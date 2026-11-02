গুৱাহাটীত প্ৰৱঞ্চনাৰে ধন সৰবৰাহৰ চেষ্টা; আৰক্ষীৰ জালত মহিলাসহ ৬ জন
প্ৰৱঞ্চনাৰে ধন সৰবৰাহৰ বাবে ব্যৱহৃত বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে সংঘটিত সংঘবদ্ধ বিত্তীয় প্ৰৱঞ্চনাৰ গোচৰত ছয় জনক গ্ৰেপ্তাৰ ৷ পাকিস্তানী চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ সৈতে সন্দেহজনক সম্পৰ্ক ৷
Published : November 2, 2026 at 8:19 PM IST
গুৱাহাটী : অসমত পাকিস্তানী চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা এক বৃহৎ বিত্তীয় প্ৰৱঞ্চনা চক্ৰৰ বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । 'মিউল বেংক একাউণ্ট' (Mule Bank Account) ব্যৱহাৰ কৰি দেশজুৰি কোটি কোটি টকাৰ বিত্তীয় প্ৰৱঞ্চনা সংঘটিত কৰা এই চক্ৰটোৰ মুঠ ৬ জন সদস্যক ইতিমধ্যে স্পেছিয়েল টাস্ক ফ'ৰ্চ (STF), অসমে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।
তেজপুৰস্থিত গজৰাজ মিলিটাৰী ইণ্টেলিজেন্স (MI) আৰু কেন্দ্ৰীয় সংস্থাসমূহৰ গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত শোণিতপুৰ আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰা এক গোচৰৰ পাছতেই এছটিএফে এই বৃহৎ সফলতা লাভ কৰে । আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি, এই চক্ৰটোৰ সৈতে পাকিস্তানী চোৰাংচোৱা কাৰ্যকলাপত জড়িত ব্যক্তি (PIO)ৰ সন্দেহজনক সম্পৰ্ক থকাৰ গুৰুতৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে।
News Alert! Organised financial fraud network busted in Assam; bank account links to suspected Pakistani intelligence operatives: Police. https://t.co/7iAoks69H0— Press Trust of India (@PTI_News) November 2, 2026
মাত্ৰ ৪৭ দিনত কেইবালাখ টকাৰ সন্দেহজনক লেনদেন
এছটিএফৰ প্ৰাথমিক তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে গুৱাহাটীৰ চানমাৰি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত গণেশ নগৰৰ বাসিন্দা মৰ্জিনা বেগম নামৰ এগৰাকী অভিযুক্তৰ এছবিআই একাউণ্টত ২০২৬ চনৰ ২২ জুনৰ পৰা ৫ আগষ্টলৈ- মাত্ৰ ৪৭ দিনৰ ভিতৰত কেইবালাখ টকা জমা হৈছিল । অতি আচৰিত কথা যে একাউণ্টটোত ধন জমা হোৱাৰ লগে লগেই সেই ধন উলিয়াই নিয়া হৈছিল, যিয়ে এক ডাঙৰ বিত্তীয় জালিয়াতিৰ ইংগিত দিছিল ।
অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ ৬ প্ৰৱঞ্চক
এই সন্দেহজনক লেনদেনৰ আঁতধৰি তদন্ত কৰোতে বামুণীমৈদামৰ মফিজুল হক (২২) আৰু হিমাংশু দাস (১৯) নামৰ দুই যুৱকৰ নাম পোহৰলৈ আহে । ইয়াৰ পাছতেই এছটিএফে ধাৰাবাহিক অভিযান চলাই ৬ জন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । ধৃত লোককেইজন হ’ল -
- ২৮ অক্টোবৰ : মৰ্জিনা বেগম, মফিজুল হক আৰু হিমাংশু দাস ।
- ২৯ অক্টোবৰ : চানমাৰি গণেশ নগৰৰ পৰা ৰকিব হুছেইন (৩৪) ।
- ৩০ অক্টোবৰ : ইফতাৰ হুছেইন (২৫) আৰু আৰমান আজুজ হক (২০)।
জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ আপত্তিজনক সামগ্ৰী
ধৃত প্ৰৱঞ্চক কেইটাৰ জিম্মাৰ পৰা এছটিএফে ম'বাইল ফোন, লেপটপ, বিভিন্ন ইলেক্ট্ৰনিক সঁজুলি, বেংকৰ পাছবুক, এটিএম কাৰ্ড আৰু অপৰাধৰ সৈতে জড়িত কেইবাখনো সন্দেহজনক নথি-পত্ৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
Acting on intelligence inputs regarding cyber fraud through mule bank accounts and suspected links with Pakistan Intelligence Operatives (PIOs)STF, Assam arrested six persons from Guwahati in a series of operations.1/3 @himantabiswa @CMOfficeAssam @HardiSpeaks @DGPAssamPolice https://t.co/FQYxZhRvLk— STF Assam (@STFAssam) November 2, 2026
দেশজুৰি বিয়পি আছে নেটৱৰ্ক
তদন্তকাৰী সংস্থাৰ মতে, এই চক্ৰটোৱে বিগত প্ৰায় দুবছৰ ধৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত একাধিক 'মিউল বেংক একাউণ্ট' ব্যৱহাৰ কৰি কেইবাকোটি টকাৰ প্ৰৱঞ্চনা সংঘটিত কৰি আহিছে । এই সমগ্ৰ নেটৱৰ্কটোৰ মূল ষড়যন্ত্ৰকাৰীজনে অসমৰ বাহিৰৰ পৰা বহি সকলো কাৰ্যকলাপ পৰিচালনা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত এছটিএফ, অসমে বৰ্তমান সমগ্ৰ প্ৰৱঞ্চনা নেটৱৰ্কটো উৎখাত কৰিবলৈ আৰু বাকী সদস্যসকলক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । ইয়াৰ উপৰিও, পাকিস্তানভিত্তিক চোৰাংচোৱা সংস্থা আৰু অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী উপাদানৰ সৈতে এই চক্ৰটোৰ সম্পৰ্কৰ প্ৰকৃত পৰিসৰ কিমান গভীৰ, সেই সন্দৰ্ভতো এক বিস্তৃত তদন্ত চলাই থকা হৈছে ।