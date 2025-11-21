'কা' বিৰোধী আন্দোলনত ৰুজু হোৱা আন এক গোচৰৰ পৰা মুক্ত হ'ল অখিল গগৈ
'কা' আন্দোলনৰ সময়ত যোৰহাটত ৰুজু হোৱা এক গোচৰৰ পৰা মুক্ত হ'ল শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ ।
Published : November 21, 2025 at 3:07 PM IST
যোৰহাট : নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ (পৰৱৰ্তী সময়ত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন) বিৰুদ্ধে ২০১৯ চনত অসমত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ হৈছিল । সেই সময়ত বিধায়ক হোৱাৰ পূৰ্ব কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতৃত্বত অখিল গগৈয়ে আন্দোলনত অংশ লৈছিল । অৱশ্যে সেই প্ৰতিবাদৰ সময়ত অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি কেইবাটাও গোচৰ ৰুজু হৈছিল । আনকি কাৰাগাৰতো থাকিবলগীয়া হৈছিল অখিল গগৈয়ে ।
সেই সময়ত যোৰহাটৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত হৈছিল বৰ্তমান শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ । তেওঁৰ বিপক্ষে যোৰহাট সদৰ থানাত পঞ্জীয়ন হৈছিল এক গোচৰ । সেই গোচৰৰ ভিত্তিত ২০১৯ চনৰ ১০ ডিচেম্বৰত যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছিল অখিল গগৈক । তাৰ পাছৰ পৰাই চলিছিল বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ।
অৱশেষত ৬ বছৰীয়া আইনী যুঁজৰ অন্তত সেই গোচৰৰ পৰা মুক্ত হ'ল অখিল গগৈ । এই সন্দৰ্ভত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰে যোৰহাটৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীশ প্ৰতিজ্ঞা চেতিয়াৰ আদালতে ।
উল্লেখ্য যে, 'কা' আন্দোলনৰ বাবে যোৰহাট সদৰ থানাত অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে ১২৮৬/১৯ নম্বৰত গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছিল । এই গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছিল 'কা' আন্দোলনৰ গইনা লৈ পৰিৱেশ উত্তেজিত কৰাৰ অভিযোগত । লগতে সাঙোৰ খাইছিল আন ৩ অভিযুক্ত ক্ৰমে দিব্যজ্যোতি শৰ্মা, মানস কোঁৱৰ আৰু লক্ষ্যজিৎ গগৈৰ নামো ।
শুকুৰবাৰে শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে আদালতৰ নিৰ্দেশ মানি উপস্থিত হয় যোৰহাট আদালতত । আদালতৰ নিৰ্দেশ মানি উপস্থিত হৈ সম্পূৰ্ণ আইনী প্ৰক্ৰিয়াত সহযোগ কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে ।
অৱশেষত তেওঁক সাক্ষী, প্ৰমাণৰ অভাৱত দোষমুক্ত কৰে আদালতে । এই সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কয়, "আজি মোক দোষমুক্ত কৰাৰ বাবে আদালতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো । কিয়নো ন্যায় সদায় আদালতে প্ৰদান কৰে । মোৰ বিৰুদ্ধে বহু গোচৰ আছে । 'কা' আন্দোলনৰ গোচৰৰ প্ৰায় ৩০ টা মানৰ ভিতৰত মই ইতিমধ্যেই ১০/১২ টা গোচৰৰ পৰা সকাহ পাইছো । মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো যোৰহাট উকীল সন্থাক । কিয়নো যোৰহাট উকীল সন্থাই প্ৰথমৰ পৰাই মোক সমৰ্থন কৰি মোৰ সপক্ষে মাত মাতি আহিছে ।"
