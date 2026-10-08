কাগজ জেৰক্স কৰি কৰি ভাগৰি গৈছোঁ; ১৫ হাজাৰ টকাৰ সাহায্যৰ পৰা বঞ্চিত বানাক্ৰান্তৰ ক্ষোভ
বানাক্ৰান্তৰ বাবে চৰকাৰে ঘোষণা কৰা ১৫ হাজাৰ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্যৰ পৰা এতিয়াও বহু পৰিয়াল বঞ্চিত হৈ আছে । যাৰ বাবে শিৱসাগৰত প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে ।
Published : October 8, 2026 at 6:51 PM IST
নাজিৰা : "আজিলৈ ১৫ হাজাৰ পোৱা নাই । ১৫ হাজাৰ নালাগে, ১৫ টকাই দেখা নাই । বহু ঠাইত কাগজ দিলোঁ । পকেটৰ পইচা খৰচ কৰি কাগজ জেৰক্স কৰি কৰি ভাগৰি গৈছোঁ । কিন্তু চৰকাৰৰ ১৫ হাজাৰ টকা এতিয়ালৈ পোৱা নাই ।" এই ক্ষোভ উজনি অসমৰ একাংশ বানাক্ৰান্তৰ ।
১৯ জুলাইৰ মহাপ্ৰলয়ৰ এতিয়া ৩ মাহ পাৰ হ'ব । কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে বন্যাৰ্তৰ বাবে ঘোষণা কৰা অন্তৱৰ্তীকালীন অনুদানৰ পৰা বহু পৰিয়াল বঞ্চিত হৈ আছে । যাৰ বাবে একাংশ মহিলাই চৰকাৰৰ সাহায্যৰ দাবীত প্ৰতিবাদত বহিল ।
উল্লেখ্য যে ১৯ জুলাইৰ ভয়াৱহ বানে উজনি অসমৰ ৩ খন জিলা বিশেষকৈ শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাটত ব্যাপক ক্ষতি কৰিলে । দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মানৱ দৰদী ৰাইজে বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালসমূহক সহায় কৰিলে যদিও চৰকাৰে এই বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালসমূহৰ বাবে ঘোষণা কৰা এককালীন সাহায্যৰ পৰা বহু পৰিয়াল এতিয়াও বঞ্চিত হৈ আছে ।
#WATCH | Guwahati, Assam: On sitting on an indefinite satyagraha, Raijor Dal MLA Akhil Gogoi says, "Today, protests are taking place across Assam demanding genuine compensation for those affected by the floods and devastation. Seven protests have already taken place in Guwahati, and three more are scheduled...Our protest programme will continue—tomorrow, the day after, and for as long as necessary—until the Government of Assam provides the actual compensation due to the flood and disaster victims...For seven days, I have been sitting on a dharna (sit-in protest) within the Assam Assembly campus. I have been observing an indefinite strike—an indefinite Satyagraha. Yet, neither the Chief Minister nor the Chief Secretary has come to meet me or accept our memorandum...The police have subjected the protesters to severe harassment...As an MLA of the Assam Assembly and as the president of a regional party in Assam, I strongly condemn the fact that whenever a political issue arises, the Assam government fails to seek a resolution and instead always pushes the police to the forefront...I demand an immediate end to this undemocratic practice and call for the provision of ten lakh rupees as compensation to each affected family. I also demand the immediate provision of relief"— ANI (@ANI) October 8, 2026
প্ৰথম অৱস্থাত চৰকাৰে বান বিধ্বস্ত পৰিয়ালবোৰক ১৫ হাজাৰ টকা আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে যদিও সেয়া বিসংগতিপূৰ্ণ হৈ থাকিল । শ শ পৰিয়ালে বৰ্তমানলৈকে এই আৰ্থিক সাহায্য পোৱা নাই । ৱাৰ্ড সদস্য, গাওঁ প্ৰধান, বিধায়ক, চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ বাৰে বাৰে গৈ ভোটাৰ কাৰ্ড, বেংকৰ পাছবুক, আধাৰ কাৰ্ড জেৰক্স কৰি কৰি জমা কৰিছে যদিও আজি পৰ্যন্ত কোনো সঁহাৰি লাভ কৰা নাই ।
কাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব, কাৰ কথা শুনিব, সাহায্য পাবনে নাপায় তাক লৈ পৰিয়ালবোৰ চিন্তাত পৰিছে । চৰকাৰে কৰা জৰীপৰ পৰাও বহুলোক বাদ পৰি যোৱা বুলি ৰাইজৰ মাজত অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । এই বিষয়টোক লৈ বৰ্তমান সৰ্বত্ৰে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে ।
তাৰ মাজতে চৰকাৰী সাহায্যৰ পৰা বঞ্চিত শিমলুগুৰি বগৰীগুৰি লিকচন গাঁৱৰ বাসিন্দা বীভা চেতিয়াই কয়, "আমাৰ ঘৰ একেবাৰে দিখৌৰ কাষত । বান অহা দিনা আমি যেনেতেনে বাচিছোঁ । সেইদিনা আমি ভাত খাবলৈ লোৱা সময়তে পানী সোমালে । সেয়ে ভাতেই খাব নাপালোঁ । পানী এককাল হ'ল, যেনেতেনে ঘৰতে কলৰ ভূঁৰ বনাই লৈ বাচি আহিছোঁ । ঘৰৰ সামগ্ৰী একো নাথাকিল, সকলো শেষ । গাহৰি দুটা মৰিল, গৰু উটি গ'ল, তাঁতশাল উটি গ'ল । আমি ১৯ তাৰিখৰ পৰা ২১ তাৰিখলৈকে একোৱে খাবলৈ নাপালোঁ । তাৰ পাছতে ভাড়াঘৰত থাকিলোঁ দুমাহ । চৰকাৰৰ পৰা যিকেইখন তুলি দিলে একেবাৰে সৰু । আজিলৈকে ১৫ হাজাৰ নালাগে ১৫ টকাও দেখি পোৱা নাই । ৭-৮ বাৰ কাগজ জেৰক্স কৰি কৰি নিজৰ পকেটৰ ধন গৈছে । মানুহজনে দিন হাজিৰা কৰি যিকেইটা টকা উপাৰ্জন কৰিছে কাগজ জেৰক্স কৰোঁতে শেষ হৈ গৈছে । বানপানী হোৱাৰ পৰা মানুহজনে হাজিৰা কামো নোপোৱা হ'ল ।"
লিকচন গাঁৱৰে আন এগৰাকী মহিলা মুণি চেতিয়াই কয়, "বানত মোৰ ঘৰত একোৱে নাইকিয়া হ'ল । এতিয়ালৈকে ঘৰত সোমাবই পৰা নাই । ভাড়াঘৰতে আছোঁ । বহুত ঘূৰিলোঁ কিন্তু ১৫ হাজাৰ পোৱা নাই আজিলৈকে । সকলোৰে ওচৰত কাগজ দিছোঁ কিন্তু কোনো সঁহাৰি পোৱা নাই । ঘৰত পলস এতিয়াও আছে, উলিয়াব পৰাই নাই ।"
একেখন গাঁৱৰ মামু বৰা গগৈয়ে কয়, "১৫ হাজাৰ টকাৰ কাৰণে ইমান ঘূৰিছোঁ কিন্তু আজিলৈকে পোৱা নাই । নিজৰ ঘৰখনৰে একো নাইকিয়া হৈ থাকিল । মানুহজনেও একো কাম নোপোৱা হ'ল, দিন হাজিৰা কৰিবলৈও এতিয়া কাম নাই । ঘৰৰ গাহৰি, গৰু, ছাগলী, কুকুৰা, হাঁহ বানপানীত উটি গ'ল । শুবলৈও বিছনা নাই । মাটিতে শুই আছোঁ এতিয়া ।"
কেন্দুগুৰি চোলাধৰা গাঁৱৰ লীলী দুৱৰাই কয়, "পানীয়ে বহুত নষ্ট কৰিলে, ঘৰ ভাঙিলে, সকলো বস্তু উটুৱাই নিলে, গৰু-হাঁহ-ছাগলী-কুকুৰাৰ লগতে ধানো উটুৱাই নিলে । চৰকাৰৰ পৰা কিছু সাহায্য লাভ কৰিছোঁ যদিও আজি পৰ্যন্ত ১৫ হাজাৰ পোৱা নাই ।"
দিৰুমণি ফুকন নামৰ আন এগৰাকী বানাক্ৰান্তই কয়, "আমাৰ গাওঁখন একেবাৰে নদী কাষতে সেয়ে বানে বহুত নষ্ট কৰিলে । আজি পৰ্যন্ত ১৫ হাজাৰ টকা পোৱা নাই । সকলোৱে পাব বুলি কয় কিন্তু পোৱা নাই । এতিয়া কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিম ভাবি পোৱা নাই । পাম বুলিও ভবা নাই ।"
প্ৰলয়ংকাৰী বানে বিধ্বস্ত কৰা পৰিয়ালসমূহৰ ভিতৰত যিসকলে বৰ্তমান সময়তো চৰকাৰৰ ১৫ হাজাৰ টকাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে তেওঁলোকে বৰ্তমানেও এককালীন সাহায্যৰ আশাত ৰৈ আছে । হাতত নথি পত্ৰ লৈ আদালত, চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঘুৰি ফুৰিছে ।
ইফালে বানাক্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়েও বিধানসভাত প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে । বানাক্ৰান্তক সাহায্য প্ৰদানৰ দাবীত বিধায়কগৰাকীয়ে ৭ দিন ধৰি সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছে । কিন্তু এতিয়ালৈ চৰকাৰৰ পৰা কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই । এতিয়া সময়ে ক'ব বানত সকলো হেৰুৱাই দিশহাৰা হোৱা লোকসকলে ৰজাঘৰৰ পৰা আৰ্থিক অনুদান কেতিয়া লাভ কৰিব ? তেওঁলোকে কেতিয়া ভাড়াঘৰ এৰি নিজৰ ঘৰখনলৈ যাব পাৰিব ?
লগতে পঢ়ক :
অখিল গগৈৰ সত্যাগ্ৰহৰ সাত দিন : আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীক আঘাত কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ দলৰ