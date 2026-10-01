ETV Bharat / state

ভ্ৰাম্যমাণ চাহ বিপণিৰে শিৱসাগৰত যুৱ উদ্ভাৱকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ

এই ভ্ৰাম্যমাণ চাহ বিপণিখন নতুনকৈ চাইকেলত নিৰ্মাণ কৰি ল’বলগীয়া হ’লে এজন মানুহক প্ৰায় ৩০ হাজাৰ টকাৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।

MOBILE TEA STALL ON A BICYCLE
ভ্ৰাম্যমান চাহ বিপণিৰ সৈতে যুৱ উদ্ভাৱক অভিজিৎ দুৱৰা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 1, 2026 at 7:27 PM IST

|

Updated : October 1, 2026 at 7:52 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ: অসমৰ যুৱ উদ্ভাৱকসকলৰ মাজৰ এটি অতি পৰিচিত নাম অভিজিৎ দুৱৰা ৷ শিৱসাগৰৰ মেটেকাঘাট নিবাসী অভিজিৎ দুৱৰাই ইতিপূৰ্বেও বিভিন্ন সামগ্ৰী উদ্ভাৱনৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে বিশেষকৈ পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ পৰা অভিজিতে প্রায় ৪৫ টাতকৈ অধিক যন্ত্ৰ এতিয়ালৈকে উদ্ভাৱন কৰিছে ৷

শেহতীয়াকৈ তেওঁ নিচেই কম মূলধনেৰে নিয়োগৰ সম্ভাৱনা সৃষ্টি কৰি এক বিশেষ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে ৷ এখন চাইকেলক নিজা উদ্ভাৱনী চিন্তাৰে ভ্ৰাম্যমাণ চাহ আৰু জলপানৰ বিপণিলৈ অভিজিতে সলনি কৰিছে ৷ এই ‘‘চাইকেল দোকান’’ খন শিৱসাগৰবাসীৰ বাবে এক নতুন আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ।

চাইকেলখনৰ জৰিয়তে নিয়োজনৰ সুবিধা মুকলি (ETV Bharat Assam)

দেখাত তেনেই সাধাৰণ যেন লগা এই চাইকেলত খাদ্য সামগ্ৰী সংৰক্ষণৰ বাবে এটা বিশেষ বাকচৰ লগতে গ্ৰাহকৰ মনোৰঞ্জনৰ বাবে এখন এলচিডি(LCD) স্ক্ৰীন সংযোগ কৰা হৈছে । এই স্ক্ৰীনখনত গ্ৰাহকসকলে গান, চিনেমা বা ক্ৰিকেট মেচ উপভোগ কৰিব পাৰিব ৷ যাৰ বাবে চাইকেলখনত এখন চ’লাৰ(solar) প্লেটো সংযোগ কৰা হৈছে ।

বজাৰ, কাৰ্যালয় চৌহদ, বিহুতলী আদি জনসমাগমপূৰ্ণ স্থানলৈ সহজে লৈ যাব পৰা এই ভ্ৰাম্যমাণ চাহ বিপণিখন নতুনকৈ চাইকেলত নিৰ্মাণ কৰি ল’বলগীয়া হ’লে এজন মানুহক প্ৰায় ৩০ হাজাৰ টকাৰ প্ৰয়োজন হ’ব । এই বিশেষ ব্যৱস্থাৰে আগ্ৰহী আৰু পৰিশ্ৰমী মানুহে মাহে অতি কমেও ২০-৪০ হাজাৰ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে বুলি অভিজিতে দাবী কৰে ।

উল্লেখ্য যে, অভিজিৎ দুৱৰা, মীৰা দুৱৰা আৰু স্বৰ্গীয় ভবেন দুৱৰাৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ । শিৱসাগৰৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ পৰা স্কুলীয়া শিক্ষা আৰু বীৰ লাচিত মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰা অভিজিতে আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ কাৰিকৰী শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা নাই ।

