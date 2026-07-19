গুৱাহাটীত অংকন কৰা সোণম ৱাংচুকৰ প্ৰতিচ্ছবি মচিলে কোনে ?
বশিষ্ঠ চাৰিআলিস্থিত উৰণ সেতুৰ খুঁটাত অংকন কৰা বিজ্ঞানী, পৰিৱেশ কৰ্মী তথা সমাজকৰ্মী সোণম ৱাংচুকৰ প্ৰতিচ্ছবিখন অজ্ঞাত লোকে মচি পেলোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
Published : July 19, 2026 at 2:12 PM IST|
Updated : July 19, 2026 at 3:00 PM IST
গুৱাহাটী: সোণম ৱাংচুকৰ প্ৰতিচ্ছবি অংকনক লৈ আৰম্ভ হোৱা বিতৰ্কই নতুন মোৰ লৈছে । গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বশিষ্ঠ চাৰিআলিস্থিত উৰণ সেতুৰ খুঁটাত অংকন কৰা বিজ্ঞানী, পৰিৱেশ কৰ্মী তথা সমাজকৰ্মী সোণম ৱাংচুকৰ প্ৰতিচ্ছবিখন অজ্ঞাত লোকে গভীৰ নিশাৰ অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ মচি পেলোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । কোনে আৰু কিয় প্ৰতিচ্ছবিখন মচি পেলালে, সেয়া লৈও বিভিন্ন মহলত চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, দুদিন পূৰ্বে কেইজনমান যুৱকে বশিষ্ঠস্থিত উৰণ সেতুৰ এটা খুঁটাত সোণম ৱাংচুকৰ প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰিছিল । ইয়াৰ পিছতে অনুমতি অবিহনে ৰাজহুৱা স্থানত ছবি অংকন কৰাৰ অভিযোগত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে চৰকাৰী চাৰু-কাৰু কলা মহাবিদ্যালয়ৰ দুজন ছাত্ৰ ক্ৰমে ডিব্ৰুগড়ৰ নকুল মিলি আৰু দক্ষিণ গাঁৱৰ গৌৰৱ সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ।
শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰৰ দাবীত নতুন দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত অনশন কৰা সোণম ৱাংচুকৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই তেওঁলোকে জ্যোতি বিষ্ণু প্ৰেক্ষাগৃহলৈ যোৱা পথৰ দেৱালত প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰি থকা অৱস্থাতে আৰক্ষীয়ে দুয়োকে আটক কৰিছিল ।
ইফালে, এতিয়া উৰণ সেতুৰ খুঁটাত অংকন কৰা প্ৰতিচ্ছবিখনো মচি পেলোৱাত ঘটনাটোক কেন্দ্ৰ কৰি পুনৰ সচেতন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । সামাজিক মাধ্যমতো এই ঘটনাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে ৷
উল্লেখ্য যে NEET-UG 2026 ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল, তথা শিক্ষা বিভাগৰ বিভিন্ন বিসংগতিৰ বাবে শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত অনশনত বহে সোণম ৱাংচুক ৷ প্ৰায় ২০ দিন ধৰি অনশন কৰাৰ পাছত শনিবাৰে পুৱা আৰক্ষীয়ে ৱাংচুকক যন্তৰ-মন্তৰৰ পৰা চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় ৷
ৱাংছুকৰ এই প্ৰতিবাদৰ সৈতে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰো সংযোগ আছে ৷ দলটোৰ নেতৃত্বই ৱাংচুকক এই অনশনৰ বাবে আগুৱাই দিয়া বুলি চৰ্চা হোৱা দেখা গৈছে ৷ সোণম ৱাংচুকৰ প্ৰতিবাদক লৈ বিভিন্নজনে সমৰ্থন জনালেও একাংশই সমালোচনা কৰা দেখা গৈছে ৷ এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ নিৰুদ্বেগ ভূমিকাকো সমালোচনা কৰিছে বিভিন্নজনে ৷
লগতে পঢ়ক: ‘‘এয়া অবৈধ বন্দিত্ব’’: দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিল সোণম ৱাংচুকৰ পত্নী