জুবিন গাৰ্গৰ হত্যা সম্পৰ্কীয় চাৰ্জশ্বীট কাগজৰ টুকুৰা, বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ : অখিল গগৈ

জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ এছ আই টিয়ে দাখিল কৰা চাৰ্জশ্বীটকলৈ সন্তুষ্ট নহয় অখিল গগৈ । ইয়াক লৈ বিজেপিয়ে ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ ।

Akhil Gogoi
অখিল গগৈ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 14, 2025 at 3:57 PM IST

7 Min Read
কাজিৰঙা : জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত এছ আই টিয়ে দাখিল কৰা চাৰ্জশ্বীটক কাগজৰ টুকুৰা আখ্যা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ ৷ শনিবাৰে কাজিৰঙাত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি গগৈয়ে জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু আৰু চাৰ্জশ্বীট সন্দৰ্ভত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে । তেওঁ কয়, "নগৈ গড়গাঁওৰ বাতৰি দিয়া চাৰ্জশ্বীটক মই মানি নলওঁ ৷"

চাৰ্জশ্বীটখনৰ দ্বাৰা অভিযুক্তক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পৰাৰ সুৰুঙা ৰাখি থোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি অখিল গগৈয়ে কয়, "ঘটনাস্থলীলৈ তদন্তকাৰী বিষয়া যোৱা নাই ৷ ঘটনাস্থলীলৈ তদন্তকাৰী বিষয়া নোযোৱাকৈ চাৰ্জশ্বীট বনোৱা আৰু সাধুকথা লিখা একেই কথা ৷ অভিযুক্ত ঘটনাস্থলীলৈ লৈ গৈ ঘটনাৰ ৰিক্ৰিয়েশ্বন চীন কৰা হোৱা নাই । তদন্তৰ নামত চাৰ্জশ্বীটখন সাধুকথাহে ৷ ছিংগাপুৰত সংঘটিত ঘটনাৰ তদন্ত দিছপুৰত কৰিছে ।"

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক লৈ দাখিল কৰা চাৰ্জশ্বীটকলৈ সন্তুষ্ট নহয় অখিল গগৈ (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়, "ছিংগাপুৰৰ চৰকাৰে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাত 'ন' ফাউল প্লে' বুলি তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ৷ তেনেক্ষেত্ৰত তদন্তকাৰী বিষয়া ঘটনাস্থলীলৈ নগৈ গুৱাহাটীত তদন্ত কৰি, সোধা-পোছা কৰি কেনেকৈ হত্যাকাৰীক শাস্তি প্ৰদান কৰিব ?"

আধৰুৱা হৈ থাকিল সাক্ষ্য গ্ৰহণ

প্ৰায় ৫৬৯ গৰাকী সাক্ষীৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰায় দুবছৰ সময় লাগিব বুলি উল্লেখ কৰি গগৈয়ে কয়, "সাক্ষ্য ল'ব লাগে ক'ৰ আৰু লৈছে ক'ৰ ! যিখন য়টত ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰ কেপ্টেইনজনৰ সাক্ষ্য নোলোৱাকৈ কোনো মানুহকে দোষী সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰিব ৷ ভিচি কৰি হ'লেও কেপ্টেইনৰ সাক্ষ্য ল'বই লাগিব । কেপ্টেইনজনে যে জুবিন গাৰ্গক পানীত জাঁপ মাৰিবলৈ অনুমতি দিলে, তাৰ কাৰণে যি ফৰ্ম পূৰণ কৰিব লাগে সেই ফৰ্মখন লাগিব ৷ সেই ফৰ্মখনেই মেইন ডকুমেণ্ট ।" কেপ্টেইনজনৰ লগতে থকা বাকীবোৰ কিয় জে'ললৈ নাযাব বুলিও গগৈয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ৷

