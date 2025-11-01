বিদায় বীৰাংগনা কোৱাৰ্মী: কাজিৰঙাৰ গৌৰৱময় বন সংৰক্ষণৰ যোদ্ধা

বিদায় বীৰাংগনা কোৱাৰ্মী: কাজিৰঙাৰ গৌৰৱময় বন সংৰক্ষণৰ যোদ্ধা
মুঠ ১৬ জন চোৰাংচিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ ক্ষেত্ৰত তাই সহায় কৰিছিল । বিশেষকৈ এটা পুখুৰীৰ পৰা ৩০৩ বন্দুক আৰু কাৰ্টিজ উদ্ধাৰ কৰাটো এক প্ৰশংসনীয় কাম ।
Published : November 1, 2025 at 5:38 PM IST
তেজপুৰ: বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ অভিযানৰ সৈতে জড়িত, সাহসী আৰু সুদক্ষ কে-৯ টীমৰ সদস্য কোৱাৰ্মীয়ে ৯ বছৰীয়া দীৰ্ঘ কৰ্মজীৱনৰ শেষত দেওবাৰে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালিকা সোণালী ঘোষে জানিবলৈ দিয়া মতে, কোৰামী বহুতো ৰোমাঞ্চকৰ অভিযানৰ সাক্ষী, বন বিভাগৰ বাবে এক গৌৰৱৰ অধ্যায় ।
কোন এই কোৱাৰ্মী ?
২০১৭ চনত মধ্যপ্ৰদেশৰ টেকেনপুৰস্থিত বি এছ এফ একাডেমীৰ 'নেচনেল ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ ফৰ ডগছ'ত (National Training Centre for Dogs) প্ৰশিক্ষণ লৈ কাজিৰঙাৰ বিশ্বনাথ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত চোৰাং চিকাৰবিৰোধী অভিযানত নিয়োজিত হৈছিল কোৱাৰ্মী ।
জাৰ্মান প্ৰজাতিৰ এই মাইকী স্নিফাৰ কুকুৰজনীয়ে নিজৰ অতুলনীয় ঘ্ৰাণশক্তিৰে বন বিভাগক সহায় কৰিছিল গঁড়ৰ শিং, চাইলেন্সাৰসহ ৰাইফল আৰু নগদ ধন উদ্ধাৰ কৰাত । চাইন’লজিষ্ট আৰু Scent Library for Conservation-ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কাৰ্তিক থেভাৰে কয়, “মই এজন কুকুৰৰ প্ৰশিক্ষক । বৰ্তমান কাজিৰঙাৰ যি ডগ স্কোৱাড আছে তাত মই প্ৰশিক্ষণ দিওঁ । কোৱাৰ্মীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ বি এছ এফ একাডেমীত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু কাজিৰঙাৰ এজনী পুৰণি, নীৰৱ কিন্তু শক্তিশালী যোদ্ধা । তাই সম্পূৰ্ণ ৯ বছৰ কাম কৰিছে । তাইৰ সহায়ত ১৬জন চোৰাংচিকাৰী ধৰা পৰিছিল আৰু বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ।”
উল্লেখ্য যে মুঠ ১৬ জন চোৰাংচিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ ক্ষেত্ৰত তাই সহায় কৰিছিল । বিশেষকৈ এটা পুখুৰীৰ পৰা ৩০৩ বন্দুক আৰু কাৰ্টিজ উদ্ধাৰ কৰাটো এক প্ৰশংসনীয় কাম । কাজিৰঙাক সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ বাবে কোৱাৰ্মীক অশেষ ধন্যবাদ বুলিও থেভাৰে কয় ।
আনহাতে, কোৱাৰ্মীৰ হেণ্ডলাৰ লক্ষীনন্দন বৰুৱা আৰু সহকাৰী হেণ্ডলাৰ দণ্ডিৰাম কাথাৰৰ সৈতে তেওঁ অসংখ্য অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । বিশেষকৈ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ অভিযানত ১৫ লাখ টকা উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে কোৱাৰ্মী আৰু তেওঁৰ হেণ্ডলাৰ বিশেষ পুৰস্কাৰে সন্মানিত হৈছিল ।
লক্ষীনন্দন বৰাই কয়, "২০১৭ চনৰ পৰাই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত নিযুক্তি লাভ কৰাৰ পিছৰে পৰা একেধাৰে কৰ্তব্য পালন কৰি আহিছে । এতিয়া বেয়া লাগিছে । কিয়নো আজি তাইৰ কৰ্তব্যৰ শেষ দিন । মধ্যপ্ৰদেশৰ গোৱালিয়ৰত ৯ মাহৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ অহাৰ পৰা কাজিৰঙাতো একেই প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "তাইৰ খাদ্যৰ তালিকাত প্ৰতিদিনে পুৱা গাখীৰ, কণী আৰু ভাত দিয়া হয় আৰু দুপৰীয়া ডগ বিস্কুট, নিশাৰ আহাৰত মাংস দিয়া হয় ।"
উল্লেখ্য যে কোৱাৰ্মীৰ কৃতিত্বৰ তালিকাত আছে ২০১৭ চনৰ ২৭ ডিচেম্বৰত জামুগুৰিহাটত এটা ৩০৩ ৰাইফলসহ ৪ জন চিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ, ২০১৮ চনৰ ১২ ফেব্ৰুৱাৰীত বাঘমাৰীত ৪ জন চোৰাংচিকাৰী ধৰা পেলায় । ২০১৮ চনৰ ২ জুলাইত বিশ্বনাথঘাটত ৮ জন গঁড় চিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো এক বৃহৎ সফল অভিযান । ইয়াৰ উপৰি বিভিন্ন ধৰণৰ আৰক্ষীৰ অভিযানৰ লগতে ভি ভি আই পি সুৰক্ষা প্ৰদান, হেলিকপ্টাৰ গ্ৰাউণ্ডতো কৰ্তব্য পালন কৰিছিল ।
প্ৰতিটো অভিযানতেই কোৱাৰ্মীয়ে বন বিভাগৰ ইতিহাসত এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি কৰে । কোৱাৰ্মী মাত্ৰ এজনী স্নিফাৰ ডগ নহয়, বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ যাত্ৰাত বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ যোদ্ধাও ।