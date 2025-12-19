পেলনীয়া ধানখেৰখিনিৰো লাখ টকা মূল্য আছে: হাতে-কামে দেখুৱালে এইগৰাকী মহিলাই

পেলনীয়া ধানখেৰখিনিৰো লাখ টকা মূল্য আছে: হাতে-কামে দেখুৱালে এইগৰাকী মহিলাই
ধানখেৰৰ টোপোলাত কাঠফুলা তৈয়াৰ কৰি লাখপতি এগৰাকী মহিলা । কাঠফুলা খেতিৰে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰি দেখুৱাইছে আদৰ্শ ।
Published : December 19, 2025 at 1:06 PM IST
আমগুৰি : আঘোণৰ ধানখেৰ বহুতৰ বাবে অলাগতিয়াল । অনাদৰ কৰি পেলাই দিয়া হয় । পিছে এই ধানখেৰৰ পৰাই উপাৰ্জন কৰি লাখপতি হৈছে এগৰাকী মহিলা । কি পদ্ধতিৰে ধানখেৰ বিক্ৰী কৰি লাখপতি হৈছে তেওঁ শুনিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব ।
কাঠফুলা খেতিত ধানখেৰৰ প্ৰয়োজন
নিৰামিষভোজী লোকৰ কাৰণে কাঠফুলা প্ৰিয় খাদ্য । সাম্প্ৰতিক সময়ত কাঠফুলাৰ চাহিদা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । কিন্তু চাহিদা অনুপাতে কাঠফুলাৰ উৎপাদন কম । সেয়েহে গ্ৰামাঞ্চলতেই হওক অথবা নগৰাঞ্চলত, কাঠফুলা খেতি কৰি এতিয়া বহু পৰিয়াল আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হৈ উঠিছে ।
এই কাঠফুলা খেতিৰ বাবে প্ৰয়োজন হয় ধানখেৰৰ । আঘোণৰ ধানখেৰ নষ্ট নোহোৱাকৈ সঠিকভাৱে সংৰক্ষণ কৰি কাঠফুলা খেতিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ।
ধানখেৰেৰে লাখপতি হোৱা কোন এইগৰাকী মহিলা
শিৱসাগৰ জিলাৰ নামদাং গোঁহাই গাঁৱৰ মীনা গগৈ বৰগোঁহাই । বিগত ১০ বছৰে তেওঁ কাঠফুলাৰ খেতি কৰি বহিঃৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে কাঠফুলাৰ লগতে কাঠফুলাৰ বীজ । এই মহিলাগৰাকীয়ে কাঠফুলাৰ খেতিৰে দাঙি ধৰিছে মহিলা সবলীকৰণ তথা মহিলাৰ স্বাৱলম্বিতাৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন ।
নিজগৃহতে বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে উপাৰ্জন কৰিছে লক্ষাধিক টকা । শিৱসাগৰ, যোৰহাট, গোলাঘাটৰ লগতে নাগালেণ্ডৰ টুলি, ডিমাপুৰলৈও তেওঁ প্ৰেৰণ কৰে কাঠফুলা আৰু বীজ । অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হৈ উঠা মহিলা মীনা গগৈ বৰগোঁহায়ে কাঠফুলা খেতিৰ প্ৰশিক্ষণো প্ৰদান কৰে ।
ধানখেৰৰ পৰা লাখ টকা উপাৰ্জন
এইগৰাকী মহিলাই নৱেম্বৰ মাহত ১০০ ধানখেৰৰ টোপোলাৰ প্ৰতিটো টোপোলাত ১০০ টকাকৈ বিক্ৰী কৰি এক লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । স্বাৱলম্বী মহিলা হিচাপে পৰিচিত মীনা গগৈ বৰগোঁহাইৰ ভাষ্য, "কাঠফুলা খেতি এটা ভাল ব্যৱসায় । ইয়াত সময় কম লাগে আৰু অধিক কষ্টকৰো নহয় । গাঁৱৰ মহিলাই এই খেতি কৰি আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে, লক্ষাধিক টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে । কেৱল ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন হয় । এটা কাঠফুলাৰ টোপোলাত খৰচ হয় ৫০ টকা আৰু বিক্ৰী হয় ১০০ টকাত ।"
তেওঁ লগতে কয়, "কাঠফুলাৰ ফুলৰ দাম বৰ্তমান বজাৰত কেজি ২০০ টকা । সপ্তাহত ২০ৰ পৰা ৪০ কেজি কাঠফুলা ফুল বিক্ৰী কৰিলেও বহু টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি । কেৱল বজাৰখন ধৰিব পাৰিব লাগিব ।"
