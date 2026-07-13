ETV Bharat / state

সামৰিক মৰ্যাদাৰে শেষ বিদায় সেনা জোৱান অমৰেন্দ্ৰ ৰায়ক

৪ জুলাইৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল জোৱানজন । ৰাজস্থানৰ কোটাত উদ্ধাৰ হয় অমৰেন্দ্ৰ ৰায়ৰ মৃতদেহ ৷

Bongaigaon News
বঙাইগাঁৱৰ মাণিকপুৰত শোকাকূল পৰিৱেশ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 13, 2026 at 8:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বঙাইগাঁও: ৰাজস্থানৰ কোটা জংচনত ১১ জুলাইত উদ্ধাৰ হৈছিল সেনাবাহিনীত কৰ্মৰত বঙাইগাঁও জিলাৰ মাণিকপুৰৰ অমৰেন্দ্ৰ ৰায়ৰ নাম ব্যক্তিজনৰ মৃতদেহ ৷ সোমবাৰে সেনা জোৱানজনৰ নশ্বৰদেহ নিজা বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে শোকাকূল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে অঞ্চলটোত । জানিব পৰা মতে, ছুটী শেষ কৰি ২ জুলাইত কৰ্মক্ষেত্ৰত যোগদান কৰিবলৈ বিজনীৰ পৰা ৰে'লত যাত্ৰা কৰিছিল সেনা জোৱান ৰায়ে ৷

কিন্তু ৪ জুলাইৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ পৰে জোৱানজন । এসপ্তাহৰ অন্তত ৰাজস্থানৰ কোটা জংচনত জিআৰপিয়ে তেওঁৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত দিল্লীৰ পৰা বিমানযোগে গুৱাহাটীলৈ অনা হয় জোৱানজনৰ নশ্বৰ দেহ ৷ সোমবাৰে দুপৰীয়াৰ ভাগত নশ্বৰদেহ নিজা বসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে কান্দোনত ভাগি পৰে পৰিয়াল তথা আত্মীয় ৷

বঙাইগাঁৱৰ মাণিকপুৰত শোকাকূল পৰিৱেশ (ETV Bharat Assam)

ইফালে সেনা জোৱানজনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ বঙাইগাঁও জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক নোমাল মাহাত্তাৰ লগতে আৰক্ষীৰ বিষয়া, চিআৰপিএফৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকল উপস্থিত হয় মৃত ৰায়ৰ বাসগৃত । শেষত সামৰিক মৰ্যাদাৰে মাণিকপুৰৰ শ্মশানত অমৰেন্দ্ৰ ৰায়ৰ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন কৰা হয় ।

আনহাতে, জোৱানজনৰ মৃত্যুক সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই স্থানীয় লোকে । পৰিয়ালৰ লোকৰ লগতে স্থানীয় লোকে মৃত্যুৰ ৰহস্য উদ্ঘাটন কৰিবলৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছে । জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক নোমাল মাহাত্তাই তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত ৰে'ল আৰক্ষীক সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰে ।

এই সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক মাহাত্তাই কয়, "তেওঁ ছুটীত ঘৰলৈ আহিছিল ৷ ছুটী শেষ হোৱাত কৰ্তব্যত যোগদানৰ বাবে ৰে'লেৰে যাত্ৰা কৰিছিল ৷ যাত্ৰা কৰাৰ দুদিনৰ ভিতৰত পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁক নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি আমাক জনায় ৷ আমি তদন্ত আৰম্ভ কৰি দিলো আৰু তেওঁৰ লোকেশ্ব'ন অন্তিবাৰৰ বাবে আগ্ৰাত পোৱা গৈছিল ৷ পাছত কোটা জংচনত উদ্ধাৰ কৰা হয় মৃতদেহটো ৷"

লগতে পঢ়ক: নীপকোৰ পিছত এইবাৰ এনএইচপিচি ! বানত বুৰ গ'ল লখিমপুৰৰ বহু গাঁও

TAGGED:

বঙাইগাঁও
ৰাজস্থানৰ কোটা জংচন
আৰক্ষী অধীক্ষক নোমাল মাহাত্তা
ETV BHARAT ASSAM
BONGAIGAON NEWS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.