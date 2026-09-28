মন কী বাত: শোণিতপুৰৰ সোণাই-ৰূপাইলৈ আশাৰ বতৰ, বেদখলমুক্ত ভূমিত পুনৰ বন্যপ্ৰাণীৰ বিচৰণ
সোণাই-ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ সংৰক্ষণ আৰু বাসস্থান পুনৰুদ্ধাৰ ব্যৱস্থাক প্ৰশংসা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ । অৱশ্যে এতিয়াও আছে বেদখলৰ সমস্যা ।
Published : September 28, 2026 at 7:24 PM IST
তেজপুৰ : অসমত বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে । বিশেষকৈ বনাঞ্চল বা অভয়াৰণ্যৰ ভূমিত বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে শেহতীয়া বছৰবোৰত অভিযান তীব্ৰতৰ হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত যোৱা কেইটামান বছৰত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰা হৈছে । কেৱল এয়াই নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভৱিষ্যতেও উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত ৰখাৰ ঘোষণা কৰি থৈছে ।
ইয়াৰ মাজতে উচ্ছেদ অভিযানৰ ফলাফলে শোণিতপুৰ জিলাৰ সোণাই-ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যলৈ আশাৰ বতৰা আনিছে ।
দীৰ্ঘদিনীয়া বেদখল আৰু মানৱীয় চাপৰ মাজতো অভয়াৰণ্যখনত এতিয়া পৰিৱেশগত পুনৰুদ্ধাৰৰ কিছু ইতিবাচক লক্ষণ দেখা গৈছে । অভয়াৰণ্যখনৰ উচ্ছেদিত বহু অঞ্চলত হাতী, বাঘ, নাহৰফুটুকী, হৰিণাৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পক্ষীৰ বিচৰণ পুনৰ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
বেদখল এতিয়াও ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান
কিন্তু এতিয়াও সোণাই-ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য বেদখলৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হোৱা নাই । বন্যপ্ৰাণীৰ উপস্থিতি বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতো সোণাই-ৰূপাইৰ অন্যতম ডাঙৰ সমস্যা হৈছে বেদখল । এই বিষয়টো ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণৰ মজিয়ালৈও গৈছে । 'Original Application No. 168/2023/EZ'ত সোণাই-ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া বনাঞ্চলত বৃহৎ পৰিসৰৰ বেদখল আৰু বনাঞ্চলত অনুমোদন অবিহনে কাৰ্যকলাপ সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণে অসম চৰকাৰৰ পৰা অভয়াৰণ্যখনত হোৱা অবৈধ নিৰ্মাণ আৰু বেদখলৰ লগতে সেইবোৰ আঁতৰাই বনভূমি পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে তথ্য বিচাৰিছে । গোচৰটোত অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত থকা পথ, বিদ্যালয়, ভোটকেন্দ্ৰ আৰু অন্যান্য নিৰ্মাণৰ বিষয়েও আলোচনা হৈছে ।
অবৈধ কাৰ্যকলাপৰ বাবে দায়বদ্ধতা আৰু বেদখল আঁতৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ বিষয়েও ন্যায়াধিকৰণে তথ্য বিচাৰিছে ।
বেদখল আৰু অবৈধ নিৰ্মাণৰ কথা স্বয়ং পশ্চিম অসম বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ বন সংমণ্ডল বিষয়া পিৰাইছুডান বিয়েও স্বীকাৰ কৰিছে । তেওঁ এই সন্দৰ্ভত কয় যে বন বিভাগ আইনী প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে অৱগত আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া বেদখলৰ সমস্যাটো সমাধানৰ বাবে পৰিকল্পিতভাৱে আগবাঢ়িছে ।
তেওঁ কয় যে অভয়াৰণ্যখনক অঞ্চলভেদে পৰ্যায়ক্রমে পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । এই পৰিকল্পনাত বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ লগতে দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত বসবাস কৰি অহা লোকসকলৰ বিষয়টোও বিবেচনা কৰা হৈছে ।
তেওঁ জনোৱা মতে ইতিমধ্যে এক পুনৰ সংস্থাপন পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ প্ৰয়োজনীয় সিদ্ধান্তৰ অপেক্ষাত আছে । ইফালে আৰটিআই কৰ্মী দিলীপ নাথে জনোৱা মতে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণৰ গোচৰটোৰ পৰৱৰ্তী শুনানি ২ ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছে ।
অৱশ্যে বন সংমণ্ডল বিষয়া পিৰাইছুডান বিয়ে এই কথাও উল্লেখ কৰিছে যে বেদখলৰ সমস্যা একেলগে সমাধান কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বন বিভাগে পৰ্যায়ক্রমে গুৰুত্বপূৰ্ণ বন্যপ্ৰাণীৰ বাসস্থানসমূহ পুনৰুদ্ধাৰ আৰু বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
তেওঁৰ মতে সোণাই-ৰূপাইৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চলত প্ৰায় ১৫০ হেক্টৰ ভূমি পুনৰুদ্ধাৰ কৰা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত পূৰ্বতে ভাৰতীয় সেনাৰ লামা কেম্পৰ অধীনত থকা প্ৰায় ৪১ হেক্টৰ বনভূমি অন্তৰ্ভুক্ত আছিল । ইয়াৰ উপৰিও কাষৰীয়া অঞ্চলত থকা বেদখলকাৰীৰ পৰাও ভূমি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।
প্ৰায় ২২০ বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকাজুৰি বিস্তৃত সোণাই-ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত ১৯৯০ চনৰ পৰাই বেদখল এক দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা হিচাপে দেখা দি আহিছে । বন বিভাগৰ মতে এই সমস্যা কেৱল এবাৰ উচ্ছেদ চলাই সমাধান কৰিব পৰা নহয় ।
সময়ৰ লগে লগে অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত বসতি, পথ আৰু বিভিন্ন নিৰ্মাণকাৰ্য গঢ় লৈ উঠিছে । সেয়েহে বন বিভাগে পৰ্যায়ক্রমে অভয়াৰণ্যৰ ভূমি উদ্ধাৰ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ বাসস্থান পুনৰুদ্ধাৰৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে । এই ক্ষেত্ৰত অন্যতম উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপে অভয়াৰণ্যখনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চলৰ প্ৰায় ১৫০ হেক্টৰ ভূমি পুনৰুদ্ধাৰ হৈছে ।
ইয়াৰ ভিতৰত লামা কেম্পত পূৰ্বতে ভাৰতীয় সেনাই ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰায় ৪১ হেক্টৰ ভূমি বন বিভাগক হস্তান্তৰ কৰাৰ লগতে কাষৰীয়া অঞ্চলৰ বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰি ভূমি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।
বন বিভাগে ভাৰতীয় সেনাৰ সৈতে বিষয়টো উত্থাপন কৰি জনাইছিল যে অঞ্চলটো হাতীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিচৰণ পথৰ অন্তৰ্গত । ইয়াৰ পিছত প্ৰায় এবছৰীয়া প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তত ২০২৩-২৪ বিত্তীয় বৰ্ষত ভাৰতীয় সেনাই ৪১ হেক্টৰ ভূমি বন বিভাগক হস্তান্তৰ কৰে । এই সন্দৰ্ভত পিৰাইছুডানে কয় যে এই অঞ্চলটোত ২০২২ চনৰ আগষ্ট মাহত ৩ টা হাতীৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত বিষয়টোৱে অধিক গুৰুত্ব লাভ কৰে ।
ভূমি উদ্ধাৰৰ পিছতে বন বিভাগে অঞ্চলটোত বাসস্থান পুনৰুদ্ধাৰৰ কাম আৰম্ভ কৰে । বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে উপযোগী পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যে ঘাঁহজাতীয় উদ্ভিদ আৰু উপযুক্ত গছ ৰোপণ কৰা হয় । ইয়াৰ ফলত ২-৩ বছৰৰ ভিতৰতে পৰিৱেশগত পৰিৱৰ্তন স্পষ্ট হৈ পৰে ।
বন বিভাগে পুনৰুদ্ধাৰ কৰা অঞ্চলটোত নাহৰফুটুকী, হৰিণা আৰু বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পক্ষীৰ উপস্থিতিও দেখা গৈছে । শেহতীয়াকৈ অঞ্চলটোত বৃহৎ সংখ্যক বন্যহস্তীৰ বিচৰণো লক্ষ্য কৰা গৈছে ।
সোণাই-ৰূপাইলৈ ঘূৰি আহিছে বাঘ
সোণাই-ৰূপাইৰ পৰিৱেশগত পুনৰুদ্ধাৰৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ লক্ষণ হৈছে বাঘৰ পুনৰ উপস্থিতি । ঐতিহাসিকভাৱে সোণাই-ৰূপাইত বাঘৰ লগতে গঁড়ৰো উপস্থিতি আছিল । কিন্তু দীৰ্ঘদিনীয়া বাসস্থান ধ্বংস, বেদখল আৰু মানৱীয় হস্তক্ষেপৰ ফলত সময়ৰ লগে লগে বৃহৎ বন্যপ্ৰাণীৰ সংখ্যা আৰু বিচৰণ যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছিল ।
পিৰাইছুডানে কয় যে যোৱা কেইবছৰমান ধৰি বন বিভাগে অভয়াৰণ্যখনত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ লগতে বাসস্থান ব্যৱস্থাপনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আহিছে ।
