শিৱসাগৰৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি অজয় গগৈক আটক
বিশ্ৰামপুৰৰ অৱনী বৰুৱা নামৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ আত্মহত্যাৰ সৈতে নাম সাঙোৰ খাইছিল অজয় গগৈৰ ৷
Published : May 20, 2026 at 1:18 PM IST
ডিব্ৰুগড়: শিৱসাগৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি অজয় গগৈক চৰাইদেউ জিলাৰ কাকতিবাৰী আৰক্ষীয়ে মঙলবাৰে নিশা আটক কৰে ৷ গগৈৰ ডিমৌস্থিত বাসগৃহৰ পৰা নিশা কাকতিবাৰী আৰক্ষীয়ে তেওঁক আটক কৰে ৷ চৰাইদেউ জিলাৰ বিশ্ৰামপুৰৰ অৱনী বৰুৱা নামৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ মৃত্যুৰ সৈতে অজয় গগৈৰ নাম সাঙোৰ খাইছিল ৷
চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিশ্ৰামপুৰৰ অৱনী বৰুৱা নামৰ ব্যৱসায়ীজনে কিছুদিন পূৰ্বে চৰম সিদ্ধান্ত লৈছিল ৷ অৱনী বৰুৱাই ছুইচাইড নোটত ডিমৌৰ অজয় গগৈৰ নাম উল্লেখ কৰিছিল ৷ তেওঁ ছুইছাইড নোটত খোকামৰাৰ বিনন্দ বড়াৰ নামৰ আন এজন লোকৰ নামো উল্লেখ কৰিছিল ৷ বৰুৱাই ছুইচাইড নোটত এই দুগৰাকী ব্যক্তিৰ বাবেই চৰম সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি উল্লেখ কৰি গৈছিল ৷
কাকতিবাৰী আৰক্ষীয়ে সম্প্ৰতি ৯/২৬ নম্বৰত এক গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি BNS ১০৮/৩৫১(২)/৩৫১(৩) ধাৰাত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । চৰাইদেউ জিলা আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান সোণাৰি থানাত অজয় গগৈক সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ ইফালে আৰক্ষীয়ে আনজন অভিযুক্ত বিনন্দ বড়াৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । আৰক্ষী সূত্ৰৰ কৰা জানিব পৰা অনুসৰি আজি অৰ্থাৎ বুধবাৰে শিৱসাগৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি অজয় গগৈক আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব ৷
উল্লেখযোগ্য যে, সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নিৰ্বাচনত ডিমৌ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে অজয় গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল আৰু ডিমৌৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল ৷ তেওঁ পূৰ্বে মৰাণ মহিলা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিছিল ৷ তেনেস্থলত অজয় গগৈৰ নাম এই ঘটনাৰ লগত কেনেদৰে জড়িত হ’ল সেয়া আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পাছতহে পোহৰলৈ আহিব ৷
