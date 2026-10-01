ভ্ৰাম্যমাণ চাহ বিপণিৰে শিৱসাগৰত যুৱ উদ্ভাৱকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ
এই ভ্ৰাম্যমাণ চাহ বিপণিখন নতুনকৈ চাইকেলত নিৰ্মাণ কৰি ল’বলগীয়া হ’লে এজন মানুহক প্ৰায় ৩০ হাজাৰ টকাৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।
Published : October 1, 2026 at 7:27 PM IST|
Updated : October 1, 2026 at 7:52 PM IST
শিৱসাগৰ: অসমৰ যুৱ উদ্ভাৱকসকলৰ মাজৰ এটি অতি পৰিচিত নাম অভিজিৎ দুৱৰা ৷ শিৱসাগৰৰ মেটেকাঘাট নিবাসী অভিজিৎ দুৱৰাই ইতিপূৰ্বেও বিভিন্ন সামগ্ৰী উদ্ভাৱনৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে বিশেষকৈ পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ পৰা অভিজিতে প্রায় ৪৫ টাতকৈ অধিক যন্ত্ৰ এতিয়ালৈকে উদ্ভাৱন কৰিছে ৷
শেহতীয়াকৈ তেওঁ নিচেই কম মূলধনেৰে নিয়োগৰ সম্ভাৱনা সৃষ্টি কৰি এক বিশেষ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে ৷ এখন চাইকেলক নিজা উদ্ভাৱনী চিন্তাৰে ভ্ৰাম্যমাণ চাহ আৰু জলপানৰ বিপণিলৈ অভিজিতে সলনি কৰিছে ৷ এই ‘‘চাইকেল দোকান’’ খন শিৱসাগৰবাসীৰ বাবে এক নতুন আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ।
দেখাত তেনেই সাধাৰণ যেন লগা এই চাইকেলত খাদ্য সামগ্ৰী সংৰক্ষণৰ বাবে এটা বিশেষ বাকচৰ লগতে গ্ৰাহকৰ মনোৰঞ্জনৰ বাবে এখন এলচিডি(LCD) স্ক্ৰীন সংযোগ কৰা হৈছে । এই স্ক্ৰীনখনত গ্ৰাহকসকলে গান, চিনেমা বা ক্ৰিকেট মেচ উপভোগ কৰিব পাৰিব ৷ যাৰ বাবে চাইকেলখনত এখন চ’লাৰ(solar) প্লেটো সংযোগ কৰা হৈছে ।
বজাৰ, কাৰ্যালয় চৌহদ, বিহুতলী আদি জনসমাগমপূৰ্ণ স্থানলৈ সহজে লৈ যাব পৰা এই ভ্ৰাম্যমাণ চাহ বিপণিখন নতুনকৈ চাইকেলত নিৰ্মাণ কৰি ল’বলগীয়া হ’লে এজন মানুহক প্ৰায় ৩০ হাজাৰ টকাৰ প্ৰয়োজন হ’ব । এই বিশেষ ব্যৱস্থাৰে আগ্ৰহী আৰু পৰিশ্ৰমী মানুহে মাহে অতি কমেও ২০-৪০ হাজাৰ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে বুলি অভিজিতে দাবী কৰে ।
উল্লেখ্য যে, অভিজিৎ দুৱৰা, মীৰা দুৱৰা আৰু স্বৰ্গীয় ভবেন দুৱৰাৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ । শিৱসাগৰৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ পৰা স্কুলীয়া শিক্ষা আৰু বীৰ লাচিত মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰা অভিজিতে আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ কাৰিকৰী শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা নাই ।
২০২০ চনত কৰ’ণা মহামাৰীৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বতে হোৱা লকডাউনৰ সময়তো সাধাৰণ ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে অভিজিতে তিনিটাকৈ যন্ত্ৰ উদ্ভাৱন কৰিছিল ৷ সেই যন্ত্ৰসমূহৰ ভিতৰত মানুহৰ সৰ্বশৰীৰ চেনিটাইজ কৰিব পৰা এটা যন্ত্ৰ, শৰীৰৰ তাপমাত্ৰা জুখিব পৰা যন্ত্ৰৰ লগতে সর্বশৰীৰত উত্তাপ সৃষ্টি কৰিব পৰা এটা যন্ত্ৰ আছিল অন্যতম ৷
তাৰপিছতে যুৱকজনে সময়োপযোগীকৈ এখন বীজাণুনাশক চাইকেল উদ্ভাৱন কৰে ৷ কৰ’ণাকালতে নিৰ্মাণ কৰা এই চাইকেলখনত এটা বীজাণুনাশক স্প্ৰে যন্ত্ৰ সংযোজিত কৰা আছিল ৷ সেই চাইকেলখন চলাই গৈ থাকিলে স্থানসমূহত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱেই বীজাণুনাশক স্প্ৰে কৰা হৈ থাকিব ৷ সময়োপযোগীকৈ নিৰ্মাণ কৰা সেই চাইকেলখনে পৰিৱেশ বীজাণুমুক্ত কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰিছিল ৷
অভিজিতে নিৰ্মাণ কৰা সেই বিশেষ চাইকেলখনত ১২ ভল্টৰ বেটাৰী আছিল, য’ত পাম্প আৰু গৰমত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ এখন ফেনৰো সুবিধা আছিল ৷ লগতে নিশা চেনিটাইজেশ্বন কৰিব পৰাকৈ লাইট সংযুক্ত হৈ আছিল ৷ মনোৰঞ্জন প্ৰদান কৰিব পৰাকৈ গীত শুনিব পৰা ব্যৱস্থাও চাইকেলখনত সংযোজিত আছিল ৷
পৰৱৰ্তী সময়ত প্রতিভাৱান যুৱকজনে এটা বিশেষ যন্ত্ৰ আৱিস্কাৰ কৰে ৷ তেওঁ আৱিস্কাৰ কৰা যন্ত্ৰটো তাম চাউ(Taam Chao) নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে ৷ তাম চাউ শব্দটো মূলতঃ এটা টাই ভাষাৰ শব্দ, যাৰ অৰ্থ হৈছে মনৰ ইচ্ছা । যন্ত্ৰটোৰ লগত সংলগ্ন এখন ব’ৰ্ডত উষ্ণতাৰ তাৰতম্য ঘটাব পৰা ব্যৱস্থা সংযোজিত আছিল ৷ উদাহৰণস্বৰূপে - কোনো এটা কোঠাত ফেন চলোৱাৰ ফলত কোঠাতো ঠাণ্ডা হ’লে ফেনখন নিজে বন্ধ হৈ যোৱাৰ বিপৰীতে কোঠাটো গৰম হ’লে ফেনখন নিজে চলিব ৷ দ্বিতীয়তে যন্ত্ৰটোত এটা ৰেগুলেটৰ আছে, যাৰ জৰিয়তে ফেনৰ গতি হ্ৰাস বা বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব । তদুপৰি ইয়াত এটা পাৱাৰ পইণ্ট আছিল, যাৰ জৰিয়তে বৈদ্যুতিক বাল্ব,টিভি আদি সংযোগ কৰিব পৰা যায় ৷
সময়ে সময়ে এনেধৰণৰ যন্ত্ৰৰ উদ্ভাৱনৰে যুৱকগৰাকীয়ে কর্মদক্ষতাৰ পৰিচয় দিয়াৰ লগতে সুপ্ত প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: দিখৌ নদীৰ উৎপত্তিস্থলত ভূমিস্খলন ! আতংকিত হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে সজাগ হৈ থাকক