বন বিভাগৰ জাননীয়ে লগাইছে হাহাকাৰ, অনিশ্চিত ভৱিষ্যতে মাতিছে অমানিশা

বনভূমি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ বন বিভাগৰ জাননী । জাননীক লৈ হাহাকাৰ কামপুৰৰ কচুৱাত । বহু পৰিয়ালে স্বেচ্ছাই এৰিছে বন ভূমি ।

বন বিভাগৰ জাননীয়ে লগাইছে হাহাকাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 9, 2025 at 1:46 PM IST

7 Min Read
নগাঁও: উচ্ছেদৰ জাননীক লৈ একপ্ৰকাৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে নগাঁও জিলাৰ কামপুৰৰ কচুৱাৰ কেবাটাও অঞ্চলত । কচুৱাৰ লুতুমাই, পদুমণি আদি অঞ্চলৰ বন বিভাগৰ ভূমিত বেদখল হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি ইতিমধ্যে বন ভূমি ত্যাগ কৰিবলৈ জাননী প্ৰদান কৰিছে নগাঁও বন বিভাগে । উচ্ছেদৰ বাবে বন বিভাগে দিয়া জাননীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে কেবাটাও পৰিয়াল । ইয়াৰ বিপৰীতে আন এটা অঞ্চলৰ কেবাটাও পৰিয়ালে স্বেচ্ছাই নিজৰ নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি ত্যাগ কৰিছে বন ভূমি ।

বন বিভাগৰ উচ্ছেদৰ জাননী লাভ কৰা এটা অঞ্চল হৈছে কামপুৰৰ মাটিখলা । মাটিখলা অঞ্চলত এতিয়া কেৱল এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতি । অঞ্চলটোত বসবাস কৰা শতাধিক পৰিয়াললৈ বন বিভাগে জাৰি কৰিছে উচ্ছেদৰ জাননী । উচ্ছেদৰ জাননী লাভ কৰাৰ পাছতেই আশ্ৰয়ৰ লগতে সন্তানৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতক লৈ এতিয়া শংকিত হৈ আছে অঞ্চলটোৰ শতাধিক পৰিয়াল ।

বন বিভাগৰ জাননীয়ে লগাইছে হাহাকাৰ (ETV Bharat Assam)

উচ্ছেদৰ বাবে জাননী লাভ কৰা লুতুমাই মাটিখলা অঞ্চলৰ লোকে ই টি ভি ভাৰতৰ সন্মুখত কয়,"আমাৰ এতিয়া যাবলৈ কোনো ঠাই নাই । এই স্থানত আমি বিগত প্ৰায় ৪০ বছৰ ধৰি বসবাস কৰি আছিলোঁ । আজিৰ পৰা প্ৰায় ৪০ বছৰ পূৰ্বে আমি এই অঞ্চলত বসবাস কৰি কৃষি কাৰ্যৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছোঁ । কিন্তু এতিয়া আমাক হঠাৎ উচ্ছেদৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে যদিও আমি এতিয়া ক'লৈ যাম কি কৰিম, উপায় নোহোৱা হৈছে ।”

আশ্ৰয় বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কাতৰ আহ্বান জনায় মাটিখলা অঞ্চলৰ এগৰাকী মহিলাই কয়,"আমি বিজেপিৰেই মানুহ হওঁ । আমাৰ গাঁও পঞ্চায়ত যদু পথাৰ গাঁও পঞ্চায়ততো আমি বিজেপিক জিকাইছোঁ । মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপোনাক কাতৰ আহ্বান জনাই কৈছোঁ । আমি এতিয়া সৰু সৰু ল’ৰা-ছোৱালী লৈ ৰাস্তাৰ কাষত কেনেকৈ থাকিম ? জাননী দিছে আমি মানিছোঁ, কিন্তু আমাৰ এটা সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি আমাক উচ্ছেদ কৰক । আমাৰ ল’ৰা-ছোৱালীৰ মুখৰ ফালে চাই, ল’ৰা-ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি আমাক কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক ।"

