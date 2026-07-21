ETV Bharat / state

ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে স্থগিত ৰাখিলে আন্দোলন

আন্দোলন স্থগিত ৰাখিলে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে । ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে প্ৰতিবাদ স্থগিত...

SMSS called off the protest due to the Assam's flood situation
ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে স্থগিত ৰাখিলে আন্দোলন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 21, 2026 at 6:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: গুৱাহাটীৰ চচলৰ ধৰ্ণাস্থলীত ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ৰূপায়ণ কৰা অনিৰ্দিষ্টকালীন ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । সম্প্ৰতি ৰাজ্যত ভয়ংকৰৰূপে সৃষ্টি হোৱা বান পৰিস্থিতিৰ বাবে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰাখে ।

দিল্লীৰ জন্তৰ-মন্তৰৰ প্ৰতিবাদক আৰু সোণম ৱাংচুকৰ আন্দোলনৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই ১০ দিনীয়াকৈ অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰ ৰূপায়ণ সিদ্ধান্ত লৈছিল সংগঠনটোৱে । ২০ জুলাইৰ পৰা অহা ২৯ জুলাইলৈ একেৰাহে ১০ দিনীয়াকৈ চচলৰ প্ৰতিবাদত বহাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে কিন্তু সম্প্ৰতি ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰাখে ।

ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে স্থগিত ৰাখিলে আন্দোলন (ETV Bharat Assam)

ইপিনে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ সমান্তৰালকৈ অসমৰ শিক্ষা মন্ত্ৰীৰো পদত্যাগ দাবী তুলিছিল আৰু অসমৰ শিক্ষাখণ্ডৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবী তুলি প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল ।

আনফালে চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতলৈ ঠেলি দিয়া, বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী সকলক নিম্নমানৰ ইউনিফৰ্ম যোগান ধৰাৰ লগতে কেইবাটাও বিষয় উত্থাপন কৰি প্ৰতিবাদত বহিছিল সংগঠনটোৱে । মঙলবাৰে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে চচলস্থিত ধৰ্ণাস্থলীত এক সংবাদমেলযোগে সংগঠনটোৰ তৰফৰ এই কথা ঘোষণা কৰে ।

আনহাতে সাময়িকভাৱে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰাখি প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা মূখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে । উল্লেখ্য যে, পৰৱৰ্তী সময়ত ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে এই আন্দোলন পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপত ৰূপায়ণ কৰিব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত ভয়ংকৰ আন্দোলনৰ কৰাৰ হুংকাৰ সংগঠনটোৰ ।

এই সন্দৰ্ভত সংগঠনটোৰ এজন নেতাই কয়,"আমি নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিলোঁ । কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ব্য়াপকভাৱে বানৰ প্ৰকোপ চলিছে । তিনিচুকীয়া, ধেমাজি, লখিমপুৰ, শিৱসাগৰকে আদি কৰি বিভিন্ন প্ৰান্ত বানত বুৰ গৈছে । গতিকে এনে এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিত আমি আন্দোলন স্থগিত ৰাখিব বিচাৰিছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক: এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে যোৰহাটত হাহাকাৰ বন্যাৰ্তৰ, থাকিবলৈও নাই উপযুক্ত ঠাই

অপাৰেশ্বন জল ৰাহাত: উজনি অসমত বানাক্ৰান্তৰ কাষত ভাৰতীয় সেনা

TAGGED:

ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি
ধৰ্মঘট
সোণম ৱাংচুক
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM FLOOD SITUATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.