শিৱসাগৰৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি অজয় গগৈক আটক

বিশ্ৰামপুৰৰ অৱনী বৰুৱা নামৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ আত্মহত্যাৰ সৈতে নাম সাঙোৰ খাইছিল অজয় গগৈৰ ৷

শিৱসাগৰৰ জিলা কংগ্ৰেছ সভাপতি অজয় গগৈক আটক (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 20, 2026 at 1:18 PM IST

ডিব্ৰুগড়: শিৱসাগৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি অজয় গগৈক চৰাইদেউ জিলাৰ কাকতিবাৰী আৰক্ষীয়ে মঙলবাৰে নিশা আটক কৰে ৷ গগৈৰ ডিমৌস্থিত বাসগৃহৰ পৰা নিশা কাকতিবাৰী আৰক্ষীয়ে তেওঁক আটক কৰে ৷ চৰাইদেউ জিলাৰ বিশ্ৰামপুৰৰ অৱনী বৰুৱা নামৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ মৃত্যুৰ সৈতে অজয় গগৈৰ নাম সাঙোৰ খাইছিল ৷

চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিশ্ৰামপুৰৰ অৱনী বৰুৱা নামৰ ব্যৱসায়ীজনে কিছুদিন পূৰ্বে চৰম সিদ্ধান্ত লৈছিল ৷ অৱনী বৰুৱাই ছুইচাইড নোটত ডিমৌৰ অজয় গগৈৰ নাম উল্লেখ কৰিছিল ৷ তেওঁ ছুইছাইড নোটত খোকামৰাৰ বিনন্দ বড়াৰ নামৰ আন এজন লোকৰ নামো উল্লেখ কৰিছিল ৷ বৰুৱাই ছুইচাইড নোটত এই দুগৰাকী ব্যক্তিৰ বাবেই চৰম সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি উল্লেখ কৰি গৈছিল ৷

অৱনী বৰুৱা (ETV Bharat Assam)

কাকতিবাৰী আৰক্ষীয়ে সম্প্ৰতি ৯/২৬ নম্বৰত এক গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি BNS ১০৮/৩৫১(২)/৩৫১(৩) ধাৰাত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । চৰাইদেউ জিলা আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান সোণাৰি থানাত অজয় গগৈক সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ ইফালে আৰক্ষীয়ে আনজন অভিযুক্ত বিনন্দ বড়াৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । আৰক্ষী সূত্ৰৰ কৰা জানিব পৰা অনুসৰি আজি অৰ্থাৎ বুধবাৰে শিৱসাগৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি অজয় গগৈক আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব ৷

অৱনী বৰুৱাৰ ছুইচাইড নোট (ETV Bharat Assam)

উল্লেখযোগ্য যে, সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নিৰ্বাচনত ডিমৌ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে অজয় গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল আৰু ডিমৌৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল ৷ তেওঁ পূৰ্বে মৰাণ মহিলা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিছিল ৷ তেনেস্থলত অজয় গগৈৰ নাম এই ঘটনাৰ লগত কেনেদৰে জড়িত হ’ল সেয়া আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পাছতহে পোহৰলৈ আহিব ৷

