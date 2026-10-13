শোণিতপুৰ আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছবিৰোধী অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ ১৭, হেৰ’ইন-গাঞ্জাও জব্দ
অভিযানত প্ৰায় ২২.৯৮ লাখ টকাৰ ১১০ গ্ৰাম সন্দেহযুক্ত হেৰ’ইন আৰু প্ৰায় ১০.৭৯ লাখ টকা মূল্যৰ ২১.৫ কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা জব্দ কৰা হৈছে ।
Published : October 13, 2026 at 1:47 PM IST
তেজপুৰ : ড্ৰাগছ সৰবৰাহ আৰু নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ অবৈধ ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে শোণিতপুৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । জিলাখনত চলোৱা ১৭টা অভিযানত ১৭ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে চলিত মাহত বৃহৎ পৰিমাণৰ সন্দেহযুক্ত হেৰ’ইন আৰু গাঞ্জা জব্দ কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰি যোৱা ১২ অক্টোবৰত জামুগুৰি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কুৰুপানীত চলোৱা এক অভিযানত তিনিজন লোকক আটক কৰাৰ লগতে সন্দেহযুক্ত হেৰ’ইন আৰু কেইবাবিধো ৰূপৰ অলংকাৰ উদ্ধাৰ কৰা হয় ।
শোণিতপুৰৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক (ক্ৰাইম) মৌচুমী কলিতাই জনোৱা অনুসৰি, জিলাখনত চলোৱা ড্ৰাগছবিৰোধী অভিযানত ১১০ গ্ৰাম সন্দেহযুক্ত হেৰ’ইন জব্দ কৰা হৈছে । ইয়াৰ আনুমানিক মূল্য ২২.৯৮ লাখ টকা । একেদৰে ২১.৫ কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা জব্দ কৰা হৈছে, যাৰ মূল্য প্ৰায় ১০.৭৯ লাখ টকা বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।
ইফালে ১২ অক্টোবৰত বৰঘাট আৰক্ষী চকীৰ উপ-পৰিদৰ্শক প্ৰণৱ শইকীয়াই ড্ৰাগছ লুকুৱাই ৰখাৰ সন্দৰ্ভত এক নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্য লাভ কৰে । এই তথ্যৰ ভিত্তিত জামুগুৰি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কুৰুপানীৰ ইছমাইল আলীৰ বাসগৃহত অভিযান চলোৱা হয় ।
আৰক্ষীৰ সূত্ৰ অনুসৰি, ৰুচমত আলীৰ পুত্ৰ ইছমাইল আলীৰ বাসগৃহত স্বতন্ত্ৰ সাক্ষীৰ উপস্থিতিত তালাচী চলাই কমলা ৰঙৰ গুড়ি সদৃশ পদাৰ্থ থকা ৬০টা সৰু প্লাষ্টিকৰ শিশি উদ্ধাৰ কৰা হয় । উদ্ধাৰ হোৱা পদাৰ্থখিনি হেৰ’ইন বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে । শিশিসহ ইয়াৰ মুঠ ওজন ১৫৭ গ্ৰাম ।
ইয়াৰ উপৰি ঘৰৰ ভিতৰত থকা এখন বক্স পালেঙৰ কেবিনেটৰ ভিতৰত লুকুৱাই ৰখা কেইবাবিধো ৰূপৰ অলংকাৰো আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে ।
আৰক্ষীৰ ভাষ্য অনুসৰি, অলংকাৰসমূহৰ সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিব পৰা নাছিল । পিছত আৰক্ষীয়ে যথাযথ আইনী প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ কৰি সন্দেহযুক্ত ড্ৰাগছ আৰু ৰূপৰ অলংকাৰসমূহ জব্দ কৰে । সাক্ষীৰ উপস্থিতিতে উদ্ধাৰ হোৱা ড্ৰাগছখিনি ঘটনাস্থলীতে ছীল কৰা হয় ।
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, প্ৰাথমিক জেৰাৰ সময়ত ইছমাইল আলীয়ে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত থকা বুলি সন্দেহ কৰা তেওঁৰ দুজন সহযোগীৰ নাম প্ৰকাশ কৰে । তেওঁৰ তথ্যৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই কুৰুপানীৰ ৩৯ বছৰীয়া ইছমাইল আলী, জামুগুৰি থানাৰ অন্তৰ্গত ভোজখোৱা চাপৰিৰ লাল মিঞাৰ পুত্ৰ ৩১ বছৰীয়া আশ্বিকুল ইছলাম আৰু একে অঞ্চলৰ ফয়জুল হকৰ পুত্ৰ ২৩ বছৰীয়া ছাদ্দাম হুছেইনক নিজ নিজ বাসগৃহৰ পৰা আটক কৰে ।
আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি, জব্দ কৰা সন্দেহযুক্ত ড্ৰাগছ আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী আৰক্ষী থানাৰ মালখানাত জমা ৰখা হৈছে । আটকাধীন লোককেইজনক আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰখাৰ লগতে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰয়োজনীয় আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে ।
আনহাতে, শিক্ষানুষ্ঠানৰ আশে-পাশে ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিক্ৰী নিয়ন্ত্ৰণৰ লক্ষ্যৰে শোণিতপুৰ আৰক্ষীয়ে বিশেষ অভিযান চলায় । এই অভিযানত ২২ খন দোকানত তালাচী চলোৱাৰ লগতে চিগাৰেট আৰু অন্যান্য ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰী আইন (COTPA)ৰ অধীনত মুঠ ৬,০০০ টকা জৰিমনা সংগ্ৰহ কৰা হয় ।
অভিযানৰ সময়ত ৯০,৬৪২ টকা মূল্যৰ গুটখা, ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰী আৰু চিগাৰেটো জব্দ কৰা হয় ।
ড্ৰাগছ আৰু ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰীৰ অপকাৰিতা সম্পৰ্কে জনসাধাৰণক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আৰক্ষীয়ে জিলাখনত ১২টা সজাগতা কাৰ্যসূচীও ৰূপায়ণ কৰে ।
ড্ৰাগছৰ অবৈধ ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ, সন্দেহযুক্ত ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ নেটৱৰ্ক উৎখাত আৰু বিশেষকৈ যুৱ প্ৰজন্মক নিচাসক্তিৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাৰ লক্ষ্যৰে শোণিতপুৰ আৰক্ষীয়ে এই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।