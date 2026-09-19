ETV Bharat / state

সৰ্বত্ৰ জুবিন, সীমাৰ পৰিধি ভেদি সকলোৰে স্মৰণ প্ৰাণৰ শিল্পীক

জুবিনময় হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্য়ম ৷ ৰাজনৈতিক-অৰাজনৈতিক নেতা, দল-সংগঠনৰ স্মৰণ ৷

ZUBEEN GARG
জুবিন গাৰ্গ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 19, 2026 at 11:05 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ মহাপ্ৰয়াণৰ এবছৰ ৷ প্ৰাণৰ শিল্পীৰ মৃত্যুৰ আজি এবছৰ সম্পূৰ্ণ হ’ল ৷ অসমৰ প্ৰতিটো চুকে-কোণে জুবিন গাৰ্গৰ স্মৰণ চলিছে ৷

জুবিনৰ শেষ শয়নৰ স্থান সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰতো পুৱাৰে পৰা অনুৰাগীৰ লানি-নিচিগা সোঁত বৈছে ৷ জুবিন যে অসমীৰ প্ৰাণ সেয়া বিগত এটা বছৰে প্ৰমাণ হৈছে ৷

জুবিনৰ দিনটোত কোটি-কোটি অনুৰাগীৰ লগতে সমাজ-ৰাজনীতিত আগশাৰীৰ একাধিক ব্যক্তিয়েও আজি জুবিনক স্মৰণ নকৰাকৈ থাকিব পৰা নাই ৷ বিচক্ষণ ৰাজনীতিক তথা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমযোগে জুবিনক স্মৰণ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ সমাধিস্থানলৈ যোৱাৰো অনুষ্ঠান ৰাখিছে ৷

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও প্ৰাণৰ শিল্পীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি তেওঁ অসংখ্য লোকৰ হৃদয়ৰ হৃদস্পন্দন হৈ জীয়াই থাকিব বুলি উল্লেখ কৰে ৷

নাগালেণ্ডৰ বিজেপি নেতা তথা ৰাজ্যখনৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী টেমজেন ইমনা আলঙে জুবিনক ভাল পাওঁ বুলি কৈ পোষ্ট কৰিছে ৷ সততে সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্ন পোষ্ট কৰি চৰ্চাত থকা নাগালেণ্ডৰ নেতাজনে জুবিনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা প্ৰদৰ্শন কৰি উত্তৰ-পূবৰ মানুহৰ মাজত থকা ভাতৃত্ববোধক উপস্থাপন কৰিছে ৷

কৃষি, জলসিঞ্চন, সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই প্ৰাণৰ শিল্পীক স্মৰণ কৰি তেওঁ আমাৰ সকলোৰে মাজত নিজৰ এটা অংশ এৰি থৈ গ’ল বুলি মন্তব্য কৰে ।

শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে অসমৰ লগতে দেশ-বিদেশৰ অগণন শ্ৰোতাৰ হৃদয় জয় কৰা জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টি আৰু সুৰে প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্মক স্পৰ্শ কৰিব আৰু অসমীয়া সংগীতৰ ইতিহাসত এক উজ্জ্বল অধ্যায় হৈ চিৰদিনলৈ সমুজ্জ্বল হৈ ৰ’ব বুলি কয় ৷

অসম প্ৰদেশ বিজেপিয়ে জুবিন গাৰ্গক প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ অমৰ সৃষ্টিৰাজিৰ জৰিয়তে যুগ যুগলৈ প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ তেওঁ আমাৰ হৃদয়ত প্ৰৱাহিত হৈ থাকিব বুলি পোষ্ট কৰে ।

একেদৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছেও জুবিনৰ স্মৰণত সামাজিক মাধ্যমত কয়, "যাৰ সুৰে অসমীয়াৰ হৃদয় জিনিছিল— অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পী, সংগীতৰ এক অনন্য স্ৰষ্টা জুবিন গাৰ্গক প্ৰথম স্মৃতি বাৰ্ষিকীত সশ্ৰদ্ধ সোঁৱৰণ । তেওঁৰ সৃষ্টিৰ প্ৰতিটো সুৰ, প্ৰতিটো গীত আৰু প্ৰতিটো স্মৃতি অসমীয়াৰ হৃদয়ত চিৰদিন অমৰ হৈ ৰ’ব ।"

সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠুগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ্য অৰ্পণ কৰি জুবিনৰ চিন্তা, জুবিনৰ সৃষ্টি, জুবিনৰ কণ্ঠ আৰু অসমক মনে প্ৰাণে ভাল পাই কৰা কৰ্মৰাজি অসমৰ জনসাধাৰণৰ মাজত সদায় জীপাল হৈ থাকিব বুলি উল্লেখ কৰে ।

ইফালে অসম আৰক্ষীয়েও জুবিন গাৰ্গক গভীৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি তেওঁৰ কণ্ঠ আৰু সুৰ আমাৰ হৃদয়, আৱেগ আৰু স্মৃতিত অনন্ত কাললৈ অনুৰণিত হৈ থাকিব বুলি কয় ।

লগতে পঢ়ক : জুবিন ক্ষেত্ৰত জনসমূদ্ৰ: তাঁতশালত অনুৰাগীৰ অভিনৱ শ্রদ্ধাঞ্জলি

জুবিনবিহীন এটা বছৰ : বন্ধুৰ স্মৃতি বিচাৰি আৱেগিক চেলিম মাৰ্চেণ্ট, চাও আহক কিছু আলোচিত্ৰ...

জুবিন ব্যক্তি হিচাপে বিশেষ কিয় ?

TAGGED:

জুবিন গাৰ্গ
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
সৰ্বানন্দ সোণোৱাল
ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.