য়টখনৰ চিচিটিভি ফুটেজ "লেটাৰচ ৰ'জেট'ৰী"ৰ দ্বাৰা অনা হ'ল নে বুলি তেওঁ প্ৰশ্ন কৰি কয়, "সাগৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি অনা উদ্ধাৰকাৰী দলটোৰ সাক্ষ্য লোৱা হ'ল নে ? সাগৰৰ পৰা যিখন এম্বুলেন্সত উঠাই হাস্পতাললৈ নিছিল, সেই এম্বুলেন্সৰ এটেণ্ডেন্স আৰু ড্ৰাইভাৰৰ সাক্ষ্য লোৱা হ'ল নে ? হাস্পতালৰ চিকিৎসকৰ সাক্ষ্য লোৱা হ'ল নে ? য'ত মৰণোত্তৰ কৰা হৈছিল তাৰ চিকিৎসকৰ সাক্ষ্য নোলোৱাকৈ এয়া হত্যাকাণ্ড প্ৰমাণিত হ'বনে ?"

চাৰ্জশ্বীটৰ কোনো মূল্য নাই

মুখ্যমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ কৰি গগৈয়ে লগতে কয়, "এটাও কাম নাই কৰা অথচ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাম শেষ কৰি দিলো বুলি কৈ আছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীক মই কৈছিলো যে ৩ মাহত যিখন চাৰ্জশ্বীট দিছে সেইখনক চাৰ্জশ্বীট এক বুলি দাখিল কৰক য'ত জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ উদ্দেশ্য, কিয় জুবিন গাৰ্গক হত্যা কৰা হ'ল সেয়া থাকিব ৷"

কিন্তু হত্যাকাণ্ডৰ কাহিনীটো বৰ্ণনা নকৰাকৈ কেৱল উদ্দেশ্যৰ ওপৰত তদন্ত কৰি পৃথিৱীত ক'ৰবাত ফাঁচি হয় নেকি বুলিও তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ৷ প্ৰকৃত হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাটোৰ বাবে যিখিনি তথ্য, প্ৰমাণ আৰু ষ্টেটমেণ্ট লাগে তাৰ একোৱেই কাম কৰা নাই বুলিও অভিযোগ তোলে গগৈয়ে ৷

তেওঁ কয়, "সেয়ে কৈছিলো এই চাৰ্জশ্বীটখন প্ৰথম খণ্ড হিচাপে দিয়ক ৷ দ্বিতীয় খণ্ডত কেনেকৈ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল সেয়া দিয়ক আৰু তৃতীয়তে ক'ৰ্টৰ জৰিয়তে ডকুমেণ্টবোৰ আনি তাৰ জৰিয়তে চাৰ্জশ্বীট এখন দিয়ক ৷ এনেদৰে কৰিলেহে শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই শাস্তি পাব ।"

সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু শ্যামকানু মহন্ত বাচিবৰ কাৰণেহে এই চাৰ্জশ্বীট হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বনাই দিছে বুলি তেওঁ অভিযোগ কৰে ৷ পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু ছিংগাপুৰত থকা ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূতক ধোঁৱা তুলসীৰ পাত সজাবৰ কাৰণে, বচাবৰ কাৰণে এই চাৰ্জশ্বীট তৈয়াৰ কৰা হৈছে বুলিও অভিযোগ কৰে গগৈয়ে ৷

অখিল গগৈয়ে কয়, "এই চাৰ্জশ্বীট যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোৰ হাতত দিয়ে তেন্তে দলি মাৰি পেলাই দিম ।"

চাৰ্জশ্বীট নহয় নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ

অখিল গগৈয়ে কয, "এই চাৰ্জশ্বীটখন জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰীক ধৰিবলৈ দিয়া চাৰ্জশ্বীট নহয়, এইখন হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ মানুহৰ পৰা মাৰ খোৱাৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰা এখন নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ ৷ ভোট পাবৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰা এখন নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ ৷"

