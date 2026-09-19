সৰ্বত্ৰ জুবিন, সীমাৰ পৰিধি ভেদি সকলোৰে স্মৰণ প্ৰাণৰ শিল্পীক
জুবিনময় হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্য়ম ৷ ৰাজনৈতিক-অৰাজনৈতিক নেতা, দল-সংগঠনৰ স্মৰণ ৷
Published : September 19, 2026 at 11:05 AM IST
হায়দৰাবাদ : মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ মহাপ্ৰয়াণৰ এবছৰ ৷ প্ৰাণৰ শিল্পীৰ মৃত্যুৰ আজি এবছৰ সম্পূৰ্ণ হ’ল ৷ অসমৰ প্ৰতিটো চুকে-কোণে জুবিন গাৰ্গৰ স্মৰণ চলিছে ৷
জুবিনৰ শেষ শয়নৰ স্থান সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰতো পুৱাৰে পৰা অনুৰাগীৰ লানি-নিচিগা সোঁত বৈছে ৷ জুবিন যে অসমীৰ প্ৰাণ সেয়া বিগত এটা বছৰে প্ৰমাণ হৈছে ৷
Miss you, Zubeen! pic.twitter.com/CL78XNVszE— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 19, 2026
It feels surreal that a year has passed without Zubeen. There are moments I almost expect him to walk in, in that inimitable style of his. Then the loss sinks in once more. Perhaps this is what grief is , a void we learn to live with, but never truly accept. pic.twitter.com/N2J6wdxIOx— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 19, 2026
জুবিনৰ দিনটোত কোটি-কোটি অনুৰাগীৰ লগতে সমাজ-ৰাজনীতিত আগশাৰীৰ একাধিক ব্যক্তিয়েও আজি জুবিনক স্মৰণ নকৰাকৈ থাকিব পৰা নাই ৷ বিচক্ষণ ৰাজনীতিক তথা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমযোগে জুবিনক স্মৰণ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ সমাধিস্থানলৈ যোৱাৰো অনুষ্ঠান ৰাখিছে ৷
কণ্ঠত তোমাৰ সমন্বয়ৰ আধাৰ— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) September 19, 2026
তোমাৰ সুৰে আঁতৰাই বিভেদৰ এন্ধাৰ
আজিও আছে ৰৈ অসমবাসীয়ে
লৈ মৰম অপাৰ...
জুবিন, তুমি জীয়াই থাকিবা অলেখ হিয়াৰ স্পন্দন হৈ... 🎶#ZubeenGarg pic.twitter.com/WzivViFm9n
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও প্ৰাণৰ শিল্পীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি তেওঁ অসংখ্য লোকৰ হৃদয়ৰ হৃদস্পন্দন হৈ জীয়াই থাকিব বুলি উল্লেখ কৰে ৷
We love you, ZG ❤️ pic.twitter.com/iWCsdZPhkX— Temjen Imna Along (@AlongImna) September 19, 2026
নাগালেণ্ডৰ বিজেপি নেতা তথা ৰাজ্যখনৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী টেমজেন ইমনা আলঙে জুবিনক ভাল পাওঁ বুলি কৈ পোষ্ট কৰিছে ৷ সততে সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্ন পোষ্ট কৰি চৰ্চাত থকা নাগালেণ্ডৰ নেতাজনে জুবিনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা প্ৰদৰ্শন কৰি উত্তৰ-পূবৰ মানুহৰ মাজত থকা ভাতৃত্ববোধক উপস্থাপন কৰিছে ৷
We miss you, Zubeen Da. You left a part of yourself in all of us. pic.twitter.com/WBlBHH95t3— Pijush Hazarika (@Pijush_hazarika) September 19, 2026
কৃষি, জলসিঞ্চন, সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই প্ৰাণৰ শিল্পীক স্মৰণ কৰি তেওঁ আমাৰ সকলোৰে মাজত নিজৰ এটা অংশ এৰি থৈ গ’ল বুলি মন্তব্য কৰে ।
অসমীয়া সংগীত আৰু সাংস্কৃতিক জগতৰ খ্যাতিমান শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আজি প্ৰথমটো মৃত্যুবাৰ্ষিকী। এই বিশেষ দিনটোত অসমৰ কোটি কোটি সংগীতপ্ৰেমীৰ সৈতে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক একাঁজলি শ্ৰদ্ধা অৰ্পণেৰে স্মৰণ কৰিছোঁ।— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) September 19, 2026
