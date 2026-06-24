চেনেহজৰীয়ে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াইছে লখিমপুৰৰ ৰেচম উৎপাদকলৈ

চেনেহজৰীয়ে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াইছে লখিমপুৰৰ ৰেচম উৎপাদকলৈ
অসমৰ মুগা শিল্পক বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিয়াৰ লক্ষ্যৰে উদ্বোধন কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় আঁচনি চেনেহজৰী । লখিমপুৰ জিলাক সমৃদ্ধ কৰিব চেনেহজৰীয়ে...
Published : June 24, 2026 at 4:39 PM IST
লখিমপুৰ: অসমৰ সোণালী সূতা সোণালী খোজেৰে যাব বিশ্ব দৰবাৰলৈ । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনি ‘চেনেহজৰী"য়ে সমৃদ্ধ কৰিব অসমৰ মুগা শিল্পক । অসমৰ অন্যতম চিনাকি মুগা শিল্পক কেন্দ্ৰীয় আঁচনিৰে সমৃদ্ধ কৰি বিশ্বমুখী কৰাৰ আঁচনি লোৱা হৈছে ।
উল্লেখ্য, যোৱা দুই জুনত চেনেহজৰী নামেৰে এক বৃহৎ কেন্দ্ৰীয় প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰা হয় । কেন্দ্ৰীয় ড’নাৰ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই এই প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰে । চাৰি শ কোটি টকীয়া এই প্ৰকল্প তিনিবছৰৰ ভিতৰত সম্পন্ন কৰা হ’ব ।
এই প্ৰকল্পই অসমত ৰেচম শিল্পৰ সৈতে জৰিত ২.৫ লাখ লোকক উপকৃত কৰিব । ফাৰ্মৰ পৰা বিদেশলৈ সোণালী সূতাক সোণালী খোজেৰে আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে । এই প্ৰকল্প ৰূপায়ণত ড’নাৰ মন্ত্ৰণালয়, ৰাজ্য চৰকাৰ, বস্ত্ৰ মন্ত্ৰণালয়, সমবায় মন্ত্ৰণালয় আদি ১১ টা পক্ষ জড়িত হৈ থাকিব ।
এই প্ৰকল্পৰ অধীনত অন্যান্য কাৰ্য আঁচনিৰ লগতে লখিমপুৰ, মাজুলী, যোৰহাট, শুৱালকুছি, শিৱসাগৰ আদিত সূতা কটা গোট স্থাপন কৰা হ’ব ।
সামগ্ৰিকভাৱে ৰাজ্যৰ প্ৰেক্ষাপটত ৰেচম শিল্পৰ এনে সু-দিনে সমৃদ্ধ কৰিব লখিমপুৰকো । কিয়নো এড়ী, মুগা আৰু পাট উৎপাদনত লখিমপুৰ জিলাই এক সুকীয়া স্থান দখল কৰি আহিছে ।
কেৱল সূতা বা লেটা উৎপাদনতে নহয় সঁচ উৎপাদনতো ৰাজ্যৰ ভিতৰতে অগ্ৰণী স্থান লাভ কৰিছে লখিমপুৰ জিলাই । উল্লেখ্য লখিমপুৰ জিলাত আছে ১৯ খন ফাৰ্ম । ৰেচম চাৰ্কোল আছে ২৬ টা । জিলাখনত এড়ী উৎপাদন ক্ষেত্ৰত ৭,০৮১ টা পৰিয়াল, মুগা উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত ৯,৫৭৮ টা পৰিয়াল আৰু পাট সূতা উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ আছে ১,১৬৮ টা পৰিয়াল ।
অতিকৈ ভাল লগা কথা যে জিলাখনত ২০২৫ -২০২৬ বৰ্ষত এড়ী উৎপাদন হয় ২৮৮.৭২ মেট্ৰিক টন । তেনেদৰে মুগা উৎপাদন হয় ৩৪.১৬ মেট্ৰিক টন আৰু পাট উৎপাদন হয় ০.৯১৩ মেট্ৰিক টন ।
আনহাতে লখিমপুৰ নগৰৰ সমীপৰ জাপিসজীয়াত থকা সহকাৰী ৰেচম সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত থকা ফাৰ্মখনত যোৱা পাঁচটা বছৰত ৪০ হেজাৰ কিলোগ্ৰাম এড়ী সঁচ উৎপাদন কৰা হয় । লখিমপুৰৰ উপৰিও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলালৈ এই ফাৰ্মৰ পৰা এড়ী সঁচ বিতৰণ কৰা হয় ।
মন কৰিবলগীয়া যে, ১৯৫৫ চনতে ৭.৫ হেক্টৰ মাটিকালিৰ এই ফাৰ্মখন স্থাপন কৰা হৈছিল । ফাৰ্মখনত ৫.৫ হেক্টৰ এলেকাত কেচেৰু, চোম, সোৱালু, এৰা, নূনী আদি গছ আছে । ইয়াৰ পৰা ৰেচম শিল্পৰ সৈতে জড়িত লোকে বিনামূলীয়া কৈ পাত সংগ্ৰহ কৰে ।
