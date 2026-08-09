পথ দুৰ্ঘটনাত যুৱকৰ মৃত্যু, পুত্ৰৰ মৃত্যু হোৱা শুনি মাতৃয়েও তেজিলে প্ৰাণ

পথ দুৰ্ঘটনাত যুৱকৰ মৃত্যু, পুত্ৰৰ মৃত্যু হোৱা শুনি মাতৃয়েও তেজিলে প্ৰাণ
ধীৰেণ গগৈৰ নশ্বৰ দেহ নিশা ঘৰলৈ অনাৰ পাছতেই মাতৃয়ে তেওঁৰ পুত্ৰৰ মৃতদেহ দেখি মূৰ্চা যায় ৷
Published : August 9, 2026 at 7:40 PM IST
নাজিৰা: এটি মৰ্মান্তিক ঘটনাই জোঁকাৰি গৈছে নাজিৰাৰ লখিমী পুখুৰী গাঁওবাসীক ৷ একেটা পৰিয়ালৰ দুগৰাকীকৈ সদস্যৰ অকাল মৃত্যুৱে অঞ্চলবাসীক শোকস্তব্ধ কৰি তুলিছে ৷ এটা পথ দুৰ্ঘটনাত পুত্ৰই প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পাছতেই মাতৃয়েও ইহ সংসাৰ ত্যাগ কৰে ৷
তথ্য অনুসৰি লখিমী পুখুৰী গাঁৱৰ ধীৰেণ গগৈ নামৰ যুৱকজনে শনিবাৰে পাচলি যোগান ধৰাৰ বাবে নিজৰ বাহনেৰে তিনিচুকীয়ালৈ গৈছিল ৷ কিন্তু উভতি অহাৰ পথত ডিকমত এখন ডাম্পাৰে ধীৰেণ গগৈৰ বলেৰ’ পিক্ আপ বাহনখনত খুন্দা মাৰে ৷ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত ধীৰেণ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে ৷
ধীৰেণ গগৈৰ নশ্বৰ দেহ নিশা ঘৰলৈ অনাৰ পাছতেই পাছতেই মাতৃয়ে তেওঁৰ পুত্ৰৰ মৃতদেহ দেখি মূৰ্চা যায় ৷ লগে লগে মাতৃ ৰূপা গগৈক লিগিৰী পুখুৰীস্থিত চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে পৰীক্ষা কৰি মৃত ঘোষণা কৰে ৷ পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ শোক সহিব নোৱাৰি মাতৃয়ে মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে গাঁওবাসীয়ে ৷
জানিব পৰা মতে, ধীৰেণ গগৈয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি শাক-পাচলি বিক্ৰী কৰি পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছিল ৷ সংসাৰত মাতৃৰ উপৰিও ধীৰেণৰ পত্নী আৰু এটি পুত্ৰ সন্তান আছিল ৷ কিন্তু দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ ধীৰেণ গগৈয়ে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল’বলগীয়া হয় আৰু পুত্ৰ মৃত্যুৰ শোক সহিব নোৱাৰি মাতৃ ৰূপা গগৈৰো মৃত্যু হয় ৷
এই ঘটনাই সমগ্ৰ লখিমী পুখুৰী গাঁৱত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ৷ পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী আছিল ধীৰেণ গগৈ ৷ ধীৰেণৰ অবৰ্তমানত তেওঁৰ পত্নী আৰু পুত্ৰই কিদৰে জীৱন যুদ্ধ চলাই নিব তাকে লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী ৷
লগতে পঢ়ক : বান-বেথা : পানী শুকাল যদিও, শুকুৱা নাই চকুলো