বন বিভাগৰ জাননী (ETV Bharat Assam)

আব্দুল আওৱাল নামৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে কয়,"শ্বিলঙত অসমৰ ৰাজধানী থাকোতেই আমাৰ অঞ্চলৰ কাষৰ বহু পৰিয়ালে মাটিৰ আবন্টন লাভ কৰিছিল । কিন্তু আমাৰ নেতা দুৰ্বল আছিল বাবেই আমাৰ আবন্টন হোৱা নাই । প্ৰায় ৫০ বছৰেই হ’ল আমি ইয়াত থকা । এতিয়া আমাক উচ্ছেদ কৰিলে যাবলৈ কোনো ঠাই নাই । আমি এতিয়া ৰাস্তাৰ কাষতে পৰি মৰিব লাগিব । আমি চৰকাৰক এতিয়া ভিক্ষা খুজিছোঁ । আমি যদি প্ৰকৃত নাগৰিক হওঁ আমাক থাকিবলৈ অলপ ঠাই দিয়ক ।”

কি হ’ব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত:

কামপুৰৰ লুতুমাই অঞ্চলত উচ্ছেদ জাননী দিয়াৰ পাছত নিজৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে উচ্ছেদ হ’বলগীয়া অঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱক । অঞ্চলটোৰ কণমানি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মুখত এতিয়া কেৱল এটাই কথা, “আমি ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব বুলি গম পাইছোঁ । কিন্তু আমাৰ এতিয়া শিক্ষা কি হ’ব সেয়া আমি নাজানোঁ । ক’ত যাম, কি হ’ব ভৱিষ্যত একো নাজানোঁ ।”

সপোনৰ ঘৰখন নিজ হাতেৰে ভাঙি আশ্ৰয় লৈছে শিবিৰত (ETV Bharat Assam)

স্নাতক প্ৰথম বৰ্ষৰ দুগৰাকী ছাত্ৰই কয়,"এতিয়া উচ্ছেদ হ'লে আমাৰ কেৰিয়াৰ শেষ হৈ যাব । থাকিবলৈয়ে ঠাই নোহোৱা হ’ব যেতিয়া পঢ়া শুনা কেনেকৈ হ’ব ?” এইদৰে নিজৰ ভৱিষ্যতক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলো । একমাত্ৰ কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল লুতুমাইৰ মাটিখলা অঞ্চলৰ উচ্ছেদ হ’বলগীয়া পৰিয়ালসমূহ এতিয়া আশ্ৰয় আৰু উপাৰ্জনক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে ।

চাইদুল ইছলাম নামৰ এগৰাকী স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিয়া মতে,"আমি এই অঞ্চলৰেই দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা আহি এই স্থানত আশ্ৰয় লৈছিলোঁ । গোটেই পঞ্চায়তটোয়েই বন বিভাগৰ এলেকাত আছে যদিও আমাৰ মাত্ৰ এশ পৰিয়ালক উচ্ছেদৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে । আমাৰ নামত কোনো ম্যাদী মাটিও নাই । দেউতাৰ নামতো নাই । আমি ইয়াৰে নাগৰিক । আমাক তদন্ত কৰি প্ৰকৃত নাগৰিক যদি হওঁ আমাক আশ্ৰয় দিব লাগিব ।"