কণ্ঠৰ মাধুৰ্য, সৃষ্টিশীলতা আৰু অসাধাৰণ সংগীত প্ৰতিভাৰে অসমৰ লগতে দেশ-বিদেশৰ… pic.twitter.com/xBhMaHlGqT
শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে অসমৰ লগতে দেশ-বিদেশৰ অগণন শ্ৰোতাৰ হৃদয় জয় কৰা জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টি আৰু সুৰে প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্মক স্পৰ্শ কৰিব আৰু অসমীয়া সংগীতৰ ইতিহাসত এক উজ্জ্বল অধ্যায় হৈ চিৰদিনলৈ সমুজ্জ্বল হৈ ৰ’ব বুলি কয় ৷
যাদুকৰী কন্ঠেৰে কেইবা দশকজুৰি কোটি কোটি জনতাৰ হৃদয় দখল কৰি ৰখা প্ৰাণৰ শিল্পী, অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথম স্মৃতি দিৱসত গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছোঁ। জুবিন গাৰ্গৰ অমৰ সৃষ্টিৰাজিৰ জড়িয়তে যুগ যুগলৈ প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ তেখেত আমাৰ হৃদয়ত প্ৰৱাহিত হৈ থাকিব। pic.twitter.com/NI8JpoY2SB— BJP Assam Pradesh (@BJP4Assam) September 19, 2026
অসম প্ৰদেশ বিজেপিয়ে জুবিন গাৰ্গক প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ অমৰ সৃষ্টিৰাজিৰ জৰিয়তে যুগ যুগলৈ প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ তেওঁ আমাৰ হৃদয়ত প্ৰৱাহিত হৈ থাকিব বুলি পোষ্ট কৰে ।
যাৰ সুৰে অসমীয়াৰ হৃদয় জিনিছিল— অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পী, সংগীতৰ এক অনন্য স্ৰষ্টা জুবিন গাৰ্গক প্ৰথম স্মৃতি বাৰ্ষিকীত সশ্ৰদ্ধ সোঁৱৰণ।— Assam Congress (@INCAssam) September 19, 2026
তেওঁৰ সৃষ্টিৰ প্ৰতিটো সুৰ, প্ৰতিটো গীত আৰু প্ৰতিটো স্মৃতি অসমীয়াৰ হৃদয়ত চিৰদিন অমৰ হৈ ৰ’ব। pic.twitter.com/hc4VbZio2v
একেদৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছেও জুবিনৰ স্মৰণত সামাজিক মাধ্যমত কয়, "যাৰ সুৰে অসমীয়াৰ হৃদয় জিনিছিল— অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পী, সংগীতৰ এক অনন্য স্ৰষ্টা জুবিন গাৰ্গক প্ৰথম স্মৃতি বাৰ্ষিকীত সশ্ৰদ্ধ সোঁৱৰণ । তেওঁৰ সৃষ্টিৰ প্ৰতিটো সুৰ, প্ৰতিটো গীত আৰু প্ৰতিটো স্মৃতি অসমীয়াৰ হৃদয়ত চিৰদিন অমৰ হৈ ৰ’ব ।"
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যোৱা এবছৰ পূৰ্ণ হ’ল।এক অভাৱনীয়,অকল্পনীয়,অসহনীয় ঘটনা।— Dr. Samujjal Bhattacharjya (@SamujjalBhatta) September 19, 2026
তেখেতৰ চিন্তা,তেখেতৰ সৃষ্টি,তেখেতৰ কণ্ঠ আৰু অসমক মনে প্ৰাণে ভাল পাই কৰা কৰ্মৰাজি অসমৰ জনসাধাৰণৰ মাজত সদায় জীপাল হৈ থাকিব।
জাতিৰ সংকটৰ মুহুৰ্ত্তত সদায় থিয় দিয়া শিল্পীগৰাকীক… pic.twitter.com/AcF8xWHBNC
সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠুগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ্য অৰ্পণ কৰি জুবিনৰ চিন্তা, জুবিনৰ সৃষ্টি, জুবিনৰ কণ্ঠ আৰু অসমক মনে প্ৰাণে ভাল পাই কৰা কৰ্মৰাজি অসমৰ জনসাধাৰণৰ মাজত সদায় জীপাল হৈ থাকিব বুলি উল্লেখ কৰে ।
অসমৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গক গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছোঁ ।— Assam Police (@assampolice) September 19, 2026
তেওঁৰ কণ্ঠ আৰু সুৰ আমাৰ হৃদয়, আৱেগ আৰু স্মৃতিত অনন্ত কাললৈ অনুৰণিত হৈ থাকিব।
Remembering Assam’s heartthrob, Zubeen Garg, with deepest respect.
His voice and music live on in our memories, our emotions and in our… pic.twitter.com/P9W1VfOre7
ইফালে অসম আৰক্ষীয়েও জুবিন গাৰ্গক গভীৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি তেওঁৰ কণ্ঠ আৰু সুৰ আমাৰ হৃদয়, আৱেগ আৰু স্মৃতিত অনন্ত কাললৈ অনুৰণিত হৈ থাকিব বুলি কয় ।