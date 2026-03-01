ছমাহে নাই বৰষুণ; শুকাইছে গছ, মূৰে-কপালে হাত দিছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে

ছমাহে নাই বৰষুণ; শুকাইছে গছ, মূৰে-কপালে হাত দিছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে
টেঙানিৰ ৪২ খন গাঁৱৰ ২০০০ চাহ খেতিয়কৰ হাহাকাৰ অৱস্থা ।
সৰুপথাৰ: বৰষুণ নাই । চাহ গছ শুকাই গৈছে । ফলত মূৰে-কপালে হাত দিছে টেঙানিৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে । সৰুপথাৰৰ টেঙানিত বৰষুণৰ অভাৱত চিন্তিত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক । সেয়েহে বৰষুণৰ কামনাৰে চাহ বাগিছাতে কৃষক ৰাইজে পূজা-অৰ্চনা কৰলে নেদেখাজনক ।
গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ সমজিলাৰ অন্তৰ্গত টেঙানিত চাহ খেতিয়কৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে । খৰাং বতৰৰ বাবে সাধাৰণ কৃষকৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে । বিঘাই বিঘাই শুকাবলৈ ধৰিছে চাহপাতৰ গছ । দীৰ্ঘদিনে বৰষুণ নোহোৱাৰ ফলত খৰাং বতৰত টেঙানি অঞ্চলৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ কৃষকসকল চিন্তিত হৈছে ।
বৰষুণৰ অভাৱত টেঙানিত হাজাৰ হাজাৰ চাহ গছৰ লগতে সাঁচি গছ, তামোল পুলি শুকাইছে । টেঙানিত কোনোধৰণৰ পানী যোগান আঁচনিৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ কথা উত্থাপন কৰে কৃষকসকলে । বিগত ৬ মাহ ধৰি বৰষুণ নোহোৱাত চিন্তিত হৈছে সাধাৰণ চাহ খেতিয়কসকল ।
উল্লেখ্য় যে টেঙানিৰ ৰাইজৰ বাবে একমাত্ৰ উপাৰ্জনৰ পথ চাহ খেতি । ইটিভি ভাৰতৰ পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি টেঙানি অঞ্চলটোৰ পৰা বছৰি প্ৰায় ১৫ লাখ কেজি কেঁচা চাহপাত উৎপাদিত হয় । প্ৰতিদিনে প্ৰায় ৭৫ হাজাৰ কেজি কেঁচা চাহপাত অঞ্চলটোৰ পৰা বিক্ৰী হয় । স্থানীয় খেতিয়কসকলে জনোৱা অনুসৰি টেঙানি অঞ্চলটোৰ ৪২ খন গাঁৱত প্ৰায় ২০০০ চাহ খেতিয়ক আছে । বৰ্তমান বৰষুণৰ অভাৱত বিঘাই বিঘাই চাহ গছ শুকাবলৈ ধৰিছে ।
টেঙানিৰ মুখ্য খেতি চাহ :
দিলীপ ফুকন নামৰ চাহ খেতিয়ক এজনে কয়, "মই গেৰুকানী গাঁৱৰ নিবাসী । টেঙানিৰ মুখ্য সম্পদ হৈছে চাহ খেতি । চাহ খেতিৰ যোগেদিয়েই বছৰি জীৱিকা অৰ্জন কৰি ল’ৰা-ছোৱালী পঢ়া-শুনা, খোৱা-বোৱা সমস্ত পৰিয়াল ইয়াতেই ভৰণ-পোষণ দি চলি আছিলো । এইবাৰ যিটো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চাহ খেতিবিলাক যেনেধৰণে শুকাই গৈছে আৰু এনেধৰণৰ হ’লে আমাৰ মানুহৰ একেবাৰে অৱস্থা পানীত হাঁহ নচৰা হ’ব ।"
প্ৰায় ছমাহ দিন বৰষুণ নাই :
তেওঁ পুনৰ কয়, "বৰ্তমান আমি ক’ৰবাত গৈ দিন হাজিৰা কৰিবলৈ উপায় নাইকীয়াৰ নিচিনা অৱস্থা হৈছে । চৰকাৰে যাতে ইয়াত কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যেন । ছমাহ বৰষুণ নাই । জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাটো চৰকাৰে কৰি দিলে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম । আমি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক হৈ আপোনালোকৰ ওচৰত বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছো ।"
আন এজন খেতিয়কে কয়, "মই গেৰুকানী গাঁৱৰ চাহ খেতিয়ক । আমি এতিয়া এটা চিন্তাই কৰিছো চৰকাৰৰ পৰা কিবা এটা সাহায্য পাওঁ নেকি । এনেকৈ পানী যোগান নহ’লে আমাৰ এতিয়া যি দেখিছো, জীয়াই জীয়াই মৰিব লাগিব । আমাৰ উপায় নোহোৱা হৈছে । আন বছৰ এনেকুৱা দিনত পাত থাকে, এতিয়া পাত নাই । মোৰ ১০ বিঘা মান চাহ খেতি হ’ব । অৱস্থা সকলোবোৰৰ বেয়া । পানী নাই, এতিয়া আমি তাকেই ভাবিছো কেনেকৈ কি কৰা যায় । ৰাইজ গোট খাই উপায় এটা উলিয়াই সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব ।"
তামোল - সাঁচি গছ শুকাইছে :
এজন কৃষকে কয়, "ইয়াত বৰষুণ নোহোৱাৰ ছয় মাহ হ’ল । আহিনৰ ৪ তাৰিখে বৰষুণ এজাক দিছিল, তাৰ পিছত আৰু বৰ্তমানলৈকে বৰষুণ দিয়া নাই । যাৰ ফলত ইয়াত চাহ গছ পানীৰ অভাৱত শুকাই যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । মোৰ প্ৰায় ১০ বিঘামান আছে । ৰাইজৰ প্ৰত্যেকৰে চাহ গছ মৰি শেষ হৈছে । ইয়াত পানী যোগান আঁচনি তেনেকৈ নাই আৰু বিগত বছৰবোৰত এই অৱস্থা হোৱা নাই । এই বছৰহে প্ৰথম আমি দেখা পাইছো । টেঙানিৰ প্ৰধান খেতি হৈছে চাহ । চাহগছৰ লগতে তামোল গছ শুকাইছে আৰু আমাৰ ইয়াত প্ৰধান আন এটা খেতি হৈছে সাঁচি গছ । এতিয়া মাজে মাজে সাঁচি গছো শুকাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।"