স্বেচ্ছাই নিজৰ নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি ত্যাগ কৰিছে বনভূমি (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়,"আমাৰ ইয়াত যাবলৈ কোনো ঠাই নাই । কেৱল মাটিৰ পট্টা পাম বুলি আশাতেই আছিলোঁ । এতিয়া অঞ্চলটোৰ কেৱল এশ পৰিয়ালকহে জাননী দিয়া হৈছে । উচ্ছেদৰ জাননী লাভ কৰি আমি ন্যায় বিচাৰি ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছোঁ । ন্যায়ালয়ে এতিয়া আমাক অতিৰিক্ত ২২ দিন সময় দিছে । ২২ দিনৰ ভিতৰতে আমাৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ জমা দিবলৈ দিছে ।” অঞ্চলটোৰ বন বিভাগৰ ভূমিত বসবাস কৰা পৰিয়ালক ধর্মৰ ভিত্তিত উচ্ছেদৰ জাননী জাৰি কৰা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশ লোকে ।

ধৰ্মৰ ভিত্তিত উচ্ছেদে জাননী দিয়া সন্দৰ্ভৰ গাঁওখনৰ গাঁও প্ৰধান গুণকান্ত বৰদলৈয়ে কয়,"মাটিখলা, নাৰায়ণপুৰ, মধ্যপুৰ অঞ্চলত উচ্ছেদে জাননী দিয়া হৈছে । তিনিটা অঞ্চলৰ আনুমানিক তিনিশ পৰিয়ালক উচ্ছেদৰ জাননী দিয়া হৈছে । এলেকাত বন বিভাগৰ ভূমিত প্ৰায় ১২ শ পৰিয়াল আছে । ইয়াৰে তিনিশ পৰিয়ালক জাননী দিয়া হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে জনজাতীয় পৰিয়ালক বন অধিকাৰ মালিকীস্বত্ব প্ৰদান কৰাত জাননী দিয়া নাই । মালিকীস্বত্ব প্ৰদান লাভ নকৰা পৰিয়ালক জাননী দিয়া হৈছে । জাতি-ধৰ্মৰ ভিত্তিত উচ্ছেদৰ জাননী দিয়া কথাটো ক'বলৈ অসুবিধা হয়, কিন্তু বন ভূমি বেদখল কৰা পৰিয়ালকহে উচ্ছেদে জাননী প্ৰদান কৰিছে ।"

জাননী লাভ কৰি খালী কৰিছে ভূমি (ETV Bharat Assam)

ইপিনে, কামপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰ বনভূমিত থকা লুতুমাই, পদুমণি অঞ্চলৰো বহু পৰিয়ালে উচ্ছেদৰ জাননী লাভ কৰি স্বেচ্ছাই নিজৰ ঘৰ ভাঙি বন ভূমি ত্যাগ কৰিছে । বিশেষকৈ পদুমণি অঞ্চলৰ ২৫ টাকৈ পৰিয়াল ইতিমধ্যেই বেদখল কৰা স্থান ত্যাগ কৰা বুলি জানিবলৈ দি পদুমণি অঞ্চলৰ ছফিকুল ইছলাম নামৰ এজন লোকে ই টি ভি ভাৰতৰ সন্মুখত কয়,"হয় আমি চৰকাৰী মাটিতেই আছোঁ । আমি ৪০ বছৰে ইয়াত বসবাস কৰি আছোঁ । আমাৰ অঞ্চলৰ ১০৯ টা পৰিয়ালক জাননী প্ৰদান কৰিছে ।"

তেওঁ পুনৰ কয়,"ইয়াৰে আমি ২৫ টা পৰিয়াল স্বেচ্ছাই চৰকাৰী ভূমি ত্যাগ কৰি এতিয়া কাষৰ তিনিটা ঠাইৰ আত্মীয়ৰ ভূমিত শিবিৰ বনাই বাস কৰি আছোঁ । আমাৰ ল’ৰা-ছোৱালীৰ পঢ়া-শুনা এতিয়া আৰু নহ’ব । চৰকাৰে আমাক দিয়া জাননীক সন্মান জনাই আমি এই স্থান ত্যাগ কৰিছোঁ । এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাৰ সংস্থাপনৰ বাবে এটা ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ।” কামপুৰৰ লুতুমাই আৰু বৰপানী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বৃহৎ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ বন বিভাগে জাননী জাৰি কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

