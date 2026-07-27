ETV Bharat / state

বানপীড়িতৰ কাষত শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন, ১৭খন ট্ৰাকেৰে খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ

শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে অব্যাহত ৰাখিছে বন্যাৰ্তক সাহাৰ্য অভিযান ৷ দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্যোগতটো বন্যাৰ্তলৈ সহায়ৰ হাত ৷

SONITPUR DISTRICT ADMINISTRATION
বানপীড়িতৰ কাষত শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 27, 2026 at 8:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : অসমৰ বানপীড়িত লোকসকলৰ সহায়ৰ বাবে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে অব্যাহত ৰাখিছে সাহাৰ্য অভিযান । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহাৰ্য পুঁজিৰ অধীনত শিৱসাগৰ জিলাৰ বানাক্ৰান্ত লোকসকললৈ খাদ্য সামগ্ৰী, বিস্কুট আৰু খোৱাপানী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে।

শনিবাৰে ২৫ জুলাইত জিলা প্ৰশাসনে ১০খন ট্ৰাকযোগে মুঠ ৩,৩০০টা খাদ্য সাহাৰ্য টোপোলা শিৱসাগৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ।

SONITPUR DISTRICT ADMINISTRATION
বানপীড়িতৰ কাষত শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে,প্ৰতিটো খাদ্য টোপোলাত ৮ কিলোগ্ৰাম চাউল, ২ কিলোগ্ৰাম দালি, আধা কিলোগ্ৰাম নিমখ আৰু ১ লিটাৰ সৰিয়হৰ তেল অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

ইয়াৰ উপৰিও, বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতাত ভোগা পৰিয়ালসমূহৰ সুবিধাৰ্থে ৭০০টা সাহাৰ্য টোপোলাত এটাকৈ মমবাতিৰ পেকেট আৰু এটাকৈ জুইশলাৰ পেকেট সংযোজন কৰা হৈছে । লগতে ৯৩,৬০০টা বিস্কুটৰ পেকেট আৰু ৫০,০০০টা ৫০০ মিলিলিটাৰৰ খোৱাপানীৰ বটলো প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।

জিলা প্ৰশাসনৰ তথ্য অনুসৰি, ২৫ জুলাই পৰ্যন্ত শোণিতপুৰ জিলাই মুঠ ১৭খন ট্ৰাকযোগে ৩,৩০০টা খাদ্য সাহাৰ্য টোপোলা, ২,২১,৬০০টা বিস্কুটৰ পেকেট আৰু ১,৬৯,০০০টা ৫০০ মিলিলিটাৰৰ খোৱাপানীৰ বটল বান সাহাৰ্যৰ বাবে শিৱসাগৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ।

ইফালে, ৰাজ্য চৰকাৰৰ চলি থকা বান সাহাৰ্য অভিযানৰ অংশ হিচাপে ২৬ জুলাইৰ নিশা অতিৰিক্ত সাহাৰ্য সামগ্ৰী শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে প্ৰেৰণ কৰিছে ।

জিলা আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসৰ তত্ত্বাৱধানত শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন, জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণ, খাদ্য, ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ লগতে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে বানপীড়িত লোকসকলৰ ওচৰত সময়মতে সাহাৰ্য সামগ্ৰী সমন্বিতভাৱে কাম কৰি আছে।

ইফালে উজনি অসমৰ বানপীড়িত লোকসকলৰ সহায়ৰ উদ্দেশ্যে দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত বিভিন্ন সংগঠন আৰু ব্যক্তিৰ সহযোগিতাত সোমবাৰে এক সাহাৰ্য সামগ্ৰীৰ দল উজনি অসমলৈ ৰাওনা হয় ।

মহাবিদ্যালয়খনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকসকলৰ সহযোগত প্ৰায় ২০০টা বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালৰ বাবে খাদ্য সামগ্ৰীকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিব ।

লগতে পঢ়ক: সৰ্বোচ্চ হেৰুৱাই বন্যাৰ্তৰ চকুলো, ৰ’দত শুকুৱাইছে স্মৃতিবোৰ

TAGGED:

শিৱসাগৰত বান
শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ETV BHARAT ASSAM
SONITPUR DISTRICT ADMINISTRATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.