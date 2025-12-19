ETV Bharat / state

পেলনীয়া ধানখেৰখিনিৰো লাখ টকা মূল্য আছে: হাতে-কামে দেখুৱালে এইগৰাকী মহিলাই

ধানখেৰৰ টোপোলাত কাঠফুলা তৈয়াৰ কৰি লাখপতি এগৰাকী মহিলা । কাঠফুলা খেতিৰে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰি দেখুৱাইছে আদৰ্শ ।

Prakriti mushroom unit
কাঠফুলা খেতিৰে স্বাৱলম্বী মীনা গগৈ বৰগোঁহাই (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 19, 2025 at 1:06 PM IST

আমগুৰি : আঘোণৰ ধানখেৰ বহুতৰ বাবে অলাগতিয়াল । অনাদৰ কৰি পেলাই দিয়া হয় । পিছে এই ধানখেৰৰ পৰাই উপাৰ্জন কৰি লাখপতি হৈছে এগৰাকী মহিলা । কি পদ্ধতিৰে ধানখেৰ বিক্ৰী কৰি লাখপতি হৈছে তেওঁ শুনিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব ।

কাঠফুলা খেতিত ধানখেৰৰ প্ৰয়োজন

নিৰামিষভোজী লোকৰ কাৰণে কাঠফুলা প্ৰিয় খাদ্য । সাম্প্ৰতিক সময়ত কাঠফুলাৰ চাহিদা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । কিন্তু চাহিদা অনুপাতে কাঠফুলাৰ উৎপাদন কম । সেয়েহে গ্ৰামাঞ্চলতেই হওক অথবা নগৰাঞ্চলত, কাঠফুলা খেতি কৰি এতিয়া বহু পৰিয়াল আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হৈ উঠিছে ।

পেলনীয়া ধানখেৰখিনিৰো লাখ টকা মূল্য আছে; হাতে-কামে দেখুৱালে এইগৰাকী মহিলাই (ETV Bharat Assam)

এই কাঠফুলা খেতিৰ বাবে প্ৰয়োজন হয় ধানখেৰৰ । আঘোণৰ ধানখেৰ নষ্ট নোহোৱাকৈ সঠিকভাৱে সংৰক্ষণ কৰি কাঠফুলা খেতিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ।

ধানখেৰেৰে লাখপতি হোৱা কোন এইগৰাকী মহিলা

শিৱসাগৰ জিলাৰ নামদাং গোঁহাই গাঁৱৰ মীনা গগৈ বৰগোঁহাই । বিগত ১০ বছৰে তেওঁ কাঠফুলাৰ খেতি কৰি বহিঃৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে কাঠফুলাৰ লগতে কাঠফুলাৰ বীজ । এই মহিলাগৰাকীয়ে কাঠফুলাৰ খেতিৰে দাঙি ধৰিছে মহিলা সবলীকৰণ তথা মহিলাৰ স্বাৱলম্বিতাৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন ।

নিজগৃহতে বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে উপাৰ্জন কৰিছে লক্ষাধিক টকা । শিৱসাগৰ, যোৰহাট, গোলাঘাটৰ লগতে নাগালেণ্ডৰ টুলি, ডিমাপুৰলৈও তেওঁ প্ৰেৰণ কৰে কাঠফুলা আৰু বীজ । অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হৈ উঠা মহিলা মীনা গগৈ বৰগোঁহায়ে কাঠফুলা খেতিৰ প্ৰশিক্ষণো প্ৰদান কৰে ।

Prakriti mushroom unit
পেলনীয়া ধানখেৰখিনিৰো লাখ টকা মূল্য আছে (ETV Bharat Assam)

ধানখেৰৰ পৰা লাখ টকা উপাৰ্জন

এইগৰাকী মহিলাই নৱেম্বৰ মাহত ১০০ ধানখেৰৰ টোপোলাৰ প্ৰতিটো টোপোলাত ১০০ টকাকৈ বিক্ৰী কৰি এক লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । স্বাৱলম্বী মহিলা হিচাপে পৰিচিত মীনা গগৈ বৰগোঁহাইৰ ভাষ্য, "কাঠফুলা খেতি এটা ভাল ব্যৱসায় । ইয়াত সময় কম লাগে আৰু অধিক কষ্টকৰো নহয় । গাঁৱৰ মহিলাই এই খেতি কৰি আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে, লক্ষাধিক টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে । কেৱল ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন হয় । এটা কাঠফুলাৰ টোপোলাত খৰচ হয় ৫০ টকা আৰু বিক্ৰী হয় ১০০ টকাত ।"

Prakriti mushroom unit
কাঠফুলা উৎপাদনৰ প্ৰশিক্ষণ দি আহিছে মীনা গগৈয়ে (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "কাঠফুলাৰ ফুলৰ দাম বৰ্তমান বজাৰত কেজি ২০০ টকা । সপ্তাহত ২০ৰ পৰা ৪০ কেজি কাঠফুলা ফুল বিক্ৰী কৰিলেও বহু টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি । কেৱল বজাৰখন ধৰিব পাৰিব লাগিব ।"

আঘোণৰ পেলনীয়া ধানখেৰো হ'ব পাৰে সম্পদ

মীনা গগৈ বৰগোহাঁয়ে কয়, "আঘোণ মাহৰ ধানখেৰ মৰণা মৰাৰ পিছত পেলাই দিয়ে । এই পেলনীয়া খেৰ শোধন কৰি কাঠফুলাৰ খেতি কৰিব পাৰি । এই পেলনীয়া খেৰৰ পৰাই মাহেকত লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ।"

Prakriti mushroom unit
প্ৰকৃতি মাশ্বৰুম ইউনিটৰ গৰাকী মীনা গগৈ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, কাঠফুলা খেতিৰ খেৰৰ পৰা কেঁচুসাৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি বুলিও তেওঁ কয় ।

অসমত নাই কাঠফুলাৰ পৰ্যাপ্ত বীজ

স্বাৱলম্বী মহিলা মীনা গগৈ বৰগোঁহায়ে কয়, "অসমত কাঠফুলাৰ বীজ পৰ্যাপ্ত নহয় । এই কাঠফুলাৰ বীজবিলাক শিলিগুৰি, কলকাতাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হয় । শিলিগুৰি, কলকাতাত কাঠফুলাৰ পৰ্যাপ্ত বীজ পোৱা হয় আৰু এবাৰতে পাঁচৰ পৰা দহ কুইণ্টল বীজ ক্ৰয় কৰা হয় । এই বীজবিলাক শিৱসাগৰ, যোৰহাটৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডৰ টুলী, ডিমাপুৰলৈও সৰবৰাহ হয় ।"

Prakriti mushroom unit
মীনা গগৈৰ কাঠফুলাই বহিঃৰাজ্যতো লাভ কৰিছে সমাদৰ (ETV Bharat Assam)

বাধা নেওচি গৈছিল আগুৱাই

প্ৰথম অৱস্থাত বহু প্রত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হৈছিল মীনা গগৈ বৰগোঁহাই । এটা আত্মসহায়ক গোট স্থাপনেৰে কাঠফুলাৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল যদিও লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল । ফলত গোটৰ সদস্যাসকলে সংগ এৰি দিয়ে । সেই সময়ত মীনা গগৈয়ে মনোবল ভাঙিব নিদি প্রবল আত্মবিশ্বাসেৰে কাঠফুলা খেতিত মনোনিবেশ কৰি বজাৰ দখলৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল । এই প্ৰচেষ্টা এদিন সফল হৈছিল আৰু বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

Prakriti mushroom unit
কাঠফুলা খেতিৰে স্বাৱলম্বী মীনা গগৈ বৰগোঁহাই (ETV Bharat Assam)

নাগালেণ্ডত কাঠফুলাৰ আদৰ

অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডত কাঠফুলাৰ এখন বৃহৎ বজাৰ আছে । অসমৰ সুস্বাদু আৰু স্বাস্থ্যসন্মত কাঠফুলা ক্রয় কৰিবলৈ নগালেণ্ডৰ পৰা ব্যৱসায়ী আহে । যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰৰ লগতে মীনা গগৈয়ে নাগালেণ্ডত কাঠফুলা বিক্ৰী কৰি আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী মহিলা হিচাপে নিজৰ ভৰিত থিয় দিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

Prakriti mushroom unit
কাঠফুলা উৎপাদনৰ প্ৰশিক্ষণ দি আহিছে মীনা গগৈয়ে (ETV Bharat Assam)

অসমৰ বহু জিলাত মীনা গগৈয়ে মহিলা, আত্মসহায়ক গোটক কাঠফুলা বিষয়ক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে । উল্লেখ্য যে মীনা গগৈ বুঢ়াগোঁহাইৰ লগতে তেওঁৰ আৰু পাঁচগৰাকী বান্ধৱীয়ে ২০১৮ চনত চৰকাৰৰ 'আত্মা আঁচনি'ৰ অধীনত কাঠফুলাৰ ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে প্রশিক্ষণ লৈছিল ।

Prakriti mushroom unit
কাঠফুলা উৎপাদনৰ প্ৰশিক্ষণ দি আহিছে মীনা গগৈয়ে (ETV Bharat Assam)

আদৰ্শ আৰু প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক মীনা গগৈ

মহিলাসকল ঘৰৰ মাজতেই সীমাবদ্ধ হ'লে নহ'ব । হাতে-কামে লাগি নিজৰ ভৰিত থিয় দিবলৈ আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল হ'বলৈও শিকিব লাগিব । এইগৰাকী মীনা গগৈ বৰগোঁহাই সমাজৰ মহিলাসকলৰ বাবে আদৰ্শস্বৰূপ । নিজে যোৱা বাটেৰে কেনেদৰে আগবাঢ়ি গ'লে অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল হ'ব পাৰি তাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে । কেৱল নিদৰ্শন দাঙি ধৰাই নহয়, বহু পৰিয়ালৰ মুখলৈ হাঁহি বিৰিঙাবলৈ সক্ষম হৈছে মহিলা উদ্যোগী মীনা গগৈ বৰগোঁহায়ে ।

