যোগাসন, ৱাকাথন, শ্বহীদক স্মৰণ আৰু ক’ত কি ! শোণিতপুৰ জিলা দিৱস উদযাপন
শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানসমূহত জনসাধাৰণ, বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগ, শিক্ষানুষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ ব্যাপক অংশগ্ৰহণে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ।
Published : August 3, 2026 at 9:30 PM IST
তেজপুৰ: শোণিতপুৰ জিলা দিৱস উপলক্ষে সোমবাৰে ঐতিহ্যনগৰী তেজপুৰৰ লগতে ঢেকিয়াজুলি সম-জিলা আৰু নদুৱাৰ সম-জিলাত দিনজোৰা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে জিলা দিৱস উদযাপন কৰা হয় । শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানসমূহত জনসাধাৰণ, বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগ, শিক্ষানুষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ ব্যাপক অংশগ্ৰহণে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ।
তেজপুৰ জিলা পুথিভঁৰালৰ সন্মুখৰ আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা উদ্যানত ‘‘যোগাসন - সূৰ্য নমস্কাৰ’’ কাৰ্যসূচীৰে দিনটোৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হয় । শোণিতপুৰ জিলা যোগ সংস্থাৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে জিলা আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসে । অনুষ্ঠানত অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত ত্ৰিদীপ ৰয় আৰু জেম্ছে আইন্দ, বৰছলাৰ সম-জিলা আয়ুক্ত ৰাজীৱ সোণোৱাল, সহকাৰী আয়ুক্তসকল, বিভিন্ন বিভাগৰ জিলা বিষয়া, আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱান, এনচিচি, অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ সদস্য, শিক্ষক-শিক্ষাৰ্থী, ক্ৰীড়া সংগঠন আৰু বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ প্ৰতিনিধিসকল উপস্থিত থাকে ।
ইয়াৰ পিছতে জিলা দিৱসৰ অন্যতম আকৰ্ষণীয় কাৰ্যসূচী হিচাপে সহস্ৰাধিক লোকৰ অংশগ্ৰহণৰে ৱাকাথনৰ শুভাৰম্ভ কৰে অসম অলিম্পিক সন্থাৰ উপ-সভাপতি তথা বৰছলা সমষ্টিৰ বিধায়ক ঋতুবৰণ শৰ্মাই । তেজপুৰ জিলা পুথিভঁৰালৰ সন্মুখৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই ৱাকাথনে সমগ্ৰ তেজপুৰ চহৰখন পৰিক্ৰমা কৰে । যাত্ৰাপথত ত্ৰিবেণী আৰু ক'ৰ্ট চাৰিআলিত জ্যোতি-বিষ্ণুৰ গীতৰ তালে তালে কৰা দৃষ্টিনন্দন নৃত্যই শোণিতপুৰৰ সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ মনোমোহা প্ৰতিফলন ঘটায় ।
আনহাতে, জিলা দিৱস উপলক্ষে ঢেকিয়াজুলিত ১৯৪২ চনৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত প্ৰাণ আহুতি দিয়া ১৩ গৰাকী শ্বহীদৰ স্মৃতিত নিৰ্মিত শ্বহীদ স্তম্ভত বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । এই অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰে ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে । অনুষ্ঠানত ঢেকিয়াজুলি সম-জিলা আয়ুক্ত মানসজ্যোতি নাথ, ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া, ঢেকিয়াজুলি পৌৰসভাৰ সভানেত্ৰী সুস্মিতা দাস, উপ-সভানেত্ৰী তুলিকা শইকীয়া, প্ৰবীণ সাহিত্যিক-সাংবাদিক ৰমেশ চন্দ্ৰ বৰা, সমাজকৰ্মী ৰাতুল নাথ, লোকনায়ক অমিয় কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ড৹ শুকদেৱ অধিকাৰীৰ লগতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ।
জিলা দিৱস উপলক্ষে ভাৰতীয় ৰেডক্ৰছ ছ'চাইটিৰ শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত তেজপুৰস্থিত কাৰ্যালয়ত জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে বিনামূলীয়া উন্নত চিকিৎসা শিবিৰ অনুষ্ঠিত হয় । এই শিবিৰৰ উদ্বোধন কৰে তেজপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পৃথ্বিৰাজ ৰাভাই । কেইবাগৰাকীও চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ উপস্থিতিত শতাধিক জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰু চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰে । অনুষ্ঠানত তেজপুৰ পৌৰসভাৰ সভাপতি ৰমেন তামুলী, তেজপুৰ সাহিত্য সভাৰ সভাপতি তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰশাসনিক বিষয়া ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস, ৰেডক্ৰছৰ শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ সভানেত্ৰী লৱনীতা বড়া, উপ-সভাপতি হেমন্ত লহকৰ, বিক্ৰম কলিতা আদিও উপস্থিত থাকে ।
ইফালে, নদুৱাৰ সমষ্টিৰ ভালুকপুঙত শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত এক বিনামূলীয়া বিশাল চিকিৎসা শিবিৰ অনুষ্ঠিত হয় । এই শিবিৰৰ শুভাৰম্ভ কৰে নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই । চাৰিদুৱাৰৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া কল্যাণজ্যোতি চুতীয়াৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত শিবিৰত দুই শতাধিক লোকে বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰে । লগতে কৃষি বিভাগে কৃষক পঞ্জীয়নৰ ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰে ।
জিলা দিৱসৰ আন এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিচাপে তেজপুৰ পৌৰসভাই ১৬ নং ৱাৰ্ডৰ আইএছবিটিৰ সমীপত ১৮খন খাদ্য বিপণি সম্বলিত "খাওঁ গলি" উদ্বোধন কৰে । জিলা আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাস, তেজপুৰ পৌৰসভাৰ সভাপতি ৰমেন তামুলী, পৌৰসভাৰ বিষয়ববীয়া আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ উপস্থিতিত এই "খাওঁ গলি" আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে তেজপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পৃথ্বিৰাজ ৰাভাই ।
দিনযোৰা জিলা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ সামৰণি পৰে তেজপুৰ জিলা পুথিভঁৰালৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত এক বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰে । স্থানীয় শিল্পীসকলৰ মনোমোহা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে শোণিতপুৰৰ সমৃদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য আৰু সংস্কৃতিক শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰি জিলা দিৱস উদযাপনৰ সামৰণি পেলায় ৷
লগতে পঢ়ক: কণমানিটোক লৈ অসুবিধা! আশ্ৰয় শিবিৰত থকা চাৰিমহীয়া কেঁচুৱাৰ মাতৃৰ বেদনা