আইন অনুসাৰে শাস্তি দিয়া হ’ব ।

লগতে পঢ়ক :সুনীল চেত্ৰীক বিজেপিয়ে আক্ৰমণ কৰা বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিলে ৰাজনৈতিক সন্য়াস ল'ব পদ্ম হাজৰিকাই
লগতে পঢ়ক :ন-দুৱাৰত প্ৰাক-নিৰ্বাচনী হিংসা, কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ অভিযোগ

