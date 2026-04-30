পিতৃ-মাতৃ দুয়ো চাফাই কৰ্মী, উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত জুয়ে পোৰা সোণ হৈ উজলিল দীপ বাল্মিকী

পিতৃ-মাতৃ দুয়ো চাফাই কৰ্মী, উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত জুয়ে পোৰা সোণ হৈ উজলিল দীপ বাল্মিকী
সকলো বাধা নেওচি সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা দীপ বাল্মীকিৰ সপোন এগৰাকী ব্যৱসায়ী হোৱা ।
Published : April 30, 2026 at 2:30 PM IST
নগাঁও: পুৱাই হাতত ঝাড়ু লৈ দুয়ো ওলাই যায় জাবৰ চাফা কৰিবলৈ । নিজে জাবৰ-আৱৰ্জনা চাফা কৰি পৰিৱেশ স্বচ্ছ কৰা এটা চাফাই কৰ্মী পৰিয়ালৰ সন্তানৰ সপোনৰ পথো লাহে লাহে হৈ পৰিছে স্বচ্ছ । কাৰণ চাফাই কৰ্মী পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা এজন কিশোৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত বুটলি আনিছে সফলতা ।
এটা সৰু দৰিদ্ৰ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰি এতিয়া ডাঙৰ মানুহ হোৱাৰ সপোন দেখিছে দীপ বাল্মিকীয়ে । পৰিয়ালটো নগাঁৱৰ দক্ষিণ হয়বৰগাঁৱত বসবাস কৰা এটা হৰিজন পৰিয়াল । চাফাই কৰ্মী হিচাপে নিজকে নিয়োজিত কৰা পাপু বাল্মিকী আৰু ৰীণা বাল্মীকিৰ পুত্ৰ দীপ বাল্মিকী উজলি উঠিছে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত । উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বাণিজ্য শাখাত ৮৭.৪ শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰি সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে দীপ বাল্মিকী । পুত্ৰক ডাঙৰ মানুহ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে পিতৃ-মাতৃয়ে পুৱাই হাতত ঝাড়ু লৈ নিজকে নিয়োজিত কৰে চাফাই কৰ্মত ।
নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পূৰ্বেই নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰ-বাহিৰ ঝাড়ুৰে চাফাই কৰি এক স্বচ্ছ পৰিবেশ গঢ়ি তোলে পাপু বাল্মিকী আৰু ৰীণা বাল্মিকীয়ে । নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত চাফাই কৰ্মী হিচাপে নিয়োজিত পাপু বাল্মিকী আৰু ৰীনা বাল্মিকীৰ পুত্ৰৰ সফলতাত এতিয়া আনন্দৰ জোৱাৰ পৰিয়ালত । কষ্টৰ মাজতো পৰিয়ালটোৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাবলৈ সক্ষম হৈছে দীপ বাল্মিকীয়ে ।
যথেষ্ট কষ্টৰ মাজেৰে নিজ পুত্ৰক নগাঁৱৰ ভাৰতী বিদ্যাপীঠ নামৰ ব্যক্তিগতখণ্ডৰ বিদ্যালয়খনৰ বাণিজ্য শাখাত পঢ়ৰ সুযোগ দিছিল পাপু বাল্মিকী আৰু ৰীণা বাল্মিকীয়ে । পিতৃ-মাতৃৰ কষ্টক অনুধাৱন কৰি অহা দীপে কোনো ঘৰুৱা টিউচন নোহোৱাকৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফালফলত সফলতা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
ই টিভি ভাৰতৰ সন্মুখত নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি দীপে কয়, “মোক মা-দেউতাই যথেষ্ট কষ্ট কৰি অহা পঢ়া-শুনা কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিছে । মোৰ সফলতাৰ সম্পূৰ্ণ কৃতিত্ব মোৰ মা-দেউতাৰ । এতিয়া এগৰাকী সফল ব্যৱসায়ী হৈ বহু নিবনুৱাক সংস্থাপন দিয়াই মোৰ লক্ষ্য । মই কোনো টিউচন লোৱা নাছিলোঁ ।”
পুত্ৰৰ সফলতাত উৎফুল্লিত দীপ বাল্মিকীৰ পিতৃ-মাতৃয়েও পুত্ৰক এগৰাকী ডাঙৰ মানুহ হিচাপে গঢ় দিয়াৰ সপোন দেখিছে । এই সন্দৰ্ভত দীপ বাল্মিকীৰ পিতৃ পাপু বাল্মিকী আৰু মাতৃ ৰীণা বাল্মিকীয়ে কয়, “আমি এসাঁজ নাখায় হ’লেও ল’ৰাটোক পঢ়াৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ । অৱশ্যে বহু সময়ত প্ৰয়োজনীয় সা-সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰো সন্মুখীন হৈছিলোঁ । কিন্তু আজি তেওঁৰ ফলাফলত আমি বহুত সন্তুষ্ট ।”
দিনটোৰ কাম শেষ কৰি ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পাছতো পুত্ৰৰ পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ অহোপুৰি চেষ্টা আৰু যত্নই দীপক সফলতাৰ বাটত আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম হৈছে । দীপৰ এই অসাধাৰণ কৃতিত্বই প্ৰমাণ কৰিছে যে, সামাজিক বা অৰ্থনৈতিক বাধা কেতিয়াও সফলতাৰ পথত বাধা হ’ব নোৱাৰে । অধ্যৱসায়, একাগ্ৰতা আৰু পিতৃ-মাতৃৰ আশীৰ্বাদ থাকিলে যে যিকোনো সপোনক বাস্তৱত পৰিণত কৰিব পাৰি তাকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে নগাঁৱৰ দীপ বাল্মিকীয়ে ৷