জাপিসজীয়াৰ সহকাৰী ৰেচম সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । এড়ী, মুগা, পাট আদি উৎপাদন কৰা লোকসকলক দিহা পৰামৰ্শ দিয়াৰ লগতে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত লেটা ক্ৰয় কৰে এই কাৰ্যালয়ে ।
উৎপাদকক উচিত মূল্য প্ৰদান কৰি লেটা ক্ৰয় কৰাৰ উপৰি উৎপাদকে ইচ্ছা কৰিলে এই কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত থকা যন্ত্ৰৰে সূতা কাটি লৈ যাব পাৰে । এড়ী, মুগা আৰু পাট উৎপাদনকাৰীক সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সহায় কৰিবলৈ প্ৰতি নিয়ত সাজু হৈ থাকে কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীসকল ।
লক্ষণীয় যে ফাৰ্মখনৰ কৰ্মচাৰীয়ে উৎপাদনৰ সময়ত কোনো চৰকাৰী বন্ধত শুই-বহি কটাব নোৱাৰে । সপ্তাহৰ সাতটা দিনেই তেওঁলোক কৰ্মব্যস্ত হৈ থাকিব লাগে । আনকি নিশাৰ ভাগতো তেওঁলোকে কৰ্তব্য কৰিবলগীয়া হয় । বিভাগটোত সঁচা অৰ্থত কৰ্ম সংস্কৃতিৰ ধাৰা চলি আছে ।
সম্প্ৰতি চেনেহজৰী আঁচনিখন কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ লোৱাৰ সময়ত নিজৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰি লখিমপুৰৰ সহকাৰী ৰেচম সঞ্চালক দীপক নাথে কয়, ‘‘অসমৰ ৰেচম শিল্পৰ বাবে এয়া এক সুখবৰ । এই আঁচনিয়ে মুগা পালক, শিপিনী আদি সকলোকে উপকৃত কৰিব । লখিমপুৰত থকা প্ৰায় দহ হেজাৰ মুগা পালকক সংগঠিত ৰূপত আগুৱাই যোৱাত এই আঁচনিয়ে সহায় কৰিব । সকলো মুগা পালকক এই আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘লখিমপুৰৰ ঢকুৱাখনাত এখন চিল্ক পাৰ্ক আৰু ধেমাজিত স্পান মিল স্থাপন কৰা হ’ব বুলিও শুনিবলৈ পাইছোঁ । সেয়াও আন এক সুখবৰ ।’’ চেনেহজৰী আঁচনিয়ে অসমৰ মুগা শিল্পক বিশ্ব দৰবাৰলৈ আগুৱাই লৈ যাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰি তেওঁ এই আঁচনিৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক শলাগ জনাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।
পিছে চেনেহজৰী আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হ’লেও জিলাখনৰ ৰেচম বিভাগৰ কিছু সমস্যা নথকা নহয় । বিশেষকৈ বিভাগটোত কৰ্মচাৰীৰ অভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে । অধীক্ষক, আঁচনি বিষয়া, সম্প্ৰসাৰণ বিষয়াকে ধৰি ২৭ টা পদ খালী হৈ আছে । সীমিত কৰ্মচাৰী লৈ বৰ্তমান পৰিচালনা কৰি থকা বিভাগটোত নতুন চেনেহজৰী আঁচনি কাৰ্যকৰী হ’লে কামৰ বোজা স্বাভাৱিকতে বৃদ্ধি পাব । তেনেস্থলত কৰ্মচাৰীৰ অভাৱ হৈ থাকিলে সমস্যা উদ্ভৱ হ’ব পাৰে । চৰকাৰে আঁচনিখন প্ৰৱৰ্তনৰ সমান্তৰালভাৱে বিভাগটোত খালী হৈ থকা পদসমূহ পূৰণ কৰিলে বিভাগটোৰ কাৰ্য দক্ষতা অধিক বৃদ্ধি হ’ব ।
চেনেহজৰী আঁচনিৰ খবৰে এতিয়া উৎফুল্লিত কৰি তুলিছে জিলাখনৰ এড়ী, মুগা, পাট শিল্পৰে জড়িত লোকসকলক । সমানে উৎসাহিত কৰিছে ৰেচম বিভাগকো । ৰজাঘৰ, প্ৰজাঘৰ সকলোৰে উমৈহতীয়া প্ৰচেষ্টাত এতিয়া এনেদৰে অসমৰ সোণালী সূতাই সোণালী খোজেৰে বিশ্ব দৰবাৰত খোজ দিবলৈ সাজু হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: অসমৰ মুগা সূতাত ‘চেনেহজৰী’ৰ গাঁঠি...বিশ্বৰ বুকুত নতুন মাত্ৰা লাভ কৰিব সোণালী সূতাই