ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে স্থগিত ৰাখিলে আন্দোলন

ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে স্থগিত ৰাখিলে আন্দোলন
আন্দোলন স্থগিত ৰাখিলে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে । ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে প্ৰতিবাদ স্থগিত...
Published : July 21, 2026 at 6:36 PM IST
গুৱাহাটী: গুৱাহাটীৰ চচলৰ ধৰ্ণাস্থলীত ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ৰূপায়ণ কৰা অনিৰ্দিষ্টকালীন ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । সম্প্ৰতি ৰাজ্যত ভয়ংকৰৰূপে সৃষ্টি হোৱা বান পৰিস্থিতিৰ বাবে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰাখে ।
দিল্লীৰ জন্তৰ-মন্তৰৰ প্ৰতিবাদক আৰু সোণম ৱাংচুকৰ আন্দোলনৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই ১০ দিনীয়াকৈ অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰ ৰূপায়ণ সিদ্ধান্ত লৈছিল সংগঠনটোৱে । ২০ জুলাইৰ পৰা অহা ২৯ জুলাইলৈ একেৰাহে ১০ দিনীয়াকৈ চচলৰ প্ৰতিবাদত বহাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে কিন্তু সম্প্ৰতি ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰাখে ।
ইপিনে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ সমান্তৰালকৈ অসমৰ শিক্ষা মন্ত্ৰীৰো পদত্যাগ দাবী তুলিছিল আৰু অসমৰ শিক্ষাখণ্ডৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবী তুলি প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল ।
আনফালে চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতলৈ ঠেলি দিয়া, বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী সকলক নিম্নমানৰ ইউনিফৰ্ম যোগান ধৰাৰ লগতে কেইবাটাও বিষয় উত্থাপন কৰি প্ৰতিবাদত বহিছিল সংগঠনটোৱে । মঙলবাৰে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে চচলস্থিত ধৰ্ণাস্থলীত এক সংবাদমেলযোগে সংগঠনটোৰ তৰফৰ এই কথা ঘোষণা কৰে ।
আনহাতে সাময়িকভাৱে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰাখি প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা মূখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে । উল্লেখ্য যে, পৰৱৰ্তী সময়ত ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে এই আন্দোলন পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপত ৰূপায়ণ কৰিব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত ভয়ংকৰ আন্দোলনৰ কৰাৰ হুংকাৰ সংগঠনটোৰ ।
এই সন্দৰ্ভত সংগঠনটোৰ এজন নেতাই কয়,"আমি নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিলোঁ । কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ব্য়াপকভাৱে বানৰ প্ৰকোপ চলিছে । তিনিচুকীয়া, ধেমাজি, লখিমপুৰ, শিৱসাগৰকে আদি কৰি বিভিন্ন প্ৰান্ত বানত বুৰ গৈছে । গতিকে এনে এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিত আমি আন্দোলন স্থগিত ৰাখিব বিচাৰিছোঁ ।"