চাৰ্জশ্বীট সন্দৰ্ভত এয়া চূড়ান্ত বক্তব্য বুলি উল্লেখ কৰি গগৈয়ে অসমৰ ৰাইজক কয়, "মে' মাহত যিদিনা এই কেছটোৰ চাৰ্জ ফ্ৰেম হ'ব আপোনালোক সেইদিনালৈকে ৰওঁক, মই গ্যেৰাণ্টি দি কৈছো এই চাৰ্জশ্বীটখনৰ জৰিয়তে শ্যামকানু মহন্তকো ফাঁচি দিব নোৱাৰি, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাকো মৃত্যুদণ্ড দিব নোবাৰি আৰু বাকীবিলাককো ১০৫ ৰ অধীনত যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিব নোৱাৰি ৷ এই চাৰ্জশ্বীটৰ জৰিয়তে কোনোপধ্যে শাস্তি দিয়াটো সম্ভৱপৰ নহ'ব ।"

মুখ্যমন্ত্ৰী জাতিদ্ৰোহী

অখিল গগৈৰ মতে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাণ্ড বা ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ বাবে যিখিনি কাম কৰিব লাগে সেইখিনি নকৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জাতিদ্ৰোহী কাম কৰিছে ।

তেওঁ কয়, "যিজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গামোচাখন মাজে মাজে লৈ অসমীয়াক ভালপোৱাৰ ভাও দিব খোজে, সেইজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সময়ত ঘটনাৰ প্ৰসংগত কিমানবাৰ ছিংগাপুৰ চৰকাৰৰ সৈতে কথা পাতিলে ৷ কিমানবাৰ ছিংগাপুৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত কথা পাতি গোচৰটোৰ অগ্ৰগতিৰ খবৰ ল'লে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক কিমানবাৰ মাতি নি গোচৰটোৰ খবৰ ল'লে ।"

একমাত্ৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আৰ এছ এছ আৰু বিজেপিয়ে জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি কৰিছে বুলিও অভিযোগ কৰে গগৈয়ে ৷

পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাও জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰী

ইফালে অখিল গগৈয়ে সংবাদমেলত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক উদ্দেশ্যি কয়, "যদি পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই মোক জুবিন গাৰ্গক লৈ অযথা ৰাজনীতি কৰা বুলি কৈছে, অযথা বিতৰ্ক কৰা বুলি কৈছে তেন্তে মই প্ৰথম আৰু প্ৰধান ক'বলগীয়া কথাটো হ'ল-জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত শ্যামকানু মহন্ত যিমান জগৰীয়া, মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাও সিমানেই জগৰীয়া ৷ যদি শ্যামকানু মহন্ত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ হত্যাকাণ্ডৰ হত্যাকাৰী হয় তেন্তে পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাও সেই একে হত্যাকাণ্ডৰ হত্যাকাৰী হ'ব ৷"

অখিল গগৈয়ে লগতে কয়, "ছিংগাপুৰত নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেল আয়োজন কৰিছিল দুটা সংস্থাই ৷ এটা হ'ল ভাৰত চৰকাৰৰ বহিঃপৰিক্ৰমা বিভাগ আৰু আনটো হ'ল নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল ৷ নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ প্ৰধান শ্যামকানু মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে কিন্তু বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী যি গোটেই অনুষ্ঠানটোৰ উদ্যোগ লৈছিলে সেই পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে ৷"

য'ত ঘটনা ঘটে তাৰ উদ্যোক্তাসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো প্ৰথম আৰু প্ৰধান কাম বুলি উল্লেখ কৰি গগৈয়ে কয়, "আমি সকলোৱে জানো নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল ছিংগাপুৰত পাতিছিলে পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু শ্যামকানু মহন্তই ৷ গতিকে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু শ্যামকানু মহন্ত দুয়োজনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল । এতিয়ালৈকে শ্যামকানু মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে কিন্তু পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই ৷"

মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃতদেহৰ সৈতে খেলা কৰি আছে বুলি অভিযোগ কৰি গগৈয়ে পুনৰ কয়, "পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই যদি মোক জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি কৰা বুলি কয়, জুবিন গাৰ্গক লৈ মই যদি বেছি কৰা বুলি কয়, তেতিয়াহ'লে মই ক'বলৈ বাধ্য যে যদি শ্যামকানু মহন্ত জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰী হয়, তেন্তে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাও জুবিন গাৰ্গৰ একেই হত্যাকাৰী হ'ব ৷"