২০২৫ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সোণাই-ৰূপাইত বাঘৰ উপস্থিতি ধৰা পৰে । প্ৰথম অৱস্থাত বন বিভাগে বাঘটোক আন অঞ্চলৰ পৰা অহা বুলি ধাৰণা কৰিছিল । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ একেটা বাঘৰ উপস্থিতি ধৰা পৰাত বন বিভাগে অঞ্চলটোত স্থায়ী বাঘৰ উপস্থিতিৰ সম্ভাৱনা পৰীক্ষা কৰে ।
বৰ্তমান বন বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি সোণাই-ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত দুটা বাঘ চিনাক্ত কৰা হৈছে । এই উপস্থিতিক পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণী প্ৰতিষ্ঠানেও বৈধতা প্ৰদান কৰিছে ।
নিৰাপত্তা আৰু বাসস্থান পুনৰুদ্ধাৰত গুৰুত্ব
বন সংমণ্ডল বিষয়া পিৰাইছুডানৰ মতে সোণাই-ৰূপাইত সংৰক্ষণৰ কৌশল মূলতঃ দুটা দিশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰা আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ বাসস্থান উন্নত কৰা । ইয়াৰ বাবে নতুন সুৰক্ষা শিবিৰ আৰু ট্ৰেনজিট কেম্প স্থাপন কৰাৰ লগতে বনাঞ্চলৰ ভিতৰত নিয়মীয়া টহলৰ পথ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
একে সময়তে বৃহৎ পৰিসৰত ঘাঁহনি ভূমি ব্যৱস্থাপনাৰ কামো চলিছে । বন বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি প্ৰায় ডেৰ বছৰৰ ভিতৰত ৩০০ হেক্টৰ ঘাঁহনি ভূমি পুনৰুদ্ধাৰ কৰা হৈছে । জলাশয় পুনৰুদ্ধাৰো এই প্ৰক্ৰিয়াৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ । বছৰজুৰি পানীৰ উপলব্ধতা নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে জলাশয়সমূহৰ পৰা প্ৰায় ১ লাখ ঘনমিটাৰ পলস আৰু অন্যান্য জাবৰ আঁতৰাই জলাশয় পুনৰুদ্ধাৰৰ কাম কৰা হৈছে ।
ঘাঁহনি আৰু জলাশয়ৰ পুনৰুদ্ধাৰে তৃণভোজী বন্যপ্ৰাণীৰ খাদ্য আৰু বাসস্থান উন্নত কৰাৰ লগতে বৃহৎ মাংসভোজী প্ৰাণীৰ বাবে উপযুক্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰিব বুলি বন বিভাগে আশা কৰিছে ।
সোণাই-ৰূপাইৰ সংৰক্ষণৰ উদ্যোগক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ স্বীকৃতি
It is a matter of immense happiness and encouragement for the people of Assam that Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji, in today’s #MannKiBaat, highlighted Assam’s efforts towards protecting nature and restoring our precious wildlife habitats.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 27, 2026
The transformation… https://t.co/j686ZTmgkW pic.twitter.com/CF22ro863n
ইয়াৰ মাজতে শেহতীয়াকৈ সোণাই-ৰূপাইৰ সংৰক্ষণ আৰু বাসস্থান পুনৰুদ্ধাৰ ব্যৱস্থাক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও প্ৰশংসা কৰিছে । যোৱা ২৭ ছেপ্টেম্বৰত 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানত অভয়াৰণ্যখনৰ এটা অঞ্চল বেদখলমুক্ত কৰাৰ পিছত সেই অঞ্চললৈ হাতীৰ পুনৰ আগমন সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সোণাই-ৰূপাইৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে ।
Watch: In 138th Episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " when we protect the environment, we are not only protecting trees, plants, and wildlife. we are also strengthening the entire ecosystem that sustains life. certain initiatives taking place in different… pic.twitter.com/4V39TTpgY8— IANS (@ians_india) September 27, 2026
বেদলকৃত ভূমি উদ্ধাৰ, বাসস্থান পুনৰুদ্ধাৰ আৰু সুৰক্ষা ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ ফলত সোণাই-ৰূপাইত কিছুমান পৰিৱৰ্তন পৰিলক্ষিত হোৱাৰ সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই প্ৰশংসাই নিশ্চিতভাৱে অসমৰ বাবে ইতিবাচক বাৰ্তা আনিছে ।
অৱশ্য়ে সোণাই-ৰূপাইৰ বাবে আগন্তুক পথচোৱা এতিয়াও কণ্ঠকময় আৰু সেয়া হৈছে অভয়াৰণ্য়খন বেদখলমুক্ত কৰা, বন্যপ্ৰাণীৰ হেৰাই যোৱা বাসস্থানসমূহ পুনৰুদ্ধাৰ কৰা আৰু দশকজুৰি চলি অহা বেদখলৰ সমস্যাৰ এক ইতিবাচক সমাধান বিচাৰি উলিওৱাটো এতিয়া বন বিভাগৰ সন্মুখত মূল প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে থিয় দি আছে।
লগতে পঢ়ক :
৩ লাখ হেক্টৰৰো অধিক বনভূমি বেদখলকাৰীৰ কৱলত: বিধানসভাত বনমন্ত্ৰী