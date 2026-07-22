এফালৰ পৰা ডুবি গৈছে শিৱসাগৰ, উৱাদিহ পোৱা নাই প্ৰশাসনেও: বিধানসভা এৰি পুৱাই উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী
বানত প্ৰাণ হেৰুওৱা প্ৰতিজন লোকৰ পৰিয়াললৈ তাৎক্ষণিকভাৱে ৪ লাখ টকাকৈ এককালীন সাহাৰ্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷
Published : July 22, 2026 at 11:38 AM IST
শিৱসাগৰ: শিৱসাগৰ নগৰত বানে ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে । মঙলবাৰৰ নিশাটোৰ ভিতৰত নগৰখনৰ অৰ্ধেক সংখ্যক ঠাইত বাঢ়নী পানীয়ে দুৰ্যোগৰ সৃষ্টি কৰিছে । শিৱসাগৰ নগৰৰ এটি ৰোড, বিজি ৰোডৰ পাছত এতিয়া হাস্পতাল ৰোড, দ'লমুখ চাৰিআলি, বাবুপট্টি, জেঙনিকটীয়া, নিউ কলনী, ধাই আলি, থানামুখ আদি বিস্তৃত অঞ্চলত দৰিকা নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
নগৰীয়া লোকৰ বাসগৃহ আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে । নগৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এতিয়াও বহু লোক আবদ্ধ হৈ আছে । আশ্ৰয় শিৱিৰৰ অভাৱৰ লগতে খাদ্য আৰু খোৱাপানীৰ সমস্যাত ভূগিছে ৰাইজে ।
With the flood affected people in Relief Camp, Charaideo https://t.co/mBbHQbi3qj— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 22, 2026
জিলাখনৰ সকলো ঠাইতে হোৱা আকস্মিক বানৰ বাবে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনেও উৱাদিহ পোৱা নাই । দৰিকা নদীৰ পানী যি হাৰত শিৱসাগৰ নগৰত সোমাইছে, এই পৰিস্থিতি অব্যাহত থাকিলে সম্পূৰ্ণ নগৰখন পানীত বুৰ যাবলৈ সময় নালাগিব ।
ইফালে শিৱসাগৰৰ লগতে চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলাৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’বলৈ বুধবাৰে পুৱাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰিত উপস্থিত হয় ৷ তেওঁ চৰাইদেউ জিলাৰ আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি সকলো ধৰণৰ সাহাৰ্য প্ৰদানৰ আশ্বাস দিয়ে ৷ তেওঁ বানত প্ৰাণ হেৰুওৱা প্ৰতিজন লোকৰ পৰিয়াললৈ তাৎক্ষণিকভাৱে ৪ লাখ টকাকৈ এককালীন সাহাৰ্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷
ইফালে জিলা তিনিখনৰ বানৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰত চৰকাৰৰ দূৰসংযোগ বিভাগে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । তিনিখন জিলাৰ নিৰ্দিষ্ট বান প্ৰভাৱিত অঞ্চলত যদি কোনো ম'বাইল অপাৰেটৰৰ নেটৱৰ্ক সাময়িকভাৱে ব্যাহত হয়, তেন্তে গ্ৰাহকে আন উপলব্ধ অপাৰেটৰৰ নেটৱৰ্ক ব্যৱহাৰ কৰি নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে ম'বাইল সেৱা লাভ কৰিব পাৰিব । মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমযোগে এই কথা সদৰী কৰে ৷
এই পদক্ষেপ জৰুৰীকালীন যোগাযোগ অব্যাহত ৰখাৰ লগতে উদ্ধাৰ, সাহাৰ্য আৰু পুনৰ্বাসন কাৰ্য অধিক ফলপ্ৰসূভাৱে আগবঢ়োৱাত বিশেষ সহায়ক হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশা ব্যক্ত কৰে ।
লগতে পঢ়ক : ৰাজ্যত এদিনতে বানত ২১ জনৰ মৃত্যু: ১৬ খন জিলাত ৫.৪ লাখ লোক আক্ৰান্ত