২০২০ চনত কৰ’ণা মহামাৰীৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বতে হোৱা লকডাউনৰ সময়তো সাধাৰণ ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে অভিজিতে তিনিটাকৈ যন্ত্ৰ উদ্ভাৱন কৰিছিল ৷ সেই যন্ত্ৰসমূহৰ ভিতৰত মানুহৰ সৰ্বশৰীৰ চেনিটাইজ কৰিব পৰা এটা যন্ত্ৰ, শৰীৰৰ তাপমাত্ৰা জুখিব পৰা যন্ত্ৰৰ লগতে সর্বশৰীৰত উত্তাপ সৃষ্টি কৰিব পৰা এটা যন্ত্ৰ আছিল অন্যতম ৷

তাৰপিছতে যুৱকজনে সময়োপযোগীকৈ এখন বীজাণুনাশক চাইকেল উদ্ভাৱন কৰে ৷ কৰ’ণাকালতে নিৰ্মাণ কৰা এই চাইকেলখনত এটা বীজাণুনাশক স্প্ৰে যন্ত্ৰ সংযোজিত কৰা আছিল ৷ সেই চাইকেলখন চলাই গৈ থাকিলে স্থানসমূহত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱেই বীজাণুনাশক স্প্ৰে কৰা হৈ থাকিব ৷ সময়োপযোগীকৈ নিৰ্মাণ কৰা সেই চাইকেলখনে পৰিৱেশ বীজাণুমুক্ত কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰিছিল ৷

অভিজিতে নিৰ্মাণ কৰা সেই বিশেষ চাইকেলখনত ১২ ভল্টৰ বেটাৰী আছিল, য’ত পাম্প আৰু গৰমত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ এখন ফেনৰো সুবিধা আছিল ৷ লগতে নিশা চেনিটাইজেশ্বন কৰিব পৰাকৈ লাইট সংযুক্ত হৈ আছিল ৷ মনোৰঞ্জন প্ৰদান কৰিব পৰাকৈ গীত শুনিব পৰা ব্যৱস্থাও চাইকেলখনত সংযোজিত আছিল ৷

পৰৱৰ্তী সময়ত প্রতিভাৱান যুৱকজনে এটা বিশেষ যন্ত্ৰ আৱিস্কাৰ কৰে ৷ তেওঁ আৱিস্কাৰ কৰা যন্ত্ৰটো তাম চাউ(Taam Chao) নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে ৷ তাম চাউ শব্দটো মূলতঃ এটা টাই ভাষাৰ শব্দ, যাৰ অৰ্থ হৈছে মনৰ ইচ্ছা । যন্ত্ৰটোৰ লগত সংলগ্ন এখন ব’ৰ্ডত উষ্ণতাৰ তাৰতম্য ঘটাব পৰা ব্যৱস্থা সংযোজিত আছিল ৷ উদাহৰণস্বৰূপে - কোনো এটা কোঠাত ফেন চলোৱাৰ ফলত কোঠাতো ঠাণ্ডা হ’লে ফেনখন নিজে বন্ধ হৈ যোৱাৰ বিপৰীতে কোঠাটো গৰম হ’লে ফেনখন নিজে চলিব ৷ দ্বিতীয়তে যন্ত্ৰটোত এটা ৰেগুলেটৰ আছে, যাৰ জৰিয়তে ফেনৰ গতি হ্ৰাস বা বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব । তদুপৰি ইয়াত এটা পাৱাৰ পইণ্ট আছিল, যাৰ জৰিয়তে বৈদ্যুতিক বাল্ব,টিভি আদি সংযোগ কৰিব পৰা যায় ৷

সময়ে সময়ে এনেধৰণৰ যন্ত্ৰৰ উদ্ভাৱনৰে যুৱকগৰাকীয়ে কর্মদক্ষতাৰ পৰিচয় দিয়াৰ লগতে সুপ্ত প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: দিখৌ নদীৰ উৎপত্তিস্থলত ভূমিস্খলন ! আতংকিত হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে সজাগ হৈ থাকক

Last Updated : October 1, 2026 at 7:52 PM IST

TAGGED:

ভ্ৰাম্যমান চাহ বিপণি
শিৱসাগৰৰ অভিজিৎ দুৱৰা
চাইকেল দোকান
ইটিভি ভাৰত অসম
MOBILE TEA STALL ON A BICYCLE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.