ETV Bharat / state

নাৰায়ণ চন্দ্ৰ বৰকটকীৰ ঔষধি উদ্ভিদ সম্পৰ্কীয় চিত্ৰকল্পৰ গাইডবুকৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ মুকলি

এই গ্ৰন্থখন অসমৰ ৰাজ্যিক উদ্ভাৱন আৰু ৰূপান্তৰ আয়োগৰ পৃষ্ঠপোষকতাত “ঔষধ উদ্ভিদৰ এক্স-চিটু খেতি আৰু বিৰল আৰু ঔষধি উদ্ভিদ সংৰক্ষণ-বনৌষধি উদ্যান সৃষ্টি” শীৰ্ষক প্ৰকল্পৰ অংশ ।

SITA Vice-Chairman Releases Second Edition of Pictorial Guidebook on Medicinal Plants
নাৰায়ণ চন্দ্ৰ বৰকটকীৰ ঔষধি উদ্ভিদ সম্পৰ্কীয় চিত্ৰকল্পৰ গাইডবুকৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ মুকলি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 3, 2026 at 10:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসমৰ ৰাজ্যিক উদ্ভাৱন আৰু ৰূপান্তৰ আয়োগৰ উপাধ্যক্ষ নাৰায়ণ চন্দ্ৰ বৰকটকীয়ে বৃহস্পতিবাৰে জনতা ভৱনত থকা নিজৰ কাৰ্যালয়ত “উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ আৰ ই টি উদ্ভিদ আৰু কিছুমান সাধাৰণ ঔষধি উদ্ভিদ – দ্বিতীয় খণ্ড” শীৰ্ষক ফটো গাইডবুকৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ মুকলি কৰে ।

ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত এই গ্ৰন্থখন অসমৰ ৰাজ্যিক উদ্ভাৱন আৰু ৰূপান্তৰ আয়োগৰ পৃষ্ঠপোষকতাত “ঔষধ উদ্ভিদৰ এক্স-চিটু খেতি আৰু বিৰল আৰু ঔষধি উদ্ভিদ সংৰক্ষণ-বনৌষধি উদ্যান সৃষ্টি” শীৰ্ষক প্ৰকল্পৰ অংশ । এই প্ৰকাশনত উত্তৰ-পূব ভাৰতত পোৱা বিৰল, বিপন্ন আৰু বিপদাপন্ন (RET) উদ্ভিদৰ লগতে কিছুমান সাধাৰণ ঔষধি উদ্ভিদৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছে ।

মুক্তিৰ কাৰ্যসূচীত SITA ৰ সহকাৰী উপাধ্যক্ষ ধ্ৰুৱ প্ৰসাদ বৈশ্য, মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া পি বিজয় ভাস্কৰ ৰেড্ডী, ড° ৰঞ্জিতা তামুলী তালুকদাৰ, ড° ৰুবুল বুঢ়াগোহাঁই, ড৹ স্নিগ্ধা সৰকাৰৰ লগতে SITA আৰু ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ বিষয়-ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে ।

এই উপলক্ষে ভাষণ দি SITA ৰ উপাধ্যক্ষ নাৰায়ণ চন্দ্ৰ বৰকটাকীয়ে প্ৰকাশৰ সৈতে জড়িত বিষয়া, বিশেষজ্ঞ আৰু অন্যান্যসকলৰ প্ৰচেষ্টাক প্ৰশংসা কৰে । তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে যে এই ফটো ভিত্তিক গাইডবুকে অঞ্চলটোৰ ঔষধি উদ্ভিদৰ বিষয়ে অধিক সজাগতা সৃষ্টি আৰু ইয়াৰ সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণৰ প্ৰসাৰত সহায় কৰিব । তেওঁ লগতে প্ৰকাশ কৰে যে এই প্ৰকাশন জনসাধাৰণ আৰু অন্যান্য অংশীদাৰসকলৰ বাবে এক উপযোগী তথ্য সম্পদ হ’ব ।

ভাষণত SITA ৰ সহকাৰী উপাধ্যক্ষ ধ্ৰুৱপ্ৰসাদ বৈশ্যই উল্লেখ কৰে যে এই প্ৰকাশন উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ ঔষধি উদ্ভিদৰ বিষয়ে গভীৰ বুজাবুজি লাভ কৰিবলৈ আগ্ৰহী গৱেষক, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অন্যান্যসকলৰ বাবে উপকাৰী হ’ব ।

মন কৰিবলগীয়া যে ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ে ছিটা সমৰ্থিত “ঔষধ উদ্ভিদৰ এক্স-চিটু খেতি আৰু বিৰল আৰু ঔষধি উদ্ভিদ সংৰক্ষণ – বনৌষধি উদ্যান স্থাপন” শীৰ্ষক প্ৰকল্পটো সফলতাৰে ৰূপায়ণ কৰিছে । এই প্ৰকল্পৰ লক্ষ্য হৈছে ঔষধি উদ্ভিদৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে জনসাধাৰণ সজাগ কৰা আৰু বনৌষধি উদ্যান সৃষ্টি আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণৰ জৰিয়তে আয়-অৰ্জনৰ সুযোগসমূহ প্ৰসাৰিত কৰা ।

এই প্ৰকল্পৰ অংশ হিচাপে ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয় চৌহদত বনৌষধি উদ্যান স্থাপন কৰা হৈছে, যিয়ে ঔষধি উদ্ভিদৰ সৈতে জড়িত সজাগতা, সংৰক্ষণ আৰু শৈক্ষিক কাৰ্য্যকলাপৰ বাবে এক মঞ্চ প্ৰদান কৰিছে । ফটো গাইডবুকৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণত উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ ঔষধিভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্ভিদ প্ৰজাতিসমূহৰ নথিভুক্ত কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা অঞ্চলটোৰ চহকী ঔষধি উদ্ভিদ সম্পদৰ প্ৰতি অধিক সজাগতা, গৱেষণা আৰু সংৰক্ষণত অৰিহণা যোগাব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

লগতে লগত: ছাকু বাই : ধাই মাতৃৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰি মাতৃস্নেহৰ বিৰল নিদৰ্শন ডাঃ অমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱৰ

TAGGED:

নাৰায়ণ চন্দ্ৰ বৰকটকী
ঔষধি উদ্ভিদ
বনৌষধি উদ্যান
SITA
GUIDEBOOK ON MEDICINAL PLANTS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.