আঘোণৰ পেলনীয়া ধানখেৰো হ'ব পাৰে সম্পদ
মীনা গগৈ বৰগোহাঁয়ে কয়, "আঘোণ মাহৰ ধানখেৰ মৰণা মৰাৰ পিছত পেলাই দিয়ে । এই পেলনীয়া খেৰ শোধন কৰি কাঠফুলাৰ খেতি কৰিব পাৰি । এই পেলনীয়া খেৰৰ পৰাই মাহেকত লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ।"
আনহাতে, কাঠফুলা খেতিৰ খেৰৰ পৰা কেঁচুসাৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি বুলিও তেওঁ কয় ।
অসমত নাই কাঠফুলাৰ পৰ্যাপ্ত বীজ
স্বাৱলম্বী মহিলা মীনা গগৈ বৰগোঁহায়ে কয়, "অসমত কাঠফুলাৰ বীজ পৰ্যাপ্ত নহয় । এই কাঠফুলাৰ বীজবিলাক শিলিগুৰি, কলকাতাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হয় । শিলিগুৰি, কলকাতাত কাঠফুলাৰ পৰ্যাপ্ত বীজ পোৱা হয় আৰু এবাৰতে পাঁচৰ পৰা দহ কুইণ্টল বীজ ক্ৰয় কৰা হয় । এই বীজবিলাক শিৱসাগৰ, যোৰহাটৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডৰ টুলী, ডিমাপুৰলৈও সৰবৰাহ হয় ।"
বাধা নেওচি গৈছিল আগুৱাই
প্ৰথম অৱস্থাত বহু প্রত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হৈছিল মীনা গগৈ বৰগোঁহাই । এটা আত্মসহায়ক গোট স্থাপনেৰে কাঠফুলাৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল যদিও লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল । ফলত গোটৰ সদস্যাসকলে সংগ এৰি দিয়ে । সেই সময়ত মীনা গগৈয়ে মনোবল ভাঙিব নিদি প্রবল আত্মবিশ্বাসেৰে কাঠফুলা খেতিত মনোনিবেশ কৰি বজাৰ দখলৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল । এই প্ৰচেষ্টা এদিন সফল হৈছিল আৰু বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
নাগালেণ্ডত কাঠফুলাৰ আদৰ
অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডত কাঠফুলাৰ এখন বৃহৎ বজাৰ আছে । অসমৰ সুস্বাদু আৰু স্বাস্থ্যসন্মত কাঠফুলা ক্রয় কৰিবলৈ নগালেণ্ডৰ পৰা ব্যৱসায়ী আহে । যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰৰ লগতে মীনা গগৈয়ে নাগালেণ্ডত কাঠফুলা বিক্ৰী কৰি আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী মহিলা হিচাপে নিজৰ ভৰিত থিয় দিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
অসমৰ বহু জিলাত মীনা গগৈয়ে মহিলা, আত্মসহায়ক গোটক কাঠফুলা বিষয়ক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে । উল্লেখ্য যে মীনা গগৈ বুঢ়াগোঁহাইৰ লগতে তেওঁৰ আৰু পাঁচগৰাকী বান্ধৱীয়ে ২০১৮ চনত চৰকাৰৰ 'আত্মা আঁচনি'ৰ অধীনত কাঠফুলাৰ ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে প্রশিক্ষণ লৈছিল ।
আদৰ্শ আৰু প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক মীনা গগৈ
মহিলাসকল ঘৰৰ মাজতেই সীমাবদ্ধ হ'লে নহ'ব । হাতে-কামে লাগি নিজৰ ভৰিত থিয় দিবলৈ আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল হ'বলৈও শিকিব লাগিব । এইগৰাকী মীনা গগৈ বৰগোঁহাই সমাজৰ মহিলাসকলৰ বাবে আদৰ্শস্বৰূপ । নিজে যোৱা বাটেৰে কেনেদৰে আগবাঢ়ি গ'লে অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল হ'ব পাৰি তাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে । কেৱল নিদৰ্শন দাঙি ধৰাই নহয়, বহু পৰিয়ালৰ মুখলৈ হাঁহি বিৰিঙাবলৈ সক্ষম হৈছে মহিলা উদ্যোগী মীনা গগৈ বৰগোঁহায়ে ।