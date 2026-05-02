ৰন্ধন গেছৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে বিপাঙত পেলাইছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীক

ৰন্ধন গেছৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে বিপাঙত পেলাইছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীক
নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পূৰ্বে হঠাৎ বৃদ্ধি হ'ল বাণিজ্যিক ৰন্ধন গেছৰ মূল্য ।
Published : May 2, 2026 at 5:42 PM IST
ৰঙিয়া: ৰাইজে নিৰ্বাচনী মঞ্চত নেতাসকলৰ বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতিৰে পূৰ্ণ ভাষণ শুনিলে আৰু ভোট দিলে । পিছে নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পূৰ্বে হঠাৎ বৃদ্ধি হ'ল বাণিজ্যিক ৰন্ধন গেছৰ মূল্য । যাৰ পোনপটীয়াকৈ প্ৰভাৱ ৰেস্তোৰাঁ আৰু হোটেলৰ ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত পৰিছে । ইৰাণৰ সৈতে যুদ্ধ চলি থকাৰ বাবে বিভিন্ন কাৰণত জনসাধাৰণে চিলিণ্ডাৰৰ নাটনি হোৱাৰ আশংকা কৰিছিল যদিও চৰকাৰে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল ।
কিন্তু তাৰ মাজতে ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ যোগানৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিছু নিয়ম বান্ধি দিলে । লগতে ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ সামান্য মূল্যবৃদ্ধিও কৰা হ'ল । আৰু কালি হঠাতে বাণিজ্যিক ৰন্ধন গেছৰ মূল্য ৯৯৩ টকা বৃদ্ধি হ'ল । ফলত বিপদত পৰিছে খাদ্য ব্যৱসায়ীসকল । এই বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ ই টিভিৰ স্থানীয় সাংবাদিক উপস্থিত হৈছিল ৰঙিয়াৰ মুৰাৰাস্থিত বীণাপাণি ৰন্ধন গেছ এজেঞ্চীত ।
এজেঞ্চীটোৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী দিনেশ কলিতাই এই বিষয়ে কয়, "বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম এই মাহত হৈছে ৩৩১৫.৫০ টকা । গেছ আগতকৈ কম আহি আছে এতিয়া । যোৱা মাহত আহিছে যদিও বৰ্তমান যিমান প্ৰয়োজন সিমান চিলিণ্ডাৰ অহা নাই । নাটনিৰ কাৰণটো নাজানোঁ । বহুতে কৈ আছে যুদ্ধৰ বাবে নাটনি হৈছে, কোনোবাই কৈছে উৎপাদন নাই । ৰঙিয়াত মুঠতে সাতটা গেছ এজেঞ্চী আছে । আমাৰ ইয়াত মুঠতে এশটা সংযোগ আছে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ । পূৰ্বৰ বুকিং অনুসৰি আমি গ্ৰাহকক চিলিণ্ডাৰৰ যোগান ধৰি আছোঁ ।"
ইফালে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ নাটনি আৰু মূল্যবৃদ্ধিয়ে পোনপটীয়াকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে সৰু সৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ ওপৰত । সৰু সৰু দোকানীসকলে এতিয়া তেওঁলোকৰ খাদ্যৰ মূল্যবৃদ্ধি কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে । ইফালে আকৌ গ্ৰাহকে সদায় দি থকা খাদ্যৰ দাম হঠাতে বেছিকৈ দিবলৈ আপত্তি দৰ্শাইছে । গতিকে এতিয়া মাজতে বিপদত পৰিছে মধ্যবিত্ত ব্যৱসায়ীসকল ।
এই বিষয়ে ৰঙিয়াৰ এগৰাকী স্থানীয় ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী প্ৰসন্ন কুমাৰ দাসে নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰি কয়,"আমি বস্তুৰ দাম অলপ বঢ়াবলগীয়া হৈছে । সেই কথাটো আকৌ গ্ৰাহকে বেয়া পায় । আগতে আমাৰ চিলিণ্ডাৰটো প্ৰায় দুই হাজাৰ টকাত দোকানত থৈ গৈছিল । এতিয়া ৯৯৩ টকা বাঢ়িল । ইফালে আকৌ নাটনি হৈছে বহুত । আগতে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ বিচাৰিলেই পাইছিলোঁ , কিন্তু এতিয়া নোপোৱা হৈছোঁ । আমাৰ দৰে সৰু ব্যৱসায়ীৰ এতিয়া সমস্যা হৈছে বহুত ।"
চৰকাৰে যদিও দাবী কৰি আহিছে যে দেশত বৰ্তমান পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ চিলিণ্ডাৰ মজুত আছে, তথাপিও কাৰ্যক্ষেত্ৰত কিন্তু ৰন্ধন গেছৰ যথেষ্ট নাটনি পৰিলক্ষিত হৈছে । এই বিষয়ত কামৰূপ জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিফুৰ ৰহমানে কয়, "নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পূৰ্বে এনেদৰে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ ৰাইজক জুৰুলা কৰিব । ইতিমধ্যে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ ৰাইজৰ জীৱন দুৰ্বিসহ কৰি তুলিছেই । এই বিষয়ে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাহুল গান্ধীয়ে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